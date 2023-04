Boxerka Bytyqi počtvrté uhájila mistrovský pás organizace WBC

Brno - Česká boxerka Fabiana Bytyqi počtvrté uhájila pás profesionální mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze, který vlastní již od roku 2018. Sedmadvacetiletá svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného na dnešním galavečeru v Brně porazila vyzyvatelku Elizabeth Lópezovou z Mexika jednoznačně na body.

Bytyqi se podařilo Lópezovou zdolat na druhý pokus. Jejich předchozí souboj loni v červenci, kdy se také česká boxerka s kosovskými kořeny představila v ringu naposledy, skončil remízou.

Dnes nebylo o výhře Bytyqi pochyb, bodoví rozhodčí v její prospěch rozhodli v poměru 99:91, 98:92 a 99:91. Rodačka z Ústí nad Labem tak uhájila nejen mistrovský pás, ale i neporazitelnost v profiringu: ve 22. duelu si připsala dvacáté vítězství, dva její zápasy skončily remízou.

"Našla jsem si takovou taktiku, kdy mi to vyhovovalo, našla jsem si úplně ideální vzdálenost, na čemž jsme pracovali. Bylo to pro mě jako za odměnu, protože vždycky, když se (soupeřka) napřáhla, přiletěl tam můj úder, co to zastavil, a já jsem si říkala: 'A mám tě'. Takže to bylo úplně skvělé," řekla České televizi Bytyqi.