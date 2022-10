Boxerka Bernardová se evropským stříbrem postarala o historický úspěch

Budva (Černá Hora) - Boxerka Lenka Bernardová se stala vicemistryní Evropy a postarala se o největší úspěch českých žen v historii. Jednadvacetiletá reprezentantka z Plzně nestačila na šampionátu v Budvě až ve finále kategorie do 60 kg na olympijskou vítězku a mistryni světa Kellie Anne Harringtonovou z Irska, s kterou prohrála 0:5 na body.

Maximem českých boxerek na velké akci byl dosud bronz na ME. Na minulém šampionátu v Madridu před třemi lety jej získala Vendula Kučerová (nad 81 kg), v letech 2006, 2011 a 2016 skončila třikrát třetí Martina Schmoranzová.

Bernardová, jež v roce 2019 získala bronz na juniorském ME v Sofii, v Budvě vyřadila tři soupeřky. Gabrielu Dimitrovovou z Bulharska porazila 4:1, Elidu Kočarjanovou z Arménie 3:2 a stejným výsledkem ocenili rozhodčí její semifinálový duel s Anou Starovoitovou z Litvy.

Na ME startovalo pod vedením trenérů Radka Semana a Michala Soukupa pět českých reprezentantek. Claudie Tóthová ve váze do 54 kg vyhrála alespoň jeden zápas, vypadla ale ve čtvrtfinále. Nela Freiherrová (do 52 kg), Kateřina Čavajdová (do 57 kg) a Iveta Čadová (do 81 kg) v Černé Hoře prohrály úvodní duely.