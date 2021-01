Boxer Konečný se při comebacku utká s Albrechtem

Ústí nad Labem - Soupeřem bývalého profesionálního mistra světa v boxu Lukáše Konečného při jeho návratu do ringu po více než dvou letech bude Pavel Albrecht. Hlavním zápasem akce "Save Boxing", kterou Konečný sám pořádá, bude ale desetikolový souboj o český titul v super lehké váhové kategorii mezi Erikem Agateljanem a Josefem Zahradníkem. Galavečer se uskuteční 27. února v hotelu Větruše v Ústí nad Labem.

"Není to žádný špičkový boxer. Nechci jít do žádného velkého titulového zápasu, i když mi ho nabízeli. Vím, že na to už nemám. Je to spíše porovnání s normálním slušným boxerem, který není žádná špička, ale zároveň to není žádný blbeček," řekl Konečný na adresu svého soupeře.

Dvaačtyřicetiletý brněnský rodák ukončil aktivní kariéru již v roce 2014, o čtyři roky později se však do ringu na jeden zápas vrátil a bez větších problémů porazil Matúše Babiaka ze Slovenska. Nyní se vrací mezi šestnáct provazů hlavně proto, aby pomohl svou akci zviditelnit. "Boxeři potřebují v současné složité době boxovat. I proto, aby měli motivaci trénovat. Když nemají cíl před sebou, nebaví je to," vysvětlil Konečný důvod, proč akci pořádá.

Na galavečeru se představí například i česká ženská jednička Fabiána Bytyqi, která se utká s Judit Hachboldovou z Maďarska. Tomáš Šádek nastoupí proti Knifeu Didierovi z JAR a představí se i Dominik Musil, Tomáš Mrázek nebo Tomáš Bezvoda. V programu je aktuálně 16 profesionálních zápasů, do jejich složení však může zasáhnout covid-19.

Akce "Save Boxing" se uskuteční bez diváků, fanoušci budou moct zápasy sledovat na placeném streamu. Vstupenky za 200 korun budou v prodeji od února na portálu Ticketstream.