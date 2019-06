Boxer Fury je sexy víc než dřív a vyhlíží odvetu s Wilderem

Praha - Druhou kariéru, kterou si chce více užívat, prožívá bývalý boxerský mistr světa v těžké váze Tyson Fury. Brit přiletěl na den do Česka, aby se podobně jako loni Mike Tyson podělil s fanoušky o svůj životní příběh.

"Před pěti lety jsem byl velmi velmi sexy a teď jsem ještě víc. Vypadám dobře a dobře mluvím. Mám charisma," říkal o sobě třicetiletý Fury na dnešním setkání s médii, když odpovídal na otázku, jaký byl v době své největší slávy a nyní.

Fury v listopadu 2015 ukončil dlouholetou nadvládu Ukrajince Vladimira Klička a stal se mistrem světa organizací WBA, IBF, WBO a IBO. Pak ale s boxem skončil a o všechny tituly přišel. Do ringu se vrátil loni po 31 měsících, během nichž bojoval s psychickými potížemi a nadváhou. V neděli udělal v souboji dosud neporažených profesionálních boxerů krátký proces s Němcem Tomem Schwarzem.

"Tohle je moje druhá kariéra," má jasno, jak nazvat svůj úspěšný návrat. "Předtím jsem to bral jako byznys, rval se o pásy, teď si to chci víc užívat," uvedl.

Dostat se znovu do formy nebylo pro Furyho snadné. Od roku 2016 byl na dva roky suspendován za doping a během nucené pauzy se léčil z psychických problémů a ze závislosti na lécích a drogách. "Vrátil jsme se z temných míst," řekl v české metropoli, ale více je nespecifikoval. "Byla to velká výzva, ta nejtěžší v životě, protože proti mně nestál soupeř v ringu, ale bojoval jsem sám se sebou," vyznal se Fury.

Černé období má evidentně za sebou a svým příběhem chce inspirovat. A před sebou má výzvu. Myslí na odvetu s Deontayem Wilderem. Loni v prosinci skončil jejich zápas v Los Angeles remízou, po níž Američan zůstal šampionem.

Už mají podepsanou smlouvu a Fury v Praze potvrdil dohady, že by se mělo boxovat začátkem příštího roku. "Ano, ale nesmím o podmínkách mluvit. Kontrakt má pět set stran a jsou to většinou Wilderovy požadavky," smál se Fury a věděl, jak by měl tentokrát zápas dopadnout. "Jeden nebo druhý musíme vyhrát KO."

Jeho nejslavnějším zápasem je triumf nad Kličkem. Odveta s Wilderem podle něj může být lepší. "To nejlepší ve světě boxu," očekává. I kdyby si mohl vybrat soupeře z historie, nechtěl by za soka Mikea Tysona, Muhammada Aliho ani George Foremana, ale Wildera. "Je z mé éry, bud to největší duel všech dob," řekl Fury.

V Praze stihl sníst vepřové koleno, zalil ho plzeňským pivem, prošel si Pražský hrad a viděl orloj. Zdrží se do rána a odletí. Další souboj má v plánu 5. října, ale soupeř není oficiálně potvrzený. Spekuluje se, že jím bude Američan Jarrell Miller.

Tak nebo tak, Fury se na něj bude připravovat inspirován manželkou Paris. "A odpočinkem s rodinou a pěti dětmi. To je nejlepší relax," prohlásil.