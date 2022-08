Bouzková zvládla na US Open derby s Noskovou, postoupily i další tři Češky

US Open. Zápas Petra Kvitová - Erika Andreeva. Na snímku Petra Kvitová v New Yorku 30. srpna 2022.

US Open. Zápas Petra Kvitová - Erika Andreeva. Na snímku Petra Kvitová v New Yorku 30. srpna 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Hned pět českých tenistek se dostalo ve druhém hracím dni grandslamového US Open do druhého kola. Marie Bouzková vyhrála na úvod české derby s Lindou Noskovou a po vítězství 6:2, 6:7, 6:2 narazí na další krajanku Karolínu Plíškovou. Loňská čtvrtfinalistka porazila po dramatické bitvě Polku Magdu Linetteovou 6:2, 4:6, 7:6.

Při svém grandslamovém debutu uspěla Linda Fruhvirtová, která zdolala Číňanku Wang Sin-jü zdolala 6:3, 6:4. Dál jde také Petra Kvitová díky výhře nad Ruskou Erikou Andrejevovou 7:6, 6:0. Kateřina Siniaková v závěru dne zdolala Američanku Taylor Townsendovou 6:4, 4:6, 6:2.

Turnaj naopak skončil pro Terezu Martincovou, jež podlehla Estonce Kaie Kanepiové 6:7, 3:6. Mezi muži dohrál poslední český zástupce Jiří Veselý, který podlehl 23. hráči světa Britu Danielu Evansovi 4:6, 1:6, 1:6.

Nejvýše postavená Češka na turnaji Kvitová sice proti ruské kvalifikantce Andrejevové ztrácela v prvním setu 2:5, poté se jí ale podařil brejk a v tie-breaku ztratila jen tři hry. Ve druhé sadě už 21. hráčka světa nedala soupeřce šanci a nadělila jí "kanára". V dalším kole Kvitová narazí na Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, která zdolala domácí Bernardu Peraovou dvakrát 6:4.

"Na začátku zápasu jsem byla nervózní a napjatá. Nedařilo se mi předvádět mou hru. Myslím, že to je ale běžné pro zápasy prvního kola. Soupeřka navíc neměla co ztratit. Chvíli mi trvalo, než jsem se vrátila zpět, musela jsem zabojovat, ale zvládla jsem to. Mám radost, že jsem první set otočila a pak vyhrála i celý zápas," řekla Kvitová na tiskové konferenci.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let mladší Noskovou měsíc poté, co ji vyřadila také v semifinále turnaje WTA v Praze. Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu se do druhého kola US Open dostala až na pátý pokus.

"Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem ho zvládla. Ze začátku to vypadalo v pohodě, ale pak se to trochu zvrtlo. Koncovka mi tam dnes hodně vypadla. Ale jsem ráda, že jsem se poučila i z předchozích dvou let, kdy jsem měla podobné problémy, vyhrála třetí set a prolomila to čekání," řekla českým novinářům Bouzková.

Rodačka z Prahy měla lepší úvod a díky čtyřem hrám za sebou získala první set. Ve druhé sadě podávala za stavu 5:3 na vítězství v zápase, Nosková ale nic nevzdala. Juniorská vítězka loňského Roland Garros, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, vývoj otočila a po triumfu ve zkrácené hře si vynutila pokračování.

Ve třetím setu však byla Bouzková opět při podání bezchybná, získala dva brejky a dotáhla duel k postupu. Celkem si pomohla 12 esy, Nosková nezaznamenala ani jedno.

"Když jsem viděla los, trochu mě to mrzelo, ale chtěla jsem to Marušce oplatit za Prahu. Ona ale hrála dobře a kvalitně servírovala. Tím si hodně pomohla, zatímco já udělala ve všech třech setech od stavu 2:2 pár nevynucených chyb," uvedla Nosková.

Další soupeřkou Bouzkové bude Plíšková. Bývalá světová jednička sice předchozí čtyři souboje s Linetteovou vyhrála bez ztráty setu, tentokrát ale musela o vítězství tvrdě bojovat. Po zisku první sady prohrála po nepovedené koncovce druhý set a ve třetím ztrácela 1:4. Podařilo se jí sice duel otočit, ale za stavu 6:5 utkání nedopodávala.

Rozhodnutí proto přišlo v turbulentním tie-breaku. Plíšková vedla už 7:2, Linetteová ale šesti míčky za sebou zkrácenou hru otočila a mohla při svém podání dotáhnout zápas k vítězství. Oba servisy ale ztratila a Plíšková poté využila první mečbol.

"Přijde mi, že takové drama mám snad už každý zápas. První set a půl jsem hrála super a cítila se dobře. I když jsem občas zkazila, hrála jsem aktivně a zdravě. Nepodržel mě ale první servis a pak to bylo těžké. Přišlo pár chyb, ona se chytila a já nevyužila ve druhém setu několik šancí jí utéct. Proto se pak celkově zvedla," podotkla Plíšková.

Talentovaná Fruhvirtová, které patří v žebříčku WTA 167. místo, narazí v další fázi na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Při svém debutu v hlavní soutěži turnaje "velké čtyřky" uspěla proti Wang Sin-jü v prvním setu zásluhou dvou brejků v úvodu. Přestože ve druhé sadě ztrácela 2:4, díky čtyřem hrám za sebou si zajistila postup. O tři roky starší Číňanka doplatila na 41 nevynucených chyb.

"Je to úžasné. Právě kvůli takovým zápasům tolik makáme. Jsem šťastná, že jsem po kvalifikaci zvládla i další utkání. Při rozehrávce jsem se po nějakých zkažených smečích docela zamračila, ale jinak jsem si udržovala dobrý pocit a sebedůvěru. Věděla jsem, že jsem v přípravě udělala všechno," uvedla Fruhvirtová.

Poslední postupující dne se stala Siniaková, která se do druhého kola US Open probojovala podruhé za sebou. Šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové porazila domácí držitelku divoké karty a 197. hráčku světa Townsendovou i navzdory 51 nevynuceným chybám. V dalším kole vyzve Francouzku Alizé Cornetovou, která vyřadila úřadující šampionku Emmu Raducanuovou.

Sedmadvacetiletá Martincová se nedostala do druhého kola US Open ani na pátý pokus a počtvrté za sebou. Proti Kanepiové získala hned ve druhé hře brejk, ten ale vzápětí nepotvrdila a ve zkrácené hře prohrála 4:7. Ve druhém setu už byla Estonka při svém podání stoprocentní a nenabídla Martincové ani jednu brejkovou příležitost.

"Byl to těžký zápas. První set byl těsný a měla jsem šance na returnu. Ty jsem ale nevyužila a s takovými hráčkami už další nedostanete," řekla Martincová a přiznala, že se v sezoně potýká s bolavým kolenem. "Je to mentálně náročné. Dnes to bylo blízko a mrzí mě to. Na US Open hraju popáté hlavní soutěž a losy mi nikdy nehrály do karet," dodala.

Veselý prohrál v úvodním kole US Open popáté za sebou. Proti favorizovanému Evansovi získal jen šest gamů, z toho čtyři v úvodním setu. Rodák z Příbrami se přes první kolo grandslamu letos dostal jen ve Wimbledonu.

Nadal se Šwiatekovou vstoupili do US Open vítězně, obhájkyně Raducanuová končí

Britská tenistka a úřadující šampionka Emma Raducanuová grandslamový titul na letošním US Open neobhájí. Jedenáctá nasazená hráčka vypadla na betonových dvorích ve Flushing Meadows již v 1. kole s Alizé Cornetovou. O třináct let starší Francouzce podlehla za hodinu a čtyřicet minut dvakrát 3:6.

Dál jde světová jednička Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka a dvojnásobná grandslamová vítězka vstoupila do turnaje jasnou výhrou nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude bývalá vítězka US Open Sloane Stephensovou z USA, která zdolala Belgičanku Greet Minnenovou po obratu 1:6, 6:3, 6:3.

Postupuje druhý nasazený Rafael Nadal. Držitel rekordních 22 grandslamových titulů porazil po více jak třech hodinách Australana Rinkyho Hijikatu 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Šestatřicetiletý Španěl živí po triumfu na Australian Open a Roland Garros naději na třetí letošní grandslam.

Turnaj skončil pro wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Tenistka z Kazachstánu podlehla Francouzce Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, za hodinu a půl 4:6, 4:6. Dohrála také dvojnásobná vítězka US Open a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Čtyřiadvacetiletá Japonka nestačila na domácí Danielle Collinsovou 6:7, 3:6.

Devatenáctiletá Raducanuová se vloni stala první hráčkou, která vyhrála grandslamový titul po postupu z kvalifikace. Letos měla místo v hlavní soutěži jisté, jenže neuspěla. V duelu udělala 31 nevynucených chyb a zahrála jen patnáct vítězných míčů.

Poslední hráčkou, která vypadla coby obhájkyně titulu na US Open v prvním kole, byla v roce 2017 Němka Angelique Kerberová. Raducanuovou čeká také velký pokles v žebříčku WTA a vypadne z elitní sedmdesátky.

Cornetová znovu ukázala, že umí být pro favoritky nepříjemnou soupeřkou. Letos ve 3. kole Wimbledonu vyřadila také světovou jedničku Šwiatekovou a přerušila její sérii 37 výher.

Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol.

"V prvním setu jsem ze začátku hrála celkem solidně, ale chtělo to být ještě lepší. Nakonec se mi to ve druhé sadě povedlo a na to jsem pyšná," zhodnotila úvodní duel turnaje Šwiateková.

Šampionka US Open z roku 2017 Stephensová začala proti Minnenové mizerně a až na poslední chvíli odvrátila hrozbu "kanára". Pak ale zlepšila podání a postupně omezila i nevynucené chyby. Se Šwiatekovou se utká podruhé v kariéře, první zápas před dvěma týdny v Cincinnati vyhrála polská favoritka ve dvou setech.

Vítězně vstoupil do turnaje třetí nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý španělský talent, jenž vloni při své premiéře v hlavní soutěži došel do čtvrtfinále, vyhrál úvodní dva sety nad Argentincem Sebastiánem Báezem 7:5, 7:5, ve třetí sadě Argentinec za stavu 0:2 kvůli zranění duel skrečoval. "Nikdo nechce, aby zápas skončil takhle. Sebastian je skvělý hráč, bojoval až do posledního míčku," řekl Alcaraz.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Norrie (7-Brit.) - Paire (Fr.) 6:0, 7:6 (7:1), 6:0, Dimitrov (17-Bulh.) - Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2, Gasquet (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:7 (1:7), 6:2, 6:2, Isner (USA) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:1, 7:5, Nakashima (USA) - Kotov (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, Rubljov (9-Rus.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4, Čilič (15-Chorv.) - Marterer (Něm.) 6:3, 6:2, 7:5, Rune (28-Dán.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:5), Kecmanovič (32-Srb.) - Tien (USA) 3:6, 6:1, 6:3, 6:3, Duckworth - O'Connell (oba Austr.) 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:3, Coria (Arg.) - Griekspoor (Niz.) 7:5, 6:4, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - Verdasco (Šp.) 6:2, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, Eubanks (USA) - Martínez (Šp.) 7:5, 6:3, 7:6 (7:3), Nadal (2-Šp.) - Hijikata (Austr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:3, Shapovalov (19-Kan.) - Hüsler (Švýc.) 2:6, 6:4, 6:4, 3:6, 6:1, Fognini (It.) - Karacev (Rus.) 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4, Tiafoe (22-USA) - Giron (USA) 7:6 (7:0), 6.4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Townsendová (USA) 6:4, 4:6, 6:2, Plíšková (22-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:2, 4:6, 7:6 (10:8), Bouzková - Nosková (obě ČR) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, Kvitová (21-ČR) - Andrejevová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:0, L. Fruhvirtova (ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:4, Kanepiová (Est.) - Martincová (ČR) 7:6 (7:4), 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:0, Sabalenková (6-Běl.) - Harrisonová (USA) 6:1, 6:3, Pegulaová (8-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2, Potapovová (Rus.) - Liuová (USA) 6:1, 6:4, Muguruzaová (9-Šp.) - Tausonová (Dán.) 6:3, 7:6 (7:5), Čeng Čchin-wen (Čína) - Ostapenková (16-Lot.) 6:3, 3:6, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:4, Badosaová (4-Šp.) - Curenková (Ukr.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Bencicová (13-Švýc.) - Petkovicová (Něm.) 6:2, 4:6, 6:4, Burelová (Fr.) - Rybakinová (25-Kaz.) 6:4, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Cocciarettová (It.) 6:2, 6:4, Van Uytvancková (Belg.) - V. Williamsová (USA) 6:1, 7:6 (7:5), Cornetová (Fr.) - Raducanuová (11-Brit.) 6:3, 6:3, Azarenková (26-Běl.) - Kruegerová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Niemeierová (Něm.) - Keninová (USA) 7:6 (7:3), 6:4,