Bouzková zvládla na turnaji v Praze nervózní úvod a užívá si domácí výhody

Praha - Tenistka Marie Bouzková setřásla při vstupu do turnaje Livesport Prague Open prvotní nervozitu a užívá si výhody domácí akce WTA. Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka porazila rakouskou kvalifikantku Sinju Krausovou 6:2, 7:6 a prošla ve Stromovce do 2. kola. Wimbledonská čtvrtfinalistka cítila před duelem tlak očekávání, ale věří, že příště bude uvolněnější. Vychutnává si i unikátní možnost dojíždět na zápasy přímo z domova.

"Mám radost, že jsem to dnes zvládla, a trochu jsem si i oddechla. První utkání jsou na turnajích vždy ošidná," řekla Bouzková na tiskové konferenci. "Ráda hraju doma, ale občas je to stres navíc. Když vidíte před zápasem, kolik přišlo lidí, a víte, že se jdou podívat na vás, nechcete je zklamat. Člověka to může trochu svázat. Jsem ale ráda, že jsem to přežila, a v dalším kole budu víc uvolněná," doplnila česká tenistka.

Nasazená osmička vedla proti 208. hráčce světa Krausové 6:2 a 3:0. Poté se ale nevyvarovala menších výpadků. "Bylo to asi mnou. Koncentrace a tak. Musela jsem se také adaptovat na beton," řekla Bouzková, která se s rakouskou soupeřkou a přemožitelkou Terezy Smitkové z kvalifikační fáze utkala poprvé v kariéře. "Vůbec jsem ji neznala. Nevěděla jsem, co bude hrát a co mě čeká. Snažila jsem se soustředit na sebe, ale po té dlouhé pauze (od Wimbledonu) bylo těžké dostat se do zápasového rytmu," uvedla 66. hráčka světa.

Za stavu 6:2, 4:2 si Bouzková vyžádala ošetření, poté ztratila servis a duel rozhodla až v tie-breaku. "Udělal se mi puchýř, nebylo to nic vážného. Potřebovala jsem to jen přelepit a pak už jsem o tom nevěděla. Ta přestávka mě sice trochu vyvedla z rytmu, ale co se toho ošetření týče, do dalšího zápasu to bude v pohodě a nijak mě to neomezí," ujistila Bouzková.

Během zápasu se musela vypořádat také s velkým vedrem. "Je pravda, že bylo horko, ale odpoledne bude ještě větší. Jsem ráda, že jsem hrála v jedenáct. Minulý týden ale bylo podobné počasí, takže jsem si zvykla. Cítím se fyzicky dobře a jsem připravená. A kdyby teplo pokračovalo, beru to možná i jako výhodu, že by mi to mohlo pomoct," řekla.

Vloni Bouzková vyhrála v pražské Stromovce čtyřhru s Lucií Hradeckou, ale do druhého kola dvouhry zde postoupila poprvé v kariéře. Na turnaji startuje popáté. "Jsem za to ráda a doufám, že to nebude ani moje poslední výhra. Je tu super atmosféra a diváci vás tu vždy podpoří," uvedla čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu. V dalším kole narazí na Švýcarku Ylenu In-Albonovou, nebo českou kvalifikantku Dominiku Šalkovou.

Zatímco zahraniční soupeřky bydlí v hotelích, Bouzková využívá domácích výhod. Mezi ně patří i dojíždění z domova. "Je to jediný turnaj za rok, kdy se vyspím ve své posteli, takže je to pro mě ideální," řekla s úsměvem Bouzková. "Mám kolem sebe celé dny také bráchu, což na jiných turnajích není. Na druhou stranu se musíte i tak vždy rychle zadaptovat a soustředit na zápasy jako na jiných turnajích," dodala česká tenistka.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (8-ČR) - Krausová (Rak.) 6:2, 7:6 (7:2), Hibinová (Jap.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 6:2.