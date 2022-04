Bouzková získala v Istanbulu titul ve čtyřhře, Šwiateková vyhrála čtvrtý turnaj za sebou

Istanbul - Česká tenistka Marie Bouzková získala na turnaji v Istanbulu titul ve čtyřhře. Se Sarou Sorribesovou ze Španělska ve finále porazily 6:3, 6:4 ruskou dvojici Natela Dzalamidzeová, Kamilla Rachimovová. Ve finále halového turnaje ve Stuttgartu světová jednička Iga Šwiateková porazila dvakrát 6:2 Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Polská tenistka získala čtvrtý titul za sebou a natáhla vítěznou sérii na 23 zápasů.

Daliboru Svrčinovi se nepodařilo na tenisovém challengeru TK Sparta Prague Open obhájit titul. Jeho finálový soupeř Rakušan Sebastian Ofner od začátku zápasu dominoval a při jeho vedení 4:0 vyhnal tenisty z kurtu déšť. V dohrávce v hale na tvrdém povrchu už Svrčina zápas neotočil a podlehl Ofnerovi 0:6 a 4:6.

Třiadvacetiletá Bouzková, která v dvouhře v Istanbulu vypadla v prvním kole, si připsala třetí deblový triumf v kariéře. Oba předchozí tituly získala loni v Birminghamu a v Praze s krajankou Lucií Hradeckou. Ruské finále v Istanbulu vyhrála Anastasija Potapovová a získala první titul v kariéře. Veroniku Kuděrmětovovou porazila 6:3, 6:1.

Ve Stuttgartu v semifinále Šwiateková musela s Ljudmilou Samsonovovou z Ruska bojovat ve třech setech, ve finále ale světové čtyřce Sabalenkové nedala šanci. V prvním setu se ujala vedení 4:1 a ve druhém rozhodla za stavu 2:2 ziskem čtyř gamů za sebou.

Dvacetiletá Šwiateková navázala na triumfy z Dauhá, Indian Wells a Miami a získala čtvrtý titul v sezoně. Celkově má vítězka předloňského Roland Garros na kontě sedm titulů z osmi finálových účastí.

Třiadvacetiletá Sabalenková po čtvrtfinále v Dauhá nezvládla se Šwiatekovou i druhý zápas v sezoně. Ve finále ve Stuttgartu se třiadvacetiletá Běloruska představila i loni, kdy nestačila na tehdejší světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Svrčina prošel do finále na antuce ve Stromovce bez boje, protože Tomáše Macháče v sobotu nepustilo na kurt zranění žeber. Stejně jako Ofner devatenáctiletý český tenista figuruje ve třetí stovce žebříčku, ale v prvním setu na Rakušana nestačil a dostal za 22 minut "kanára". Poslední dva gamy se dohrávaly po zhruba tříhodinové pauze.

"Jsem rád, že jsem to dotáhl až do finále, ve kterém to bohužel dneska nevyšlo. Ale i tak jsem spokojený. Díky všem, kteří mě podporovali celý týden," řekl Svrčina v nahrávce pro média. Ve druhé sadě ostravský rodák ve třetím gamu opět neudržel servis a manko brejku už nedohnal. Ofner vyhrál challenger potřetí v kariéře. Ve světovém žebříčku byl dosud o 30 míst výše než Svrčina.

"Když po třech hodinách čekání déšť neustával, naopak sílil a kurty byly promočené, bylo jasné i vzhledem k předpovědi počasí, že dnes by se nedohrálo. Na základě dohody se supervizorem ATP a oběma hráči se finále přesunulo na beton v jedné z krytých hal areálu TK Sparta Praha. Během 30 minut se podařilo do haly vše přemístit a turnaj se dohrál," uvedl pro ČTK ředitel turnaje Miroslav Malý.

Výsledky tenisových turnajů: Turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,802.580 eur): Dvouhra - semifinále: Alcaraz (5-Šp.) - De Minaur (10-Austr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4, Carreňo (8-Šp.) - Schwartzman (6-Arg.) 6:3, 6:4. Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 611.210 eur): Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:2, 6:2. Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - finále: Potapovová (Rus.) - Kuděrmětovová (3-Rus.) 6:3, 6:1. Čtyřhra - finále: Bouzková, Sorribesová (3-ČR/Šp.) - Dzalamidzeová, Rachimovová (Rus.) 6:3, 6:4. Challenger TK Sparta Prague Open (antuka, dotace 45.730 eur): Dvouhra - finále: Ofner (Rak.) - Svrčina (ČR) 6:0, 6:4.