Bouzková vyřadila v Praze krajanku Šalkovou a je ve čtvrtfinále

Praha - Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Marie Bouzková porazila v českém souboji na Livesport Prague Open krajanku Dominiku Šalkovou jasně 6:1, 6:2 a zajistila si jako první Češka postup do čtvrtfinále. Turnajová osmička dnes v Praze zdolala o šest let mladší soupeřku, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, za 73 minut. V dalším kole narazí na Francouzku Chloé Paquetovou, nebo Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková prolomila v prvním setu třikrát soupeřčin servis a sama zůstala při svém podání stoprocentní. Šalková, která se do 2. kola turnaje WTA dostala poprvé v kariéře, doplatila na slabší úspěšnost prvního podání (44 procent). Na tvrdém povrchu udělala v první sadě také tři dvojchyby.

Před začátkem druhého setu Šalková na chvíli odešla z kurtu, ani krátká přestávka jí ale v úvodu nepomohla. Bouzková získala brzy další dva brejky a poté, co za stavu 4:0 odvrátila šest brejkbolů, mohla nadělit soupeřce kanára. Šalková sice tuto hrozbu odvrátila, pak krajanku dokonce "brejkla", vzápětí však znovu přišla o servis a prohrála.

Bouzková se letos probojovala do čtvrtého čtvrtfinále. Na domácím turnaji Prague Open je mezi elitní osmičkou poprvé. Další tři české tenistky budou o postup do čtvrtfinále ve Stromovce usilovat ve čtvrtek.

První čtvrtfinálovou dvojici v Praze tvoří Polka Magda Linetteová s Číňankou Wang Čchiang. Zatímco 68. hráčka světa Linetteová porazila Bulharku Viktoriju Tomovovou dvakrát 6:3, Wang Čchiang přehrála za 64 minut Slovinku Dalilu Jakupovičovou 6:3, 6:1.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (8-ČR) - Šalková (ČR) 6:1, 6:2, Wang Čchiang (Čína) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:1, Linetteová (Pol.) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:3.

Hvězda Kontaveitová si už prošla Prahu a vyhlíží zápas s Havlíčkovou

Estonská tenistka Anett Kontaveitová si užívá první návštěvu Prahy a věří, že by mohla být na turnaji Livesport Prague Open stejně úspěšná jako vloni na podniku WTA v Ostravě, kde zvítězila. Světová dvojka vstoupila do soutěže úterní jasnou výhrou nad Gruzínkou Jekatěrinou Gorgodzeovou 6:0, 6:1 a v dalším kole ji čeká domácí juniorka Lucie Havlíčková. Roli favoritky však Kontaveitová nevnímá.

"Nezáleží na tom, jestli v turnaji figuruji jako nasazená jednička. Pro to, abyste v něm uspěli a vyhráli, musíte především podávat dobré výkony," řekla Kontaveitová novinářům.

Šestadvacetiletá rodačka z Tallinnu, která se před turnajem v Praze dostala do finále v Hamburku, ukázala i na tvrdém povrchu ve Stromovce výbornou formu. O čtyři roky starší 126. hráčku světa Gorgodzeovou smetla za 48 minut a ztratila jen jednu hru.

"Myslím, že jsem sehrála dobrý zápas a byla od prvního míčku agresivní. Nikdy nejdu do zápasu s tím, že bych čekala něco jednoduchého. Konečný výsledek sice vypadá jednoznačně, ale musela jsem si to odehrát, abych takto zvítězila," uvedla Kontaveitová.

Finalistka loňského Turnaje mistryň se už před vstupem do turnaje stihla podívat po Praze. V české metropoli je poprvé. "Zatím si to tu užívám. Navštívila jsem třeba Staré Město a je krásné. Připomíná mi to trochu Tallinn, ale samozřejmě tady je to trochu větší. Zatím tu prožívám hezké chvíle na kurtu i mimo něj," podotkla s úsměvem světová dvojka.

V Česku by mohla navázat také na úspěch z turnaje WTA v Ostravě, kde loni triumfovala. "Na Česko mám dobré vzpomínky. V Ostravě jsem vyhrála první turnaj kategorie 500 v kariéře. Nicméně to bylo v jiném městě a ještě k tomu šlo o turnaj v hale. Je to trochu jiné, ale jsem šťastná, že mohu hrát i v Praze. Užívám si to tady," řekla Kontaveitová.

V dalším kole narazí estonská favoritka na juniorskou vítězku Roland Garros Havlíčkovou, která dostala do turnaje divokou kartu a v úvodu porazila krajanku Barboru Palicovou. "Vyhrála juniorské Roland Garros, takže to bude určitě kvalitní hráčka. Já k tomu ale musím přistoupit jako ke každému dalšímu zápasu," dodala Kontaveitová.