Bouzková vyřadila v New Yorku Kvitovou

New York - Český souboj v druhém kole tenisového turnaje v New Yorku překvapivě vyhrála Marie Bouzková, jež porazila 2:6, 7:5, 6:2 nasazenou šestku Petru Kvitovou. V generálce na US Open tak vypadla i druhá česká favoritka, poté co v neděli také ve svém úvodním duelu prohrála turnajová jednička Karolína Plíšková.

Bouzková s Kvitovou se utkaly poprvé v kariéře. Zatímco mladší z dvojice již odehrála před dvěma týdny tři zápasy na turnaji v Lexingtonu, čerstvá třicátnice Kvitová se na WTA Tour představila poprvé od konce února, kdy podlehla ve finále v Dauhá Aryně Sabalenkové. Během pětiměsíčního přerušení profesionální sezony kvůli pandemii koronaviru dvojnásobná wimbledonská šampionka mimo jiné vyhrála turnaj O pohár prezidenta ČTS a představila se na dvou exhibičních turnajích v Německu.

Dvanáctá hráčka světa Kvitová získala poměrně hladce první set, ale dvaadvacetiletá Bouzková v druhé sadě srovnala krok. Za stavu 5:4 byla papírová favoritka dva míčky od vítězství, 48. tenistka žebříčku ale podání udržela a sama naopak v dalším gamu Kvitové vzala servis a set dopodávala.

Mladá Češka v třetí sadě působila živějším dojmem a od stavu 2:2 kráčela cílevědomě za výhrou. Kvitová ještě závěr zdramatizovala, v osmém gamu odvrátila čtyři mečboly, ale při pátém poslala return za základní čáru a Bouzková po více než dvou a půl hodinách slavila jedno z nejcennějších vítězství kariéry. V třetím kole se pražská rodačka utká buď s Estonkou Anett Kontaveitovou, nebo se Švýcarkou Jil Teichmannovou.

Turnaj mužů a žen v New Yorku (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (3-Rus.) - Giron (USA) 6:4, 6:4, Raonic (Kan.) - Evans (Brit.) 6:3, 7:5, Bedene (Slovin.) - Fritz (USA) 7:6 (7:5), 7:5.

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Bouzková (ČR) - Kvitová (6-ČR) 2:6, 7:5, 6:2, Kontaová (8-Brit.) - Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:0, Pegulaová - Anisimovová (obě USA) 7:5, 6:2, McHaleová (USA) - Alexandrovová (Rus.) 6:1, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Bradyová, Dolehideová (USA) 6:3, 6:4.