Bouzková vyřadila v New Yorku Kvitovou, Muchová vypadla

New York - Český souboj v druhém kole tenisového turnaje v New Yorku překvapivě vyhrála Marie Bouzková, jež porazila 2:6, 7:5, 6:2 nasazenou šestku Petru Kvitovou. V generálce na US Open tak vypadla i druhá česká favoritka, poté co v neděli také ve svém úvodním duelu prohrála turnajová jednička Karolína Plíšková. Skončila i Karolína Muchová, která prohrála se čtvrtou nasazenou Naomi Ósakaovou z Japonska 7:6, 4:6 a 2:6.

Bouzková s Kvitovou se utkaly poprvé v kariéře. Zatímco mladší z dvojice již odehrála před dvěma týdny tři zápasy na turnaji v Lexingtonu, čerstvá třicátnice Kvitová se na WTA Tour představila poprvé od konce února, kdy podlehla ve finále v Dauhá Aryně Sabalenkové. Během pětiměsíčního přerušení profesionální sezony kvůli pandemii koronaviru dvojnásobná wimbledonská šampionka mimo jiné vyhrála turnaj O pohár prezidenta ČTS a představila se na dvou exhibičních turnajích v Německu.

"Ve druhém setu jsem měla zápas ve svých rukou. Udělala jsem ale pár lehkých chyb a ztratila koncovku, která by měla jít normálně na moji stranu. Nezvládla jsem to, ale tak to je," řekla Kvitová. "Byl to první ostrý zápas po dlouhé době. Hrála jsem pár exhibičních zápasů v Česku, ale je to pořád trochu jiné," dodala.

Dvanáctá hráčka světa Kvitová získala poměrně hladce první set, ale dvaadvacetiletá Bouzková v druhé sadě srovnala krok. Za stavu 5:4 byla papírová favoritka dva míčky od vítězství, 48. tenistka žebříčku ale podání udržela a sama naopak v dalším gamu Kvitové vzala servis a set dopodávala.

Mladá Češka v třetí sadě působila živějším dojmem a od stavu 2:2 kráčela cílevědomě za výhrou. Kvitová ještě závěr zdramatizovala, v osmém gamu odvrátila čtyři mečboly, ale při pátém poslala return za základní čáru a Bouzková po více než dvou a půl hodinách slavila jedno z nejcennějších vítězství kariéry.

V třetím kole se pražská rodačka Bouzková utká s nasazenou dvanáctkou Anett Kontaveitovou z Estonska, která přehrála Švýcarku Jil Teichmannovou.

Muchová vzala v první hře utkání čtvrté nasazené Ósakaové servis, ale vzápětí přišla o svůj. Ostré výměny narušovala čopy a přidala povedené loby i zkrácení za síť, což jí pomohlo k zisku tie-breaku první sady poměrem 7:5.

Na úvod druhého setu ale Muchová neudržela servis a to rozhodlo o osudu sady, ve které si za stavu 1:2 nechala ošetřit palec levé nohy. Tlak Ósakaové narůstal, Muchová více chybovala a v rozhodujícím setu získala jen dva gamy.

S vypětím všech sil postoupila do osmifinále někdejší světová jednička Serena Williamsová, jež díky dvěma vyhraným tie-breakům zdolala 2:1 na sety nizozemskou soupeřku Arantxu Rusovou. Ve třetí sadě ztratila domácí hvězda a turnajová trojka vedení 5:2 a Nizozemka pak podávala na vítězství v zápase. Chyběly jí k němu dva míčky, ale Williamsová ji k mečbolu nepustila a následnou zkrácenou hru opanovala v poměru 7:0.

Turnaj mužů a žen v New Yorku (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (3-Rus.) - Giron (USA) 6:4, 6:4, Raonic (Kan.) - Evans (Brit.) 6:3, 7:5, Bedene (Slovin.) - Fritz (USA) 7:6 (7:5), 7:5, Opelka (USA) - Schwartzman (9-Arg.) 6:3, 7:6 (7:4), Chačanov (11-Rus.) - Carreňo (Šp.) 7:6 (10:8), 6:1, Sandgren (USA) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5), Isner (16-USA) - Millman (Austr.) 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Bautista (8-Šp.) - Gasquet (Fr.) 7:5, 6:1, Struff (Něm.) - Shapovalov (12-Kan.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, Isner (16-USA) - Millman (Austr.) 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Bouzková (ČR) - Kvitová (6-ČR) 2:6, 7:5, 6:2, Ósakaová (4-Jap.) - Muchová (ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, S. Williamsová (3-USA) - Rusová (Niz.) 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0), Kontaová (8-Brit.) - Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:0, Kontaveitová (12-Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:4, Sakkariová (13-Řec.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 7:6 (11:9), Mertensová (14-Belg.) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:3, Zvonarevová (Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:1, Pegulaová - Anisimovová (obě USA) 7:5, 6:2, McHaleová (USA) - Alexandrovová (Rus.) 6:1, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 1. kolo:

Pegulaová, Rogersová (USA) - Bouzková, Teichmannová (ČR/Švýc.) 4:1 skreč

2. kolo:

Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Bradyová, Dolehideová (USA) 6:3, 6:4.