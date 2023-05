Bouzková, Vondroušová a Muchová postoupily na turnaji v Římě do osmifinále

Řím/Praha - Tenistky Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová postoupily na antukovém turnaji v Římě do osmifinále. Bouzková zdolala po obratu šestou nasazenou finalistku loňského Roland Garros Cori Gauffovou z USA 4:6, 6:2, 6:2. Vondroušová v duelu dvou někdejších semifinalistek porazila devátou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka 7:5, 6:3. Muchová otočila ve 3. kole duel s domácí Camilou Giorgiovou a zvítězila 7:6, 6:2. Skončil naopak Jiří Lehečka, který nezvládl stejně jako na předchozím turnaji v Madridu hned svůj úvodní zápas ve druhém kole. Sedmnáctiletý tenista Jakub Menšík vyhrál challenger v Praze.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková prošla do osmifinále některého z prestižních turnajů kategorie WTA1000 podruhé v kariéře. S Gauffovou svedla ve druhém vzájemném duelu vyrovnanou, více než dvouhodinovou bitvu. Úvodní set prohrála po třetí ztrátě podání v závěru, ve zbytku zápasu už ale na rozdíl od soupeřky na servisu nezaváhala. Gauffové naopak v každé sadě dvakrát podání prolomila a stejně jako vloni v Cincinnati přes Američanku postoupila. Její další soupeřkou bude Ruska Veronika Kuděrmětovová.

Třiadvacetiletá Vondroušová měla první vzájemný duel se Sakkariovou od počátku pod kontrolou. Hned na úvod soupeřce sebrala podání, a přestože za stavu 5:4 nedokázala set dopodávat, vzápětí se dalším brejkem znovu dostala do vedení a na druhý pokus uspěla. Ve druhé sadě už si servis pohlídala, přemožitelku Barbory Strýcové z 2. kola trápila přesnými kraťasy a za hodinu a půl proměnila při soupeřčině podání druhý mečbol.

Muchová zvládla v areálu Foro Italico otočit druhý duel s domácí tenistkou za sebou. Poté co ve 2. kole odvrátila mečbol proti Martině Trevisanové, dnes v úvodním setu čelila sedmi setbolům. Šestadvacetiletá reprezentantka prohrávala s Giorgiovou už 1:5, dokázala ale vyrovnat a vynutit si tie-break, který získala v poměru 7:4. Ztrátou podání pak sice vstoupila i do druhé sady, tentokrát ale dokázala okamžitě zareagovat, odskočila do vedení 4:1 a zápas už si pohlídala. O postup do čtvrtfinále si zahraje se Španělkou Paulou Badosaovou.

Dvaatřicátý nasazený Lehečka nedotáhl k úspěchu duel s Fábiánem Marozsánem, který v sobotu přerušil déšť. Čtvrtfinalista letošního Australian Open vyhrál první set 6:4, druhý ale ztratil 1:6 a v rozhodujícím zaostával po prohraném servisu 1:2. Dnes sice jednadvacetiletý Lehečka manko okamžitě smazal a vyrovnaný souboj došel do tie-breaku, koncovku ale zvládl lépe maďarský kvalifikant. Lehečka ve zkrácené hře vedl 4:2, posledních pět výměn ale získal soupeř.

O postup do osmifinále dnes v Římě usiluje ještě Barbora Krejčíková, která hraje s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

Menšík získal na antuce v Praze první titul v kariéře na challengeru. Vítěz pěti turnajů ITF porazil při debutu ve finále této kategorie šestého nasazeného Němce Dominika Koepfera 6:4, 6:3 a slaví nejcennější trofej.

Menšíkovi aktuálně patří 333. místo v pořadí ATP a na Spartě startoval na divokou kartu. Na úvod turnaje loňský finalista juniorky na Australian Open vyřadil nasazenou jedničku a 112. hráče světa Radua Albota z Moldavska, v 1. kole uspěl jako jediný z Čechů a postupně přidal další tři výhry.

Ve finále s Koepferem, který je v žebříčku o téměř dvě stě míst výš, sice přišel jako první o podání a pohrával 2:4, okamžitě ale dokázal zareagovat. Ziskem čtyř gamů v řadě vyhrál první set a ve druhém už byl na servisu suverénní. Bývalému 50. tenistovi světa sebral dvakrát podání a po hodině a 19 minutách proměnil třetí mečbol.

Turnaj mužů a žen v Římě (antuka) Muži (dotace 7,705.780 eur) Dvouhra - 2. kolo: Marozsán (Maď.) - Lehečka (32-ČR) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Medveděv (3-Rus.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 6:2, Tsitsipas (5-Řec.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:3, Hanfmann (Něm.) - Fritz (9-USA) 6:4, 6:1, Musetti (18-It.) - Arnaldi (It.) 6:4, 6:4. Dvouhra - 3. kolo: F. Cerúndolo (24-Arg.) - Barrere (Fr.) 6:7 (0:7), 6:2, 6:2, Popyrin (Austr.) - Safiullin (Rus.) 7:5, 7:5, Rune (7-Dán.) - Fognini (It.) 6:4, 6:2, Djere (Srb.) - Garín (Chile) 6:3, 2:1 skreč, Djokovič (1-Srb.) - Dimitrov (26-Bulh.) 6:3, 4:6, 6:1. Ženy (dotace 3,572.618 eur): Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (ČR) - Sakkariová (9-Řec.) 7:5, 6:3, Muchová (ČR) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:4), 6:2, Bouzková (27-ČR) - Gauffová (6-USA) 4:6, 6:2, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:0, Kasatkinová (8-Rus.) - Grabherová (Rak.) 7:5, 4:6, 7:6 (7:2), Keysová (19-USA) - Azarenková (14-Běl.) bez boje, Badosaová (Šp.) - Kosťuková (32-Ukr.) 6:4, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Alexandrovová, Potapovová (Rus.) - Kolodziejová, Zvonarevová (ČR/Rus.) 7:5, 6:2, Vondroušová, Linetteová (ČR/Pol.) - Čchan Chao-čching, Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 7:6 (9:7), 4:6, 12:10.

Tenisový challenger Sparta Prague Open

(antuka, dotace 73.000 eur)

Dvouhra - finále: Menšík (ČR) - Koepfer (6-Něm.) 6:4, 6:3.