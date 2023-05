Bouzková věří, že je i přes porážku na správné cestě, vede ji nový kouč Bolardt

Paříž - Tenistka Marie Bouzková věří, že je i navzdory neúspěchu v 1. kole Roland Garros na správné cestě. Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka litovala po prohře s Číňankou Wang Sin-jü 4:6, 6:7 nevyužitých šancí a nyní cílí v Paříži na čtyřhru. Novinářům řekla, že již pár měsíců spolupracuje s novým trenérem Antonínem Bolardtem, který nahradil Theodora Devotyho.

"V dnešním utkání jsem špatně servírovala. Myslím, že procento prvního servisu bylo dost nízké. I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu," uvedla Bouzková, která nevyužila ve druhém setu vedení 4:1 a čtyři setboly. "Přišlo mi, že jsem hrála těsné auty. První setbol byl po jejím druhém servisu, šla jsem si pro to a bylo to kousek vedle. Ona pak dobře zahrála. Nevyčítám si to," doplnila.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu prohrála letos na antuce pátý z deseti zápasů. Přesto na sobě pozoruje posun. "Dneska to bolí, ale poslední týdny byly ode mě, co se týče úrovně, tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Tahle porážka mě mrzí, ale ještě půjdu do debla a pak bude příprava na trávu," konstatovala Bouzková, jež plnila roli nasazené jednatřicítky.

Po březnovém turnaji v Miami udělala změnu v týmu. Ukončila spolupráci s Theodorem Devotym, jejím novým koučem je Antonín Bolardt. "S Theem to bylo super. Hlavně na začátku mi hodně pomohl. V poslední době ale bylo až moc změn a úplně mi to nesedělo ke stylu, kterým bych chtěla hrát. Před prvním antukovým turnajem jsem už začala s Tondou," vysvětlila.

Po neúspěchu ve dvouhře nyní vyhlíží start v deblu, do něhož nastoupí po boku Španělky Sary Sorribesové. Stavět chce na nedávném startu v Římě, kde hrála ve čtyřhře s Bethanií Mattekovou-Sandsovou a dostala se do semifinále. "Užívaly jsme si to. Porazily jsme dobré soupeřky a naučila jsem se vidět debl i z jiného pohledu. Říkala, že jí to vrací vzpomínky, když hrála s Luckou Šafářovou. Hezky nám to klapalo. Uvidíme, jestli nám to tady se Sarou pomůže," řekla Bouzková.

Po skončení Roland Garros se přesune na travnaté turnaje. Vrcholem bude na začátku července Wimbledon, kde bude obhajovat loňské čtvrtfinále. "Těším se. Hlavně z Wimbledonu mám hezké vzpomínky. Před ním budu hrát ještě Birmingham a Eastbourne," dodala 33. hráčka světa.