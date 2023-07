Bouzková věří v sílu Wimbledonu, koupila si čepici s jahodami

Londýn - Tenistka Marie Bouzková přišla po úspěšném vstupu do Wimbledonu mezi novináře v bílé kšiltovce s potiskem jahod. Právě v All England Clubu vybojovala vloni jediné grandslamové čtvrtfinále a věří, že se jí podaří na londýnské trávě vylepšit letošní proměnlivou sezonu. Po vítězství nad švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou 6:1, 6:4 českým novinářům řekla, že se bude dál držet i rituálů z minulého roku a chce si brát z každého zápasu pozitiva.

"Ty vzpomínky na minulý rok stále jsou. Už když jsme sem ve středu přijeli, tak se mi vše vybavilo," uvedla Bouzková. "Pomáhá mi to do přípravy k zápasu i ke všemu, co k tomu vedlo. Uvidíme, jak to půjde dál. Minimálně jsem ráda za toto utkání. Mám po delší době nějakou výhru a budu se připravovat na další zápas," doplnila.

V utkání s Waltertovou si zkomplikovala jen závěr, kdy vedla 5:1, ale nechala soupeřku snížit na 5:4. Za tohoto stavu odvracela další tři brejkboly, nakonec ale zápas doservírovala. "Začala jsem dobře a držela tu úroveň skoro do konce. Tam se sešlo blbě pár míčků a hlavně ten první game, který jsem chtěla doservírovat. Ona pak také zahrála pár bodů dobře a já byla pasivní. Podržel mě ale hodně servis a to v koncovce rozhodlo," líčila. V příštím zápase ji čeká Estonka Anett Kontaveitová, nebo Italka Lucrezia Stefaniniová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy uspěla po čtyřech porážkách a těšilo ji, že se udržela pro Wimbledon mezi nasazenými, díky čemuž měla snadnější los. Poslední půlrok hodnotila smíšeně. "Bylo to hodně nahoru dolů. Nejdůležitější teď bude najít stabilitu. Během antuky jsem se cítila mnohem lépe. Cílem je na tom stavět. Hlavní je, jak se cítím. Musím věřit, že se to obrátí a že zase mohu najet na vítěznou vlnu. To je pro mě asi teď nejdůležitější. Dál si věřit a pracovat," řekla Bouzková.

Oproti loňskému roku již nespolupracuje s trenérem Theodorem Devotym, v pozici kouče ji pomáhá Antonín Bolardt. "I předtím jsem pracovala s trenérem asi sedm let, takže tyhle změny pro mě nejsou ideální. Musí se začínat nanovo s jinou osobou a i to je pro mě něco nového. To je ale život. Nejsem první ani poslední, která se s těmito změnami setká," uvedla Bouzková.

Také Wimbledonu se chce držet rituálů, k nimž vloni patřily jahody se smetanou po vítězném utkání. Tradiční lahůdku však kvůli pozdějšímu dohrání zápasu už v pondělí nestihla. "Myslím, že všichni hráči mají rituály. Během dne se děje tolik věcí, že rituály pomáhají se něčeho chytit, co tělo a hlava zná. Dodávají tomu takový komfort," řekla a s úsměvem komentovala i čepici s jahodami. "Líbila se mi od prvního dne, tak jsem si ji pořídila," dodala.