Bouzková v Torontu zaskočila Stephensovou, Bartyová vypadla

Toronto - Česká tenistka Marie Bouzková na turnaji v Torontu porazila 6:2, 7:5 osmou hráčku světa a vítězku předloňského US Open Američanku Sloane Stephensovou a postoupila do osmifinále. Kateřina Siniaková otočila zápas s Američankou Danielle Collinsovou a po výhře 4:6, 7:6, 6:2 postoupila do druhého kola. V prvním kole naopak skončila světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie.

Další soupeřkou Bouzkové bude Jelena Ostapenková z Lotyšska, nebo Anastasia Pavljučenkovová z Ruska.

Bouzková si s loňskou finalistkou poradila za hodinu a 43 minut a z pohledu umístění ve světovém žebříčku si 91. hráčka pořadí připsala největší úspěch v kariéře. Jednadvacetiletá Češka totiž dosud prohrála všech sedm zápasů s tenistkami z první padesátky.

"Vůbec tomu nemůžu uvěřit. Prošla jsem kvalifikací a asi jsem si na kurt zvykla. Teď jsem bojovala o každý míček a nějak jsem vyhrála," citoval server WTA Bouzkovou. "S Ostapenkovu jsem hrála v juniorech, ale proti Pavljučenkovové jsem ještě nikdy nenastoupila. Obě jsem ale často viděla v televizi, tak se na ně kouknu i teď a připravím se na zápas," dodala.

Siniaková do druhého kola prošla po dvou turnajích, kde pro ni byl konečnou už první zápas. Třiadvacetiletá hráčka navíc od nečekaného triumfu nad tehdejší světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska na Roland Garros vyhrála teprve druhý z osmi zápasů.

Další soupeřkou Siniakové bude šestá nasazená hráčka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Utkají se spolu na okruhu WTA potřetí. Oba dosavadní zápasy prohrála Češka ve třech setech.

Turnaj nečekaně skončil hned po prvním utkání pro nejvýše nasazenou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Favorizovaná Australanka ve svém prvním startu od Wimbledonu podlehla v utkání 2. kola Sofii Keninové z USA. Devětadvacátá hráčka světového žebříčku po prohraném tie-breaku otočila zápas v dalších setech v poměru 6:3, 6:4 a poprvé v kariéře získala skalp hráčky z první pětky pořadí WTA.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 6,338.885 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (11-Chorv.) - Gojowczyk (Něm.) 2:6, 6:1, 7:6 (7:2), Isner (12-USA) - Thompson (Austr.) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), Čilič (14-Chorv.) - Klahn (USA) 6:3, 7:6 (9:7), Pella (Arg.) - Goffin (15-Belg.) 6:4, 7:6 (7:4), Evans (Brit.) - De Minaur (Austr.) 6:4, 7:6 (8:6), Albot (Mold.) - Simon (Fr.) 6:4, 6:2, Schwartzman (Arg.) - Cecchinato (It.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Auger-Aliassime - Pospisil (oba Kan.) 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), Millman (Austr.) - F. López (Šp.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3, Hurkacz (Pol.) - Fritz (USA) 6:3, 7:5, Edmund (Brit.) - Kyrgios (Austr.) 6:3, 6:4.

2. kolo:

A. Zverev (3-Něm.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:4), 6:4, Basilašvili (13-Gruz.) - Struff (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3.

Turnaj žen v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 2,830.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Collinsová (USA) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Sabalenková (9-Běl.) 3:6, 6:3, 7:5, Šuaj Čang (Čína) - Sevastovová (10-Lot.) 7:6 (7:5), 6:2, Vekičová (Chorv.) - Keysová (14-USA) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), Suárezová (Šp.) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:2, Alexandrovová (Rus.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:2, Azarenková (Běl.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:2, Mariaová (Něm.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:3, 6:4, Šwiateková (Pol.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:1 skreč, Riskeová (USA) - Sakkari (Řec.) 4:6, 6:2, 7:6 (9:7), Andreescuová - Bouchardová (obě Kan.) 4:6, 6:1, 6:4.

2. kolo:

Bouzková (ČR) - Stephensová (7-USA) 6:2, 7:5, Keninová (USA) - Bartyová (1-Austr.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Bertensová (5-Niz.) - Di Lorenzová (USA) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková, Görgesová (ČR/Něm.) - Kičenoková, Ostapenková (Ukr./Lot.) 7:5, 6:0, Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Fernandezová, Halepová (Kan./Rum.) 1:6, 6:3, 10:5, Babosová, Kontaveitová (Maď./Est.) - Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) 7:6 (7:5), 6:3.