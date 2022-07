Bouzková v Praze výpadky nasazených nevnímá, soustředí na Noskovou

Praha - Tenistka Marie Bouzková zůstává po výpadku favoritek jednou z posledních dvou nasazených hráček na turnaji Livesport Prague Open, roli možné spolufavoritky však nevnímá. Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu prošla do semifinále po výhře nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou 6:3, 6:0 a o své čtvrté finále turnaje WTA v kariéře vyzve v sobotu krajanku Lindu Noskovou. K ní chová pražská rodačka Bouzková respekt a čeká velmi kvalitní zápas.

"Linda je super hráčka a další mladá Češka. Čekám proto těžké utkání," řekla na tiskové konferenci Bouzková, která absolvovala ještě před turnajem s loňskou vítězkou juniorského Roland Garros sparing. "Z toho, co jsme trénovaly jeden den, vím, že hraje dost agresivně. Pořád to ale byl jen trénink. Trochu jsme se tam okoukaly a určitě se na ní připravím. Dnes ještě na chvíli vypnu a na zítra nějak připravíme taktiku," doplnila Bouzková.

Čtyřiadvacetiletá tenistka si účast mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami vybojovala proti Selechmetěvové za hodinu a pětadvacet minut. V prvním setu získala čtyřikrát servis soupeřky, ve druhém ji nezastavila za stavu 4:0 a 30:30 ani krátká dešťová přeháňka. Rusce nadělila kanára. "Takové skóre bývá ale ošemetné. Určitě to nebylo tak jednoznačné. Několik gemů bylo vyrovnaných a mohlo to jít i na druhou stranu. Jsem ráda, že až na tu dešťovou přeháňku utekl zápas docela rychle," uvedla Bouzková.

Po dnešním výpadku Estonky Anett Kontaveitové nebo včerejších prohrách Barbory Krejčíkové a Alizé Cornetové, je Bouzková spolu s Ruskou Anastasií Potapovovou poslední nasazenou hráčkou v soutěži. Češce patří role turnajové osmičky, Potapovová je o příčku výše. Bouzková ale tuto pozici nijak nepřeceňuje. "Jediné, na co myslím, je, že zítra hraju proti Lindě. Zítra Linda a pak se uvidí," řekla s úsměvem Bouzková.

Duel proti čerstvé člence elitní stovky žebříčku WTA Noskové vnímá Bouzková prestižněji i z hlediska fanoušků. "Lidé budou tentokrát fandit na obě strany a ne jako doteď, kdy fandili hlavně mně nebo jí. S Češkama jsem už v kariéře hrála hodněkrát a příprava na ně je stejná. Sice se třeba známe a více spolu trénujeme, ale na přípravě a nástupu do zápasu se nic nemění," uvedla.

Rozjetou Noskovou, která prožívá dosud životní turnaj, bere velmi vážně. "Je to velice kvalitní hráčka. Už takhle mladá hraje takto dobře. K zápasu budu přistupovat, jako kdybych hrála proti komukoliv jinému. Je to semifinále, takže jde o velký zápas. Musím do toho jít od prvního míče," prohlásila 66. hráčka světa.

Bouzková bude chtít využít formu, kterou si přenesla ze čtvrtfinále Wimbledonu. "Mám teď hodně nahraných zápasů a z toho můžu čerpat. Snažím se na ty předchozí zápasy navazovat, stavět na nich a doufám, že se mi to povede i zítra," řekla Bouzková.

Před sobotním duelem se pokusí především odpočinout. "Jak bude vypadat relax? Upřímně, bude na gauči. Dnes už se žádná velká akce konat nebude. Maximálně ještě dobrá večeře," dodala Bouzková.