Québec - Dvacetiletá tenistka Marie Bouzková porazila v Québecu v souboji kvalifikantek v úvodním kole 6:2, 6:1 Bulharku Sesil Karatančevovou a připsala si první vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA Tour. S kanadským turnajem se naopak rozloučily Kristýna Plíšková a šestá nasazená Lucie Šafářová.

Bouzková si před dvěma týdny odbyla na US Open grandslamovou premiéru a dnes zaznamenala další milník. Po úspěchu v kvalifikaci deklasovala bývalý velký talent Karatančevovou za 62 minut. V příštím utkání se Bouzková může utkat s turnajovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Loňské semifinále v Québecu neobhájí Šafářová, jež se s turnajem rozloučila po porážce 6:7, 6:3, 5:7 s Uns Džabúrovou z Tuniska. V druhém kole mělo podle papírových předpokladů dojít na její souboj s krajankou Plíškovou, ale ta vypadla v prvním kole také a připsala si čtvrtou porážku za sebou. Aktuálně 99. hráčku světa porazila 6:3, 7:6 americká kvalifikantka ze třetí stovky žebříčku Jessica Pegulaová.

Šestadvacetiletá Plíšková pokračovala v Kanadě v nepříliš vydařené zámořské štaci. Do druhého kola postoupila jen v srpnu v New Havenu, poté prohrála hned úvodní duel na US Open a minulý týden na turnaji nižší kategorie v Chicagu.

Tenisový turnaj žen v Québecu

(tvrdý povrch, hala, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Karatančevová (Bulh.) 6:2, 6:1, Džabúrová (Tun.) - Šafářová (6-ČR) 7:6 (7:4), 3:6, 7:5, Pegulaová (USA) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 7:6 (8:6), Puigová (3-Portor.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 6:3, Marinová (Kan.) - Mariaová (7-Něm.) 6:2, 6:2, Parmentierová (8-Fr.) - Kuděrmetovová (Rus.) 7:5, 6:3, McHaleová (USA) - Jastremská (Ukr.) 2:6, 6:2, 7:6 (7:1), Fernandezová (Kan.) - Dabrowská (Kan.) 6:3, 7:5, Garcíaová (Šp.) - Rodinová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:1, Govorcovová (Běl.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Hirošimě

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Šuaj Čang (1-Čína) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:3, Sie Šu-wej (2-Tchaj-wan) - Hercogová (Slovin.) 4:6, 6:1, 6:3, Čchiang Wang (4-Čína) - Honová (Austr.) 3:6, 6:1, 6:3, Dijasová (6-Kaz.) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:1, Linetteová (8-Pol.) - Larssonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Hibinová (Jap.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:4, Anisimovová (USA) - Fettová (Chorv.) 6:1, 6:1, Zidanšeková (Slovin.) - Rodionovová (Austr.) 6:2, 6:4, Kozlovová (Ukr.) - Čang Jü-süan (Čína) 6:2, 6:2, Minellaová (Luc.) - Naraová (Jap.) 6:3, 6:4.