Bouzková se Sorribesovou jsou po diskvalifikaci soupeřek v Paříži terčem kritiky

Paříž - Tenistky Marie Bouzková a Sara Sorribesová se staly po nedělním postupu do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros terčem kritiky. Česko-španělská dvojice prošla mezi osm nejlepších párů turnaje po diskvalifikaci japonsko-indonéského páru Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová poté, co Katóová trefila během přerušené hry balonkem (za stavu 6:7, 3:1) sběračku míčků. Bouzková se Sorribesovou incident u umpirového rozhodčího reklamovaly, za což si vysloužily negativní reakce z tenisového prostředí.

"Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché, Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. Že ta holka potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. A to bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm," řekla po utkání novinářům Bouzková a přiznala, že situaci přímo na kurtu se Sorribesovou neviděla.

Nad jednáním česko-španělské dvojice se pozastavil například francouzský tenista Gilles Simon. "Žádat o diskvalifikaci týmu soupeře, když jste ani ten míč neviděli... Doufám, že budou mít problémy usnout. A co se týče samotného verdiktu? Největší hloupost," napsal na twitteru Simon.

Finalistka dvouhry na US Open 1978 Pam Shriverová zase poukázala na to, že Bouzková vyhrála před třemi lety cenu Karen Krantzckeové za fair play a příkladné vystupování na kurtu i mimo něj. "Bude to po těchto okolnostech naposledy, co tuto cenu vyhrála?" napsala na sociální síti Shriverová.

S diskvalifikací nesouhlasil ani bývalý jihoafrický tenista a rozhlasový komentátor Rob Koenig. "Tohle není v žádném případě na vyloučení. Umpirový rozhodčí měl zpočátku pravdu. Je to jako by nahodila míč sběrači, aby ho chytil. Roger (Federer) to dělal pořád. Sběrač ho chytl a následoval aplaus. Je to od soupeřek hanebné, že požadovaly diskvalifikaci," uvedl Koenig. Belgická tenistka Kirsten Flipkensová zase napsala, že nešlo o "správné rozhodnutí".

Katóová netajila po utkání na twitteru lítost. "Chtěla bych se upřímně omluvit té sběračce míčků, mé kolegyni Aldile, jejímu týmu, mým fanouškům za ten nešťastný incident. Bylo to naprosto neúmyslné. V důsledku vyloučení z Roland Garros jsem také přišla o prize money a body. Vážím si vaši podpory," uvedla Katóová.

Pod zprávou jí vyjádřila podporu francouzská tenistka Alizé Cornetová. "Šílené rozhodnutí. Je mi vás velmi líto, ale většina hráčů (kromě Marie a Sary samozřejmě) vás podporují." Brazilský tenista Bruno Soares dodal: "Hlavu vzhůru Miju. Nešťastný incident, hrozný verdikt rozhodčího a ještě horší od vašich soupeřek."