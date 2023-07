Bouzková se musela po Roland Garros odpojit od sítí, smršť kritiky ji zasáhla

Londýn - Za ošklivou zkušenost, kterou už nechce zažít, označila tenistka Marie Bouzková smršť kritiky, jež se na ni a Saru Sorribesovou snesla po Roland Garros. Česko-španělská dvojice se dostala ve čtyřhře do čtvrtfinále po diskvalifikaci japonsko-indonéského páru Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová poté, co Katóová trefila při přerušené hře míčkem sběračku. Příval negativních emocí za to, že Bouzková se Sorribesovou incident u umpirového rozhodčího reklamovaly, donutil českou hráčku na čas opustit sociální sítě. Novinářům v Londýně řekla, že se v roli padoucha cítila špatně.

"Opravdu jsem nečekala, že se to takhle rozmázne. Týden potom jsem si musela vymazat sociální sítě, protože ona o tom pořád povídala dál a dál. Z WTA nám říkali, že máme být ohleduplné a stavět se k tomu neutrálně, ale ona do toho šla docela naplno," řekla Bouzková.

Katóová, která poté triumfovala ve smíšené čtyřhře, se vracela k události dalšími vyjádřeními. "Nevím, jestli chtěla být v centru pozornosti. Když jsme tu situaci vysvětlovali s rozhodčími a ostatními hráči, nebylo o čem spekulovat. Prostě byla naštvaná, trefila sběračku a taková jsou pravidla. Bylo divné, že když si to vše zavinila, otočila to na svou stranu a my byly naopak ty špatné," uvedla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Dodala, že ji také mrzely dezinterpretace. "Nejvíc hloupé bylo, že internetem kolovalo jediné video, asi patnáctivteřinové, kde pomalu trefuje ten míč a hned se za sběračkou běží omluvit. A pak střih, jak my se smějeme. To bylo strašně zkreslující. Vůbec to tak nebylo," prohlásila. Podle Bouzkové se Katóová omluvila až po několika minutách. Češka se pak se Sorribesovou smála něčemu úplně jinému. "Řekla jsem Sáře něco mou špatnou španělštinou. Něco, co není gramaticky správně a Sara se tomu zasmála. Na videu to ale vypadalo, že se nevhodně smějeme jim," řekla.

Zopakovala, že Katóová je emotivní hráčkou dlouhodobě. "Celý zápas, zejména na konci prvního setu, házela pořád raketou. Já proti ní hrála už v Austrálii a tam to bylo také. Spousta hráček nám řekla, že ví, jak se chová a že je nepřekvapuje, že se jí něco takového stalo," uvedla. "Lidem z tenisu bylo divné, že máme takový problém. My, které jsme ty nejméně konfliktní hráčky. Když se jim to vysvětlilo, bylo jim to jasné. Jak řekl rozhodčí, jinak než diskvalifikací to bohužel dopadnout nemohlo. Djokovičovi se na US Open stalo něco dost podobného," připomněla.

Po utkání napsala Katoové podpůrnou zprávu, Japonka jí neodpověděla. V roli "padoucha" se Bouzková, která získala před třemi lety cenu Karen Krantzckeové za fair play a příkladné vystupování na kurtu i mimo něj, necítila dobře.

"Snažila jsem se to lidem vysvětlovat, ale pak už jsem si říkala, že jsme asi opravdu udělaly něco špatného. Prožívala jsem to ještě víc než Sara. To čtvrtfinále jsme si pak vůbec neužily. Cítila jsem, že všichni chtějí, abychom prohrály. A kdybych na síti nechtíc někoho napálila, což se v deblu stává, říkala jsem si, že ten volej radši zkazím, než aby se to někoho dotklo. Určitě mi trvalo dva týdny, než jsem se z toho otřepala," řekla.

Přestože na sociální sítě se vrací jen pozvolna, věří, že v reálu se situace vyjasnila. "Všichni už jsou milí. Děti za mnou chodí pro fotku, takže fanoušky pořád mám. Zdálo se mi, že je všechno špatně a to, co jsem celou kariéru budovala, že se zapomnělo. Snad to zase bude lepší," přála si.

Událost považuje za velkou zkušenost. "Kdybych tam byla sama, asi bych už vůbec na nic neupozorňovala. Doufám, že se do podobné situace už nedostanu," dodala Bouzková.