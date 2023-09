Bouzková s Vondroušovou zabojují v noci na neděli o osmifinále US Open

New York - Tenistky Marie Bouzková a Markéta Vondroušová zabojují v noci na neděli o postup do osmifinále US Open. Turnajová jednatřicítka Bouzková vyzve od 1:00 SELČ v tzv. "night session" loňskou finalistku Uns Džábirovou na největším kurtu Arthura Ashe. Wimbledonská šampionka Vondroušová uzavře program dne na dvorci Louise Armstronga proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové.

Pětadvacetiletá Bouzková se pokusí při premiéře ve 3. kole US Open oplatit turnajové pětce Džábirové loňskou porážku ze čtvrtfinále Wimbledonu. Rodačka z Prahy si naposledy poradila hladce s Chorvatkou Petrou Martičovou, kterou vyřadila 6:1, 6:2. Trojnásobná grandslamová finalistka Džábirová, jež na první titul z turnajů "velké čtyřky" stále čeká, zdolala v předchozí fázi jinou Češku Lindu Noskovou (7:6, 4:6, 6:3).

Sokolovská rodačka Vondroušová se pokusí po triumfu na letošním Wimbledonu vyhrát i desátý grandslamový zápas za sebou. Na betonových dvorcích v New Yorku zatím neztratila ani set, naposledy porazila Italku Martinu Trevisanovou dvakrát 6:2. S osmadvacetiletou Alexandrovovou sehrála na okruhu WTA čtyři zápasy, třikrát zvítězila. Naposledy uspěla Vondroušová letos po třech setech na turnaji v Adelaide.

Sobotní program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Alcaraz (1-Šp.) - Evans (26-Brit.), Svitolinová (26-Ukr.) - Pegulaová (3-USA), 01:00 Džábirová (5-Tun.) - Bouzková (31-ČR), Medveděv (3-Rus.) - Báez (Arg.).

Kurt Louise Armstronga: Burelová (Fr.) - Sabalenková (2-Běl.), Samsonovová (14-Rus.) - Keysová (17-USA), Wawrinka (Švýc.) - Sinner (6-It.), 01:00 Zverev (12-Něm.) - Dimitrov (19-Bulh.), Alexandrovová (22-Rus.) - Vondroušová (9-ČR).

Grandstand: Mmoh (USA) - Draper (Brit.), Rinderknech (Fr.) - Rubljov (8-Rus.), Gauffová, Pegulaová (3-USA) - Bucsaová, Panovová (Šp./Rus.), Boulterová (Brit.) - Stearnsová (USA).