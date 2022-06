Bouzková s Veselým prošli do 3. kola Wimbledonu, české derby vyhrála Plíšková

Londýn - Čeští tenisté Jiří Veselý a Marie Bouzková se probojovali do 3. kola Wimbledonu. Zatímco 68. hráč světa Veselý se po triumfu nad Španělem Alejandrem Davidovichem 6:3, 5:7, 6:7, 6:3, 7:6 dostal na travnatých dvorcích do této fáze popáté v kariéře, třiadvacetiletá Bouzková slavila po výhře nad Američankou Ann Liovou 6:0, 6:3 svůj první postup do třetího kola grandslamu vůbec. Veselý vyzve v další fázi Američana Tommyho Paula, rodačku z Prahy zase čeká jeho krajanka Alison Riskeová.

Postup do druhého kola vybojovala v utkání rozloženém na dva dny loňská finalistka Karolína Plíšková jež zdolala v českém souboji krajanku Terezu Martincovou 7:6, 7:5. Nasazená šestka prošla ve Wimbledonu z úvodního kola podeváté za sebou. Její příští soupeřkou bude domácí Britka Katie Boulterová, které bude moci vrátit týden starou porážku z 2. kola turnaje v Eastbourne.

Třiadvacetiletá Bouzková navázala v Londýně na úspěch z prvního kola, kde vyřadila sedmou nasazenou Danielle Collinsovou. Proti další Američance a 67. hráčce světa Liové měla výborný vstup. V úvodním setu nepovolila o rok mladší soupeřce ani jeden brejkbol a sama třikrát prolomila její servis.

Také ve druhé sadě získala Bouzková v úvodu brejk a utekla do vedení 2:0. Teprve poté Liová její sérii osmi her za sebou utnula a v dalším průběhu si vypracovala čtyři brejkboly, ani jeden ale nevyužila. Češka zůstala při svém servisu dál stoprocentní a utkání zakončila dalším úspěšným brejkem. Na turnajích velké čtyřky si připsala největší úspěch v životě.

"Byla jsem sice nervózní od začátku do konce, ale na výkonu to nebylo vidět. Zahrála jsem dobře, užila jsem si to. Soupeřka nemá moc rychlý druhý servis, takže jsem se do něj snažila chodit a hrát co možná nejagresivněji. Hodně mě podržel vlastní servis, který jsem si ani jednou neprohrála," citoval Bouzkovou web Tenisový svět.

Riskeová, která poté porazila Polku Maju Chwaliňskou 3:6, 6:1, 6:0, bude pro ní čtvrtou americkou soupeřkou po sobě. Před Wimbledonem ještě Bouzková vypadla v Eastbourne se Shelby Rogersovou.

Česká tenisová jednička Veselý sice získal proti Davidovichovi, přemožiteli sedmého nasazeného Huberta Hurkacze, první set, další dva ale ztratil a musel duel otáčet. Ve čtvrtém setu byl při svém servisu stoprocentní a vynutil si rozhodující pátý set. V něm sice Veselý přišel o vedení 3:1, ale duel dospěl do super tie-breaku, v němž měl ale rodák z Příbrami pevnější nervy.

V jeho závěru se český tenista dostal do vedení 9:7 a mel dva mečboly. Davidovich reagoval vzteklým odpálením míčku, a jelikož měl tou dobou na kontě varování, rozhodčí mu udělil trestný fiftýn. Díky němu pak Veselý získal po takřka čtyřhodinové bitvě závěrečný bod na 10:7. Veselý zabojuje ve Wimbledonu o třetí osmifinále v kariéře, kterým by vyrovnal své maximum ze sezon 2016 a 2018.

Duel třicetileté Plíškové s o tři roky mladší Martincovou začal v úterních večerních hodinách pod zataženou střechou. Rodačka z Loun sice přišla v úvodním setu o vedení 5:2, v tie-breaku ale zvítězila jasně 7:1. Ve druhé sadě každá z tenistek prolomila jednou soupeřčin servis a za stavu 5:5 byl duel přerušen.

Dnešní dohrávka nakonec trvala jen několik minut. Plíšková využila hned první brejkbol a vzápětí duel dopodávala do vítězného konce. Proti jednašedesáté hráčce světa neztratila potřetí za sebou ani set.

"Terka nemá úplně mega zbraně, ale ani slabiny. Včera hrála docela dobře, líp než dnes. Je bojovná, výborně se hýbe a spoustu toho vrátí. Na trávu má docela dobrou hru, takové placky. Můj výkon mohl být lepší, ale první kola u mě nejsou úplně suprová, ještě proti Češce," řekla Plíšková.

Naopak Martincová litovala, že narazila v úvodu zrovna na krajanku Plíškovou. "Hraju s ní nerada, protože ji mám ráda. Vždy jste proti ní pod tlakem kvůli jejímu výbornému servisu. Myslím, že zápas měl výbornou úroveň. Podle mě jsme hrály o dost líp než loni ve třetím kole,“ uvedla Martincová, kterou mrzely i odklady zápasu. "Něco podobného jsem ještě nezažila. Asi čtyřikrát mi řekli: ‚Jdeš hrát, nejdeš hrát.‘ Byla jsem rozcvičená, pak mi řekli, že nic. Sundala jsem si tenisové boty. Hodně zvláštní," dodala Martincová.

Nasazená dvojka Kontaveitová i trojka Ruud ve Wimbledonu skončili ve 2. kole

Světová trojka Anett Kontaveitová skončila ve Wimbledonu nečekaně již ve druhém kole. Druhá nasazená tenistka londýnského grandslamu prohrála za necelou hodinu 4:6 a 0:6 s Němkou Jule Niemeierovou, jež hraje turnaj na wimbledonské trávě poprvé. Druhé kolo znamenalo konečnou i pro třetího nasazeného norského tenistu Caspera Ruuda. Finalista Rolad Garros podlehl Francouzi Ugu Humbertovi 6:3, 2:6, 5:7, 4:6 a neobhájí loňskou čtvrtfinálovou účast.

Bez zaváhání naopak prošel do třetího kola Novak Djokovič. Srbský obhájce titulu, jenž ve Wimbledonu útočí na sedmou trofej, porazil Australana Thanasiho Kokkinakise za dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:2. "Se svým výkonem jsem velice spokojený. Od základní čáry jsem hrál slušně a dobře jsem hru měnil. Vítr sice trochu komplikoval podání, ale předvedl jsem kvalitní výkon," pochvaloval si aktuálně třetí hráč světového žebříčku, jenž na trávě neabsolvoval žádný přípravný turnaj. O postup do osmifinále se utká s krajanem Miomirem Kecmanovičem.

Kontaveitová ve Wimbledonu navázala na nepovedené Roland Garros, kde letos nevyhrála ani jednou. Londýnská tráva tak zůstane i nadále jediným grandslamem, na kterém nedošla alespoň do osmifinále.

"Nemám slov, abych byla upřímná. Vyhrát zápas na dvorci číslo jedna ve Wimbledonu je skvělý pocit. Byl to nejlepší duel, jaký jsem kdy odehrála," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Niemeierová, jíž patří ve světovém žebříčku 97. místo.

V premiérovém duelu s hráčkou z první desítky pořadí WTA měla Niemeierová od začátku navrch a estonskou favoritku ničila tvrdým podáním a údery od základní čáry. "Miluju hraní na trávě. Je to zvláštní povrch, ale k mojí hře skvěle pasuje," dodala Němka, jež si grandslamovou premiéru odbyla před měsícem na Roland Garros.

V dalším kole narazí na vítězku ukrajinského souboje Lesju Curenkovou, která ve třech setech vyřadila krajanku Anhelinu Kalininovou. Třiatřicetiletá tenistka zůstala ve hře jako poslední z ukrajinských hráček. Už před turnajem slíbila deset procent z vydělaných prize money na podporu krajanů zasažených válkou. Za postup do třetího kola zatím vydělala 90.000 liber.

Třiadvacetiletý Ruud ve Wimbledonu nezopakuje své vítězné tažení z pařížské antuky, přestože měl duel s o rok starším soupeřem dobře rozehraný. Humbert, jenž ve světovém žebříčku figuruje až na 112. místě, si při nástupu na kurt zapomněl v šatně rakety a s omluvami musel čekat, až mu je někdo přinese. Po úvodním zmatku a nervozitě se v prvním setu nechytil. Pak ale začal riskantní hrou soupeře tlačit a duel otočil.

Ruud, jenž před třemi týdny na Roland Garros prohrál až ve finále s Rafaelem Nadalem, ve čtvrtém setu opět zabojoval. Na Humberta, který ve Wimbledonu v roce 2018 při svém debutu došel až do osmifinále, ale v koncovce nestačil.

Ze hry venku jsou domácí favorité Ema Raducanuová a Andy Murray. Devatenáctiletá vítězka US Open, která byla nasazena jako číslo deset, prohrála s Francouzkou Caroline Garciaovou 3:6, 3:6. Pětatřicetiletý Murray, jenž ve Wimbledonu získal dva tituly, podlehl s devátém vzájemném duelu poprvé Johnu Isnerovi. O dva roky starší Američan nastřílel v utkání 36 es a zvítězil 6:4, 7:6, 6:7 a 6:4. Dvojnásobný olympijský šampion Murray při svém 14. wimbledonském startu poprvé neprošel alespoň do 3. kola.

Dál jde wimbledonská šampionka z roku 2018 Angelique Kerberová, která vyřadila Polku Magdu Linetteovou 6:3, 6:3. Nezaváhala ani třetí nasazená Tunisanka Ons Džabúrová či pátý nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý Španěl dál drží naději na čtvrtfinálový duel s Djokovičem.

Andy Murray si letos poprvé zahraje tenisový Laver Cup Trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray si letos poprvé zahraje Laver Cup. Debut v exhibiční soutěži si britský tenista odbude v září v Londýně jako člen týmu Evropy po boku svých dlouholetých rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala. "Slyšel jsem o Laver Cupu spoustu dobrého a těším se, že si zahraju s Rogerem a Rafou v jednom týmu," uvedl na webu soutěže Murray, jenž je třetím známým členem výběru kapitána Björna Borga. Nyní pětatřicetiletý Skot je bývalou světovou jedničkou, dvojnásobným olympijským šampionem a vítězem 46 turnajů. Laver Cup se hrál poprvé v roce 2017 v Praze a všechny čtyři dosavadní ročníky vyhrála Evropa nad světovým výběrem. Venus Williamsová se ve Wimbledonu představí ve smíšené čtyřhře Po Sereně Williamsové chystá ve Wimbledonu návrat na kurty i starší ze sesterské dvojice Venus. Dvaačtyřicetiletá Američanka, která v All England Clubu v minulosti získala pět titulů ve dvouhře, nastoupí do smíšené čtyřhry po boku domácího Jamieho Murrayho. V úvodním kole se utkají s novozélandsko-polským párem Michael Venus, Alicja Rosolská. Venus Williamsová se na okruhu WTA ve dvouhře naposledy představila na konci srpna loňského roku. Během kariéry nasbírala celkem sedm grandslamových titulů ve dvouhře, 14 ve čtyřhře a dva ve smíšené čtyřhře. O dva roky mladší Serena Williamsová nastoupila v úterý po roční pauze do wimbledonské dvouhry. V prvním kole ale po více než tříhodinové bitvě podlehla Francouzce Harmony Tanové ve třech setech.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Veselý (ČR) - Davidovich (Šp.) 6:3, 5:7, 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (10:7), Djokovič (1-Srb.) - Kokkinakis (Austr.) 6:1, 6:4, 6:2, Humbert (Fr.) - Ruud (3-Nor.) 3:6, 6:2, 7:5, 6:4, Alcaraz (5-Šp.) - Griekspoor (Niz.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:3, Norrie (9-Brit.) - Munar (Šp.) 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2, Sinner (10-It.) - M. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2, Van Rijthoven (Niz.) - Opelka (15-USA) 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), Isner (20-USA) - A. Murray (Brit.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4, Basilašvili (22-Gruz.) - Halys (Fr.) 7:6 (9:7), 0:6, 7:5, 7:6 (7:5), Tiafoe (23-USA) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:3), Kecmanovič (25-Srb.) - Tabilo (Chile) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Paul (30-USA) - Mannarino (Fr.) 6:2, 6:4, 6:1, Goffin (Belg.) - Báez (31-Arg.) 6:1, 6:2, 6:4, Otte (32-Něm.) - Harrison (USA) 3:1 skreč, Johnson (USA) - Peniston (Brit.) 6:3, 6:2, 6:4, Bublik (Kaz.) - Lajovič (Srb.) 7:6 (9:7), 6:2, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Hach Verdugo, Oswald (Mex./Rak.) - Jebavý, Reese (ČR/USA) 6:2, 6:7 (6:8), 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9). Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (7:1), 7:5, Pegulaová (8-USA) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 7:6 (7:2), Minnenová (Belg.) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:4, 6:0, Dartová (Brit.) - Masarovová (Šp.) 6:1, 6:4. 2. kolo: Bouzková (ČR) - Liová (USA) 6:0, 6:3, Niemeierová (Něm.) - Kontaveitová (2-Est.) 6:4, 6:0, Džabúrová (3-Tun.) - Kawaová (Pol.) 6:4, 6:0, Sakkariová (5-Řec.) - Tomovová (Bulh.) 6:4, 6:3, Garciaová (Fr.) - Raducanuová (10-Brit.) 6:3, 6:3, Ostapenková (12-Lot.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:2, Kerberová (15-Něm.) - Linetteová (Pol.) 6:3, 6:3, Mariaová (Něm.) - Cirsteaová (26-Rum.) 6:3, 1:6, 7:5, Riskeová (28-USA) - Chwaliňská (Pol.) 3:6, 6:1, 6:0, Curenková (Ukr.) - Kalininová (29-Ukr.) 3:6, 6:4, 6:3, Šang Šuaj (33-Čína) - Kosťuková (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:2, Parryová (Fr.) - Hontamaová (Jap.) 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 6:4, Juvanová (Slovin.) - Gálfiová (Maď.) 7:5, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Lechemiaová, Párrizasová (Fr./Šp.) 6:1, 6:1, Martincová, Kosťuková (ČR/Ukr.) - Brengleová, Davisová (USA) 6:3, 6:4, Frechová, Haddadová Maiaová (Pol./Braz.) - Hradecká, Mirzaová (6-ČR/Ind.) 4:6, 6:4, 6:2, Barnettová, Nichollsová (Brit.) - Voráčová, Kanepiová (ČR/Est.) 6:1, 4:6, 6:2.