Bouzková s Hradeckou mohou premiéru ozdobit titulem z Charlestonu

Charleston (USA) - České tenistky Marie Bouzková a Lucie Hradecká na prvním společném turnaji postoupily v Charlestonu do finále čtyřhry. V semifinále Volvo Car Open svedly třísetovou bitvu se čtvrtou nasazenou dvojicí Alexa Guarachiová z Chile, Desirae Krawczyková z USA, které na zelené antuce udolaly 6:3, 0:6 a 10:7 v super-tiebreaku.

Pětatřicetiletá Hradecká má již 24 deblových titulů z okruhu WTA včetně dvou grandslamových s Andreou Hlaváčkovou z US Open 2013 a Roland Garros o dva roky dříve. S Bouzkovou, o třináct let mladší, v Charlestonu dva zápasy vyhrály, do jednoho soupeřky nenastoupily. Dnes od 16:45 SELČ si zahrají o titul proti turnajovým jedničkám, zkušenému americko-nizozemskému páru Nicole Melicharová, Demi Schuursová.

Ve finále dvouhry se utkají o svou premiérovou trofej Danka Koviničová a Veronika Kuděrmětovová. Šestadvacetiletá tenistka z Černé Hory, jež v osmifinále vyřadila Petru Kvitovou, v semifinále přehrála 6:3, 6:2 Tunisanku Ons Džabúrovou. O tři roky mladší Ruska Kuděrmětovová v sobotu postoupila po výhře 6:3, 6:3 nad Španělkou Paulou Badosaovou.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Charlestonu

(antuka, dotace 565.530 dolarů):

Čtyřhra - semifinále:

