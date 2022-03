Bouzková postoupila v Monterrey po obratu přes Erraniovou do 2. kola

Monterrey (Mexiko) - Tenistka Marie Bouzková vstoupila vítězně do turnaje v mexickém Monterrey, na němž si předloni zahrála o titul. Finalistka z Guadalajary, kde v neděli neúspěšně usilovala o premiérový triumf na okruhu WTA, zdolala v 1. kole po obratu Saru Erraniovou. Italku v prvním vzájemném utkání porazila 4:6, 6:2, 6:4.

Třiadvacetiletá česká hráčka ztratila s Erraniovou, která si postup do hlavní soutěže vybojovala v kvalifikaci, úvodní set po hodinovém boji. V dalších dvou sadách se jí ale podařilo o jedenáct let starší soupeřku přetlačit a po takřka dvou a půl hodině prošla do druhého kola.

Juniorská vítězka US Open z roku 2014 se o postup do čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi třetí nasazenou Američankou Madison Keysovou a Petrou Martičovou z Chorvatska.

Ukrajinka Jastremská po třech hodinách vybojovala emotivní výhru v Lyonu

Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská vybojovala emotivní vítězství v prvním kole turnaje v Lyonu. Poté, co v minulém týdnu uprchla ze své vlasti s patnáctiletou sestrou před ruskou invazí, dnes zdolala Rumunku Anu Bogdanovou po více než třech hodinách 3:6, 7:6 a 7:6. Po zápase padla na kolena a rozplakala se. Jednadvacetileté hráčce aplaudovalo publikum a podpořila ji také soupeřka v družném rozhovoru u sítě.

"Takovýhle zápas jsem ještě nikdy v životě nehrála. V takovém stresu. Byla jsem hrozně nervózní. Snažila jsem se soustředit na hru, míček po míčku, ale bylo to hodně složité. Jsem hrdá, že se mi povedlo vyhrát. Měla jsem mimořádnou motivaci," citovala agentura AFP Jastremskou, která odvrátila dva mečboly Bogdanové. Sama využila až čtvrtou možnost ukončit zápas.

Někdejší 21. hráčka světového žebříčku, které nyní patří až 140. místo, bude hrát v dalším kole se Španělkou Cristinou Bucsaovou.

S mladší sestrou Ivannou dorazily do Lyonu samy bez rodičů, kteří zůstali na Ukrajině. V pondělí společně nastoupily ve čtyřhře, ale neuspěly. "Ještě ve středu jsme byly doma v Oděse. Užívaly jsme si čas s rodinou před dlouhou cestou do Lyonu. Večer byl fajn a ráno nás vzbudily bomby. Nevěděly jsme, co se děje. Bylo to šílené. Utekly jsme z bytu do podzemní garáže a slyšely další výbuchy," líčila Jastremská.

Turnaj v Lyonu přišel hned v prvním kole o nasazenou jedničku Camilu Giorgiovou. Italská hráčka podlehla domácí Caroline Garciaové 7:5, 4:6, 0:6.

Giorgiová, které patří ve světovém žebříčku 29. místo, vypadla v úvodním kole na třetím turnaji za sebou. Před dvěma týdny v Dubaji uhrála s Petrou Kvitovou jen dva gamy, v Petrohradu ji předtím vyřadila Ruska Jekatěrina Alexandrovová.

S Garciaovou se na okruhu WTA utkala Italka dosud jen v roce 2015 v Tokiu, kde ji porazila. Dvě vzájemná utkání v Poháru Billie Jean Kingové vyhrála francouzská tenistka.

Někdejší světová čtyřka Garciaová, která je nyní v žebříčku na 74. místě, bude hrát v osmifinále s další Italkou Martinou Trevisanovou.

Výsledky tenisových turnajů žen

Turnaj v Monterrey v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 276.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Erraniová (It.) 4:6, 6:2, 6:4, Fernandezová (2-Kan.) - Schmiedlová (SR) 6:2, 6:2, Sorribesová (4-Šp.) - Rachimovová (Rus.) 7:5, 6:7 (2:7), 6:1, Osoriová (5-Kol.) - Frechová (Pol.) 6:3, 7:6 (8:6), Tomovová (Bulh.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Zacaríasová (Mex.) - Navarrová (USA) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, Tanová (Fr.) - Zarazúaová (Mex.) 6:0, 1:0 skreč, Watsonová (Brit.) - Niemeierová (Něm.) 6:3, 2:6, 7:6 (7:4), Haddadová (Braz.) - Udvardyová (Maď.) 1:6, 6:1, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína) - Bronzettiová (It.) 6:2, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Gálfiová (Maď.) 6:7 (0:7), 6:1, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Lyonu (tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Garciaová (Fr.) - Giorgiová (1-It.) 5:7, 6:4, 6:0, Cirsteaová (2-Rum.) - Bolkvadzeová (Gruz.) 6:3, 6:1, Boulterová (Brit.) - Konjuhová (6-Chorv.) 5:7, 6:0, 6:3, Van Uytvancková (7-Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6:0, 6:3, Čang Šuaj (8-Čína) - Mladenovicová (Fr.) 7:6 (7:3), 7:5, Rusová (Niz.) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:0, Trevisanová - Cocciarettová (obě It.) 6:3, 6:2, Jastremská (Ukr.) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7), Korpatschová (Něm.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 1:6, 6:2.