Bouzková postoupila v Adelaide, Martincová vypadla v Melbourne

Melbourne/Adelaide - Česká tenistka Tereza Martincová úvodní zápas nové sezony nezvládla. V prvním kole turnaje Sumer Set I v Melbourne prohrála 4:6 a 4:6 s Anou Konjuhovou z Chorvatska. Češka Marie Bouzková v prvním kole v Adelaide porazila 6:3 a 6:0 Despinu Papamichailovou z Řecka. Jiří Veselý naopak v soutěži mužů vstup do sezony nezvládl.

Sedmadvacetiletá Martincová do zápasu vstoupila dobře a v prvním setu se ujala vedení 3:1. Pak ale dvakrát 48. hráčka světového žebříčku ztratila podání a Konjuhová skóre otočila.

Ve druhé sadě Martincová jako první přišla o servis, přesto dokázala jít do vedení 3:2. Pak ale za nerozhodného stavu 3:3 přišel další brejk a čtyřiadvacetiletá Chorvatka už utkání dopodávala.

Vítězný návrat na kurty po čtyřměsíční pauze má naopak za sebou bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si poradila 6:4, 3:6 a 6:3 s Francouzkou Alizé Cornetovou.

"Udělala jsem hodně nevynucených chyb, ale čekala jsem to. Přece jen je to první zápas," citovala agentura Reuters Ósakaovou, která nastoupila k prvnímu utkání od zářijového US Open. Po něm oznámila, že si dá od tenisu pauzu.

Dnes se na kurty vrátila, navíc v aréně Roda Lavera, kde v letech 2019 a 2021 ovládla Australian Open. "Byla jsem hodně nervózní. Jsem ráda, že jsem v poslední hře udržela podání," přidala čtyřiadvacetiletá Japonka.

Bouzková je v Adelaide ve 2. kole, Veselý vstup do sezony nezvládl

Česká tenistka Marie Bouzková v prvním kole v Adelaide porazila 6:3 a 6:0 Despinu Papamichailovou z Řecka. Jiří Veselý naopak v soutěži mužů vstup do sezony nezvládl a s nasazenou šestkou Tommym Paulem z USA prohrál 4:6, 6:4 a 4:6.

Devadesátá hráčka světa Bouzková si postup do hlavní fáze zajistila v kvalifikaci a nezaváhala ani proti Papamichailové. Proti 182. hráčce žebříčku potvrdila roli favoritky a porazila ji za 74 minut.

V dalším kole třiadvacetiletá Češka narazí na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. S aktuálně čtrnáctou hráčkou pořadí WTA se zatím utkala jednou. Předloni v Římě jí podlehla ve dvou setech.

Veselý v závěrečné třetí sadě držel s Paulem krok až do stavu 4:5, kdy se Američan postaral o jediný brejkbol v setu a rozhodl. Osmadvacetiletý Čech v hlavní soutěži na okruhu ATP vyhrál naposledy v červenci.

Vítězný vstup do sezony v Adelaide má za sebou obhájkyně titulu Iga Šwiateková. Polská tenistka si v prvním kole poradila dvakrát 6:3 s domácí Dariou Savilleovou. Ve druhém kole ji čeká finalistka loňského US Open Leyla Fernandezová z Kanady.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Adelaide (tvrdý povrch): Muži (dotace 521.000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Paul (6-USA) - Veselý (ČR) 6:4, 4:6, 6:4, Gerasimov (Běl.) - Fucsovics (5-Maď.) 6:3, 6:4, Daniel (Jap.) - Musetti (It.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, Moutet (Fr.) - Rune (Dán.) 7:6 (8:6), 6:4, J.M. Cerúndolo (Arg.) - Bolt (Austr.) 6:2, 6:4, M. Ymer (Švéd.) - Bonzi (Fr.) 7:5, 7:5, Kokkinakis - Millman (oba Austr.) 6:4, 6:3, Mager (It.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 3:6, 6:4. Ženy (dotace 703.580 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (ČR) - Papamichailová (Řec.) 6:3, 6:0, Azarenková (Běl.) - Badosaová (4-Šp.) 6:3, 6:2, Swiateková (5-Pol.) - Gavrilovová (Austr.) 6:3, 6:3, Keninová (6-USA) - Brancacciová (It.) 7:5, 7:5, Gasanovová (Rus.) - Svitolinová (8-Ukr.) 5:7, 6:4, 6:3, Gauffová (USA) - Eikeriová (Nor.) 6:2, 6:1, Rogersová (USA) - Inglisová (Austr.) 6:1, 6:3, Doiová (Jap.) - Kucová (SR) 6:3, 3:6, 6:1.

Melbourne I (tvrdý povrch): Muži (dotace 521.000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Van de Zandschulp (Niz.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3, Bagnis (Arg.) - A. Murray (Brit.) 6:3, 5:7, 6:3. Ženy (dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Ósakaová (1-Jap.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:3, Ruseová (Rum.) - Rodionovová (Austr.) 6:3, 6:2, Zanevská (Belg.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:4. Turnaj žen v Melbourne II (tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Beguová (Rum.) - Pegulaová (1-USA) 7:6 (8:6), 6:3, Sorribesová (4-Šp.) - Haddadová (Braz.) 6:4, 5:7, 6:3, Cirsteaová (5-Rum.) - Gračevová (Rus.) 6:0, 6:0, Tausonová (6-Dán.) - Kalininová (Ukr.) 7:5, 6:3, Liová (7-USA) - Šarífová (Eg.) 6:2, 6:0, Paoliniová (It.) - Schmiedlová (SR) 2:6, 6:3, 6:4, Anisimovová (USA) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:5), 1:6, 7:5, Sevastovová (Lot.) - Garciaová (Fr.) 6:4, 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: Peraová, Siniaková (2-USA/ČR) - Halepová, Ruseová (Rum.) 6:2, 7:6 (7:5).