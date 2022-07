Bouzková porazila Noskovou a v Praze si zahraje o titul s Potapovovou

Praha - Tenistka Marie Bouzková porazila v českém semifinále turnaje Livesport Prague Open krajanku Lindu Noskovou 7:6, 6:3 a o první trofej na okruhu WTA se utká s Anastasií Potapovovou. Ruska vyřadila Wang Čchiang po výhře 6:3, 6:0. Obě hráčky na sebe narazí letos podruhé, březnový kvalifikační duel na turnaji v Miami vyhrála po třísetové bitvě pražská rodačka (6:3, 3:6, 6:4).

Čtyřiadvacetiletá turnajová osmička Bouzková porazila o sedm let mladší Noskovou za hodinu a 45 minut. Ve finále je počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. V únoru v Guadalajaře prohrála s Američankou Sloane Stephensovou. V Praze startuje Bouzková popáté, až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo nebo kvalifikaci. V tomto týdnu ale ještě neztratila set.

Vítězka loňské juniorky na Roland Garros Nosková se díky premiérové účasti v semifinále turnaje WTA posune ve světovém žebříčku do první stovky. Bouzkové nyní patří 66. příčka.

"Určitě super pocit. Jsem ráda, jak jsem tento týden zatím hrála. I pro mě je to nová zkušenost mít takhle publikum za sebou a těším se zítra na další finále. Jsem ráda, že jsem došla zase o krůček dál. V neděli do toho dám vše a uvidíme, jestli se to povede," řekla na tiskové konferenci Bouzková.

Měla lepší vstup do zápasu a ve čtvrté hře prolomila soupeřčin servis. Duel pak byl kvůli přeháňkám dvakrát krátce přerušen. Favorizovaná Bouzková poté podávala za stavu 5:4 na zisk první sady, nedostala se ale k žádnému setbolu a Nosková vyrovnala. Utkání dospělo do zkrácené hry, v ní si ale vedla opět lépe Bouzková. Vypracovala si vedení 6:4 a hned první setbol využila.

Nosková duel nevzdala a ve třetí hře druhé sady získala výhodu brejku. Od stavu 3:1 se jí ale přestalo dařit a Bouzková pěti hrami za sebou výsledek otočila. V utkání trefila také sedm es.

"Nebylo to z mé strany nic moc. V prvním i druhém setu jsem měla šance a škoda, že jsem je nevyužila. Maruška ale hrála dobře a dohrála si to," řekla Nosková. "Za stavu 3:1 jsem to zaspala. Nechala jsem ji hrát, nepokračovala v agresivní hře nebo jsem chtěla hrát přesněji a ulétávalo mi to. Podcenila jsem to a v podstatě jsem to odevzdala," litovala Nosková.

Bez ztráty setu jde zatím turnajem také Potapovová. Utkání proti bývalé světové dvanáctce Wang Čchiang trvalo přesně hodinu a ve druhém setu nadělila soupeřce kanára. Jednadvacetiletá Ruska zabojuje o druhý titul na okruhu WTA. Uspěla už letos v dubnu na antuce v Istanbulu.

Oficiální rozloučení se stříbrnou olympijskou medailistkou a trojnásobnou grandslamovou šampionkou z deblových soutěží Andreou Sestini Hlaváčkovou se uskuteční místo dneška v neděli. Organizátoři odložili slavnostní ceremoniál s bývalou světovou trojkou ve čtyřhře kvůli nevyzpytatelnému počasí. Vítězka 27 turnajů WTA v deblu se rozloučí po finále dvouhry, které je v plánu od 13:00.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - semifinále: Bouzková (8-ČR) - Nosková (ČR) 7:6 (7:4), 6:3, Potapovová (7-Rus.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:0.