Bouzková na Prague Open první kolo nezvládla, dál jde Martincová

Praha - Tenistka Marie Bouzková se s Prague Open nečekaně rozloučila už v prvním kole. Čtvrtá nasazená hráčka nestačila na Australanku Storm Sandersovou, které podlehla 6:3, 4:6 a 2:6.

Vypadla také šestnáctiletá Lucie Havlíčková, do druhého kola naopak prošla turnajová osmička Tereza Martincová, která porazila 6:1 a 6:4 Samanthu Murrayovou z Velké Británie.

Bouzková proti Sandersové sice bez problémů vyhrála první set, ale potom české favoritce odešel servis a 141. hráčka světového žebříčku toho využila k překvapivému vítězství.

"Začalo to ve druhém setu, kdy mi přestalo jít první podání a pořád jsem tam běhala. Navíc jsem nevyužila šance na returnu a dala jsem jí nadechnout," řekla Bouzková.

Sedmapadesátá hráčka pořadí WTA navíc dohrávala se zraněním. "Při servisu mě bolela noha a pak se do toho přidaly křeče. A jak mi nešlo první podání, tak mi to bralo hodně sil, které mi nakonec došly," uvedla Bouzková.

Martincová potvrdila roli favoritky a s Murrayovou si poradila za hodinu a 13 minut. "Jsem ráda, že jsem to zvládla. První zápasy po změně povrchu bývají nejtěžší," řekla v rozhovoru na kurtu Martincová, kterou v dalším kole čeká Američanka Asia Muhammadová.

"Na tvrdém povrchu se mi hraje dobře, ale tady s tím trochu bojuju. Celkově to skáče výš a trochu se to zadrhává, takže si přijdu taková nešikovnější," přidala Martincová, která před dvěma týdny na trávě ve Wimbledonu došla do třetího kola a vytvořila si nové maximum na grandslamech.

Havlíčková se dostala do hlavní soutěže na divokou kartu a v prvním kole nastoupila proti soupeřce z kvalifikace Gasanovové. S dvaadvacetiletou Ruskou prohrála po více než dvou hodinách 2:6, 6:4 a 4:6.

V druhém dnu pražské akce okruhu WTA, která se letos prvně hraje na tvrdém povrchu, se dnes představí také nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Před ní na hlavním kurtu už rozehrála zápas také pětka Kateřina Siniaková.

V pondělí se nečekaně prohrou v prvním kole rozloučila s areálem Sparty ve Stromovce nasazená jednička Petra Kvitová a kvůli zranění odstoupila Markéta Vondroušová.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Martincová (8-ČR) - Murrayová (Brit.) 6:1, 6:4, Sandersová (Austr.) - Bouzková (4-ČR) 3:6, 6:4, 6:2, Gasanovová (Rus.) - Havlíčková (ČR) 6:2, 4:6, 6:4, Bonaventureová (Belg.) - Bainsová (Brit.) 6:3, 6:2, Kužmová (SR) - Barthelová (Něm.) 2:6, 6:4, 6:3, Sin-jü Wang (Čína) - Küngová (Švýc.) 6:2, 6:2, Liang En-šuo (Tchaj-wan) - Perrinová (Švýc.) 6:3, 6:4.