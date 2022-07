Bouzková je ve Wimbledonu poprvé v kariéře v osmifinále, Veselý skončil

Česká tenistka Marie Bouzková se raduje z postupu do osmifinále Wimbledonu, 1. července 2022.

ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Londýn - Tenistka Marie Bouzková postoupila ve Wimbledonu poprvé v kariéře do grandslamového osmifinále. Ve třetím kole zvládla i do třetice duel s americkou soupeřkou a Alison Riskeovou porazila 6:2, 6:3. Jiří Veselý si naopak v All England Clubu potřetí v kariéře osmifinále nezahraje. Poslední český zástupce v mužské dvouhře podlehl na londýnské trávě Tommymu Paulovi z USA. Bývalý juniorský šampion z Roland Garros zvítězil 6:3, 6:2, 6:2.

Třiadvacetiletá Bouzková si tak o další krok vylepšila osobní maximum na turnajích velké čtyřky, na nichž až dosud nikdy nepřešla přes druhé kolo. Po skalpu světové osmičky Danielle Collinsové a výhře nad Ann Liovou dnes porazila další papírovou favoritku. Riskeovou, která byla nasazena jako číslo 28, jednoznačně přehrála za necelou hodinu a půl. O čtvrtfinále se utká s vítězkou duelu mezi Francouzkou Caroline Garciaovou a Čang Šuaj z Číny.

Osmadvacetiletý Veselý se po pětisetové bitvě z předchozího kola s Alejandrem Davidovichem tentokrát rozloučil už po hodině a půl. Proti o tři roky mladšímu 30. nasazenému soupeři, který v hlavní soutěži Wimbledonu hraje poprvé, si sice vypracoval sedm brejkbolů, ani jednu příležitost však neproměnil. Sám přišel o podání pětkrát.

Hladký postup do osmifinále čtyřhry si zajistily Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Druhé nasazené šampionky z roku 2018 porazily estonsko-americký pár Anett Kontaveitová, Shelby Rogersová 7:6, 6:3.

Djokovič vyřadil krajana Kecmanoviče a je v osmifinále

Obhájce titulu Novak Djokovič vyhrál ve Wimbledonu zápas se srbským krajanem Miomirem Kecmanovičem 6:0, 6:3, 6:4 a postoupil do osmifinále. Dalším soupeřem nejvýše nasazeného Djokoviče bude nizozemský tenista z druhé světové stovky Tim van Rijthoven, který v červnu triumfoval na turnaji v Hertogenboschi a na londýnské trávě už vyřadil dva nasazené protivníky.

Pětatřicetiletý Djokovič ztratil letos v Bělehradu s Kecmanovičem set, tentokrát ale nedal 30. hráči žebříčku šanci pomýšlet ani na dílčí úspěch. Šestinásobný vítěz wimbledonské dvouhry vyhrál úvodní set s nulou, v druhé sadě mu stačil jeden brejk a ve třetí už ho nezastavilo ani vlastní ztracené podání.

Tunisanka Ons Džabúrová neztratila v letošním Wimbledonu stále ani set a po vítězství nad Diane Parryovou 6:2, 6:3 si rovněž zajistila postup do osmifinále. Světová dvojka porazila francouzskou soupeřku za hodinu a osm minut a mezi nejlepší šestnáctkou si v All England Clubu zahraje podruhé za sebou. V dalším kole vyzve Belgičanku Elise Mertensovou.

Sedmadvacetiletá Džabúrová vyhrála na trávě osmý zápas v řadě. Před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně. V Londýně obhajuje Tunisanka loňské čtvrtfinále, které je jejím dosavadním maximem.

Dál jde také finálová soupeřka Petry Kvitové z červnového turnaje v Eastbourne Jelena Ostapenková. Pětadvacetiletá Lotyška, vítězka Roland Garros z roku 2017, otočila duel s Rumunkou Irinou Beguovou a zvítězila 3:6, 6:1, 6:1.

S turnajem se naopak rozloučila světová pětka Maria Sakkariová z Řecka. Dvojnásobná grandslamová semifinalistka nestačila na 103. hráčku žebříčku Němku Tatjanu Mariaovou a prohrála 3:6, 5:7. Rodačka z Atén se do osmifinále Wimbledonu nedostala ani na třetí pokus. Mariaová se stala ve věku 34 let a 328 dnů nejstarší německou tenistkou, která se probojovala v tzv. open éře do čtvrtého kola grandslamu.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Kubler (Austr.) - Novak (Rak.) 6:3, 6:4, 6:4, Sock - Cressy (oba USA) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:1). 3. kolo: Paul (30-USA) - Veselý (ČR) 6:3, 6:2, 6:2, Djokovič (1-Srb.) - Kecmanovič (25-Srb.) 6:0, 6:3, 6:4, Tiafoe (23-USA) - Bublik (Kaz.) 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4, Van Rijthoven (Niz.) - Basilašvili (22-Gruz.) 6:4, 6:3, 6:4, Goffin (Belg.) - Humbert (Fr.) 4:6, 7:5, 6:2, 7:5. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Bouzková (ČR) - Riskeová (28-USA) 6:2, 6:3, Džabúrová (3-Tun.) - Parryová (Fr.) 6:2, 6:3, Mariaová (Něm.) - Sakkariová (5-Řec.) 6:3, 7:5, Ostapenková (12-Lot.) - Beguová (Rum.) 3:6, 6:1, 6:1, Mertensová (24-Belg.) - Kerberová (15-Něm.) 6:4, 7:5, Niemeierová (Něm.) - Curenková (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3, Watsonová (Brit.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:2. Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Kontaveitová, Rogersová (Est./USA) 7:6 (10:8), 6:3, Dabrowská, Olmosová (3-Kan./Mex.) - Martincová, Kosťuková (ČR/Ukr.) 7:5, 3:6, 6:3.