Bouzková je v Guadalajaře v semifinále, soupeřka Kalinská duel skrečovala

Ilustrační foto - Česká tenistka Marie Bouzková ve 2. kole US Open, 1. září 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Marie Bouzková je na turnaji v Guadalajaře v semifinále. Její soupeřka Anna Kalinská z Ruska duel při vedení české hráčky 5:2 v prvním setu vzdala. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy se utká o třetí letošní finále na turnaji WTA s Marií Sakkariovou z Řecka. Nasazená čtyřka zdolala v přímém boji o poslední místo na Turnaji mistryň ruskou rivalku Veroniku Kuděrmětovovou 6:1, 5:7, 6:4.

V semifinále je i elitní český deblový pár Kateřina Siniaková, Krejčíková. Nasazené jedničky a šampionky US Open otočily ve čtvrtfinále duel s turnajovými pětkami Ljudmilou Kičenokovou a Jelenou Ostapenkovou a vyhrály osmý zápas za sebou.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková si vyrovnala maximum na turnajích kategorie WTA 1000. Dosud byla v semifinále jen před třemi lety v Torontu. V Mexiku si zahraje mezi čtyřmi nejlepšími podruhé v sezoně. V únoru se rovněž v Guadalajaře probojovala na turnaji WTA 250 do finále, kde podlehla Američance Sloane Stephensové. V létě Bouzková získala první titul na turnaji v Praze. Do turnaje v Mexiku zasáhla po zranění ruky, které si přivodila během US Open.

Proti o rok mladší Kalinské získala Bouzková třikrát v úvodním setu servis. Přemožitelka Barbory Krejčíkové z prvního kola duel po 28 minutách vzdala kvůli zranění nohy.

Bouzková dnes vyzve světovou šestku Sakkariovou, s níž dosud dvakrát neuspěla. Rodačka z Atén se po triumfu nad Kuděrmětovovou kvalifikovala jako poslední na Turnaj mistryň. Do amerického Fort Worth se dostaly už dříve světová jednička Iga Šwiateková z Polska, Tunisanka Uns Džábirová, Američanky Jessica Pegulaová a Cori Gauffová, Caroline Garciaová z Francie, Aryna Sabalenková z Běloruska a Ruska Darja Kasatkinová.

Druhou semifinálovou dvojici v Guadalajaře tvoří Pegulaová a Běloruska Viktoria Azarenková. Osmadvacetiletá Pegulaová porazila v americkém duelu Stephensovou dvakrát 6:2, o pět let starší Azarenková vyřadila Gauffovou po výhře 7:6, 4:6, 6:3.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 2,527.250 dolarů) Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (ČR) - Kalinská (Rus.) 5:2 skreč, Pegulaová (3-USA) - Stephens (USA) 6:2, 6:2, Sakkariová (4-Řecko) - Kuděrmětovová (8-Rus.) 6:1, 5:7, 6:4, Azarenková (Běl.) - Gauff (5-USA) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Turnaj mužů v Antverpách (tvrdý povrch, dotace 725.540 eur) Dvouhra - čtvrtfinále: Auger-Aliassime (2-Kan.) - Evans (5-Brit.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.