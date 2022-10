Bouzková je v Guadalajaře v semifinále, Korda si v Antverpách zahraje o titul

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Marie Bouzková je na turnaji v Guadalajaře v semifinále. Její soupeřka Anna Kalinská z Ruska duel při vedení české hráčky 5:2 v prvním setu vzdala. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy se utká o třetí letošní finále na turnaji WTA s Marií Sakkariovou z Řecka. Nasazená čtyřka zdolala v přímém boji o poslední místo na Turnaji mistryň ruskou rivalku Veroniku Kuděrmětovovou 6:1, 5:7, 6:4. Sebastian Korda otočil na turnaji v Antverpách semifinálový zápas s Dominicem Thiemem a po výhře 6:7, 6:3, 7:6 postoupil počtvrté v kariéře na okruhu ATP do finále.

V semifinále je i elitní český deblový pár Kateřina Siniaková, Krejčíková. Nasazené jedničky a šampionky US Open otočily ve čtvrtfinále duel s turnajovými pětkami Ljudmilou Kičenokovou a Jelenou Ostapenkovou a vyhrály osmý zápas za sebou.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková si vyrovnala maximum na turnajích kategorie WTA 1000. Dosud byla v semifinále jen před třemi lety v Torontu. V Mexiku si zahraje mezi čtyřmi nejlepšími podruhé v sezoně. V únoru se rovněž v Guadalajaře probojovala na turnaji WTA 250 do finále, kde podlehla Američance Sloane Stephensové. V létě Bouzková získala první titul na turnaji v Praze. Do turnaje v Mexiku zasáhla po zranění ruky, které si přivodila během US Open.

Proti o rok mladší Kalinské získala Bouzková třikrát v úvodním setu servis. Přemožitelka Barbory Krejčíkové z prvního kola duel po 28 minutách vzdala kvůli zranění nohy.

Bouzková dnes vyzve světovou šestku Sakkariovou, s níž dosud dvakrát neuspěla. Rodačka z Atén se po triumfu nad Kuděrmětovovou kvalifikovala jako poslední na Turnaj mistryň. Do amerického Fort Worth se dostaly už dříve světová jednička Iga Šwiateková z Polska, Tunisanka Uns Džábirová, Američanky Jessica Pegulaová a Cori Gauffová, Caroline Garciaová z Francie, Aryna Sabalenková z Běloruska a Ruska Darja Kasatkinová.

Druhou semifinálovou dvojici v Guadalajaře tvoří Pegulaová a Běloruska Viktoria Azarenková. Osmadvacetiletá Pegulaová porazila v americkém duelu Stephensovou dvakrát 6:2, o pět let starší Azarenková vyřadila Gauffovou po výhře 7:6, 4:6, 6:3.

Korda si v Antverpách po týdnu zahraje o druhý titul na okruhu ATP

Tenista Sebastian Korda otočil na turnaji v Antverpách semifinálový zápas s Dominicem Thiemem a po výhře 6:7, 6:3, 7:6 postoupil počtvrté v kariéře na okruhu ATP do finále. Reprezentant USA si o trofej si zahraje po týdnu podruhé a pokusí se navázat na dosud jediný titul, který získal vloni v Parmě. Minulou neděli v Gijónu ve finále neuspěl.

Syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy zdolal vítěze US Open z roku 2020 v dramatickém duelu po dvou hodinách a tři čtvrtě. "Myslím, že klíčový byl druhý set. Bylo v něm hodně brejků, ale zůstal jsem klidný a sebevědomý. Na tie-break rozhodujícího setu se nikdy nemůžete skutečně připravit, ale mám radost, jak jsem ho zvládl," uvedl dvaadvacetiletý Korda.

Devětadvacetiletý Thiem se po zranění zápěstí stále marně snaží vrátit na vrchol, tentokrát měl ale první finále po zdravotní pauze na dosah. Ve třetím setu měl náskok jednoho brejku, vedení ale neudržel a v tie-breaku prohrál 4:7. Kdyby uspěl, vrátil by se do první stovky žebříčku ATP.

Korda se ve finále utká s druhým nasazeným Félixem Augerem-Aliassimem, který si poradil dvakrát 7:6 s Richardem Gasquetem z Francie. S Kanaďanem má vyrovnanou bilanci 1:1, letos ho porazil na antuce v Estorilu.

Devatenáctiletý tenista Rune je ve Stockholmu potřetí v sezoně ve finále

Devatenáctiletý dánský tenista Holger Rune si ve Stockholmu zahraje letos potřetí ve finále turnaje ATP. Sedmý nasazený hráč zvítězil v semifinále nad turnajovou pětkou Alexem de Minaurem z Austrálie 4:6, 7:6, 7:5. O druhý titul v kariéře bude hrát s hlavním favoritem turnaje Řekem Stefanosem Tsitsipasem.

Rune zvládl druhý třísetový zápas za sebou poté, co o kolo dříve vyřadil Brita Camerona Norrieho. De Minaura udolal po dvou hodinách a 52 minutách.

"Byl to brutální zápas od začátku do konce. Ohromně dlouhé výměny, opravdu vyčerpávající," řekl dánský mladík, který v dubnu vyhrál v Mnichově poprvé turnaj ATP. Ve finále byl i před třemi týdny v Sofii.

První nasazený Tsitsipas porazil hladce dvakrát 6:2 Fina Emila Ruusuvuoriho, čtvrtfinálového přemožitele Jiřího Lehečky. Pátý hráč světového žebříčku bude usilovat o jubilejní desátý titul v kariéře a třetí letošní. Pokud uspěje, získá v této sezoně trofej už na třetím povrchu. Dosud triumfoval na antuce v Monte Carlu a na trávě na Mallorce. Čtyřikrát už letos ve finále ztroskotal, naposledy neuspěl v Astaně proti Srbovi Novaku Djokovičovi.

Berrettini je v Neapoli poprvé ve finále turnaje na tvrdém povrchu

Italský tenista Matteo Berrettini se v Neapoli probojoval poprvé v kariéře do finále turnaje ATP na tvrdém povrchu. Navzdory zranění nohy otočil loňský wimbledonský finalista semifinálové utkání s Američanem Mackenziem McDonaldem, kterého porazil 3:6, 7:6, 6:3.

"Ani nevím, jak se mi to povedlo. Necítil jsem se moc dobře. Noha mě bolela, tak jsem si vyžádal fyzioterapeuta. Nechtěl jsem to skrečovat, i když mi to lidé z týmu radili. Ale zkoušel jsem to a našel si cestičku," uvedl Berrettini po zápase, který trval téměř dvě a půl hodiny.

O osmý titul bude druhý nasazený hráč v neděli usilovat v duelu s krajanem Lorenzem Musettim. Čtvrtý nasazený Ital porazil turnajovou pětku Miomira Kecmanoviče ze Srbska 6:3, 6:4 a finále si zahraje podruhé v kariéře. Premiérový pokus letos v Hamburku proměnil v zisk trofeje.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 2,527.250 dolarů) Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (ČR) - Kalinská (Rus.) 5:2 skreč, Pegulaová (3-USA) - Stephens (USA) 6:2, 6:2, Sakkariová (4-Řecko) - Kuděrmětovová (8-Rus.) 6:1, 5:7, 6:4, Azarenková (Běl.) - Gauff (5-USA) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Turnaj mužů v Antverpách (tvrdý povrch, dotace 725.540 eur) Dvouhra - čtvrtfinále: Auger-Aliassime (2-Kan.) - Evans (5-Brit.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, Korda (USA) - Thiem (Rak.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4). Turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, dotace 725.540 eur) Dvouhra - semifinále: Tsitsipas (1-Řec.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:2, Rune (7-Dán.) - De Minaur (5-Austr.) 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. Turnaj mužů v Neapoli (tvrdý povrch, dotace 612.000 eur) Dvouhra - semifinále: Berrettini (2-It.) - McDonald (USA) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, Musetti (4-It.) - Kecmanovič (5-Srb.) 6:3, 6:4.