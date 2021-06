Bouzková je v Birminghamu ve čtvrtfinále, Federer vypadl v Halle

Federer na trávě v Halle poprvé v kariéře nepostoupil do čtvrtfinále

Útok Rogera Federera na jedenáctý titul na trávě v Halle skončil už ve druhém kole. Devětatřicetiletý švýcarský tenista podlehl o 19 let mladšímu Félixi Augerovi-Aliassimemu 6:4, 3:6, 2:6 a při 18. startu na zdejším turnaji poprvé neprošel do čtvrtfinále.

Dvacetinásobný grandslamový šampion zvládl v úvodním kole první zápas na travnatém povrchu od roku 2019 a s kvalifikantem Iljou Ivaškou neztratil ani set. Proti mladému Kanaďanovi ale pátý nasazený Federer příliš často chyboval a první vzájemný duel po boji ztratil.

Federer, jenž se vrací po operacích kolena, odehrál v letošním roce pouze tři turnaje. Z Roland Garros po postupu do osmifinále odstoupil, aby se mohl zotavit a připravit na svůj oblíbený Wimbledon.

Tenistka Bertensová uzavře po této sezoně kariéru

Nizozemská tenistka Kiki Bertensová ukončí po této sezoně kariéru. Devětadvacetiletá hráčka, jež v žebříčku WTA dokázala vystoupat nejvýše na čtvrté místo, to oznámila na dnešní tiskové konferenci. Její úmysl odejít a začít nový život prý urychlila loňská koronavirová pauza a aktuální problémy s achilovkou. K definitivnímu rozhodnutí došla po Roland Garros.

"Kdyby nepřišel covid, možná bych pokračovala ještě další dvě tři sezony. Když jsem v určitém rytmu, je pro mne snadné pokračovat, ať to trvá jakkoliv dlouho. Proto jsem mohla hrát 30 turnajů ročně, týden po týdnu, dvouhry, čtyřhry. Jakmile se ale jednou zastavíte, musí si tělo znovu zvykat a to je těžké," vysvětlila své pocity po nucené pauze.

"Teď si hrozně moc užívám domov, tak proč bych měla znovu podstupovat to trápení. Boj s fyzičkou, zraněním, pocity na kurtu, když můžu být doma a užívat si život. Je zkrátka čas na novou kapitolu a už se na ni moc těším," uvedla Bertensová, jež během dosavadní kariéry získala na okruhu WTA deset titulů ve dvouhře a stejný počet ve čtyřhře.

Přiznala, že pocity z předvedených výkonů už neodpovídají množství práce vložené do tréninku. "Nejbližší turnaje mě čekají v Eastbourne, ve Wimbledonu a na olympiádě. Pak se rozhodneme, jestli je na tom moje tělo tak, abych zvládla dohrát i zbytek sezony. Udělám vše pro to, abych uzavřela kariéru co nejlépe," vzkázala v prohlášení, které zveřejnila na instagramu.