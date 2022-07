Bouzková je poprvé ve čtvrtfinále Wimbledonu, vyzve Džabúrovou

Londýn - Tenistka Marie Bouzková si zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále grandslamového turnaje ve dvouhře. V dnešním osmifinále Wimbledonu porazila na trávě v All England Clubu Francouzku Caroline Garciaovou 7:5, 6:2. Poslední česká zástupkyně v soutěži narazí v boji o postup mezi čtyři nejlepší tenistky na světovou dvojku Ons Džabúrovou z Tuniska. Ta porazila Belgičanku Elise Mertensovou 7:6, 6:4 a stále na turnaji neztratila ani set.

"Omlouvám se, ale nevím, co teď říct. Prostě vstřebávám tento okamžik a díky všem za podporu. Já prostě nevím, jak jsem se sem dostala a jak jsem mohla odehrát takový zápas. Asi bod za bodem a bojovala jsem, co mi síly stačily. Je to jako sen," řekla v rozhovoru na kurtu třiadvacetiletá Bouzková, poté co si otřela z očí slzy štěstí.

"Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budu ve čtvrtfinále, pravděpodobně bych mu nevěřila," doplnila později na tiskové konferenci. S o čtyři roky starší Džabúrovou se Bouzková ještě neutkala.

Češka, které patří ve světovém žebříčku 66. místo, pokračuje v životním turnaji. O jedenáct příček lépe postavenou Garciaovou porazila i ve druhém vzájemném zápase a ukončila její sérii osmi výher. V duelu udělala jen čtyři nevynucené chyby, zatímco soupeřka jich spáchala 25.

"Člověk musí věřit sobě a týmu, který je za ním. Každý z nich k tomuto výsledku nějak přispěl. Být tady při stém výročí centrkurtu je úžasné a evidentně se vyplácí naše každodenní práce. Pro tyhle momenty tenis hrajeme," doplnila Bouzková.

Rodačka z Prahy se dosud dostala nejdál ve Wimbledonu do druhého kola před třemi lety. V této fázi skončila i letos na Australian Open a Roland Garros. V Paříži musela odstoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. "Navzdory covidu se teď cítím fyzicky velmi dobře. Mám ráda hru na trávě. Vím, že to vždy zabere jen pár dní, aby se do toho člověk dostal a udělal pár změn," podotkla Bouzková.

V Londýně zatím ztratila jediný set a vyřadila postupně Američanky Danielle Collinsovou, Ann Liovou a Alison Riskeovou. Do osmifinálového duelu vstoupila ziskem brejku. V osmém gamu jí sice Garciaová také vzala podání, ale v koncovce za stavu 5:5 Francouzka nabídla české tenistce další brejkboly. Bouzková čtvrtý využila a při vlastním servisu proměnila druhý setbol.

Garciaová se také ve druhém setu prezentovala útočnou hrou, ale Bouzková dokázala její údery často z těžkých pozic vracet a opakovaně si vysloužila ovace publika. Za stavu 2:2 ukořistila znovu soupeřčin servis a díky výborné defenzivní hře nutila Francouzku k dalším chybám. Garciaová už nezískala ani game a Bouzková po hodině a 25 minutách dotáhla duel k vítězství.

"Všechno do sebe zapadá. Nemůže to být ani lepší a je na mně, abych si to teď s týmem užila. Určitě budou jahody se smetanou jako po každém zápase tady v All England Clubu. Máme asi stovku rituálů, které musíme vždy splnit," dodala Bouzková.

Její další soupeřka Džabúrová byla v duelu s Mertensovou blízko, aby poprvé na turnaji přišla o set. V úvodní sadě prohrávala ve zkrácené hře 3:6 a čelila pěti setbolům. Sedmadvacetiletá Tunisanka však těžké chvíle ustála, získala tie-break poměrem 11:9 a následně vyhrála i druhý set. Nasazená trojka neprohrála devátý duel v řadě a je ve čtvrtfinále Wimbledonu podruhé za sebou.

Čtvrtfinále si zahrají i deblové šampionky Wimbledonu z roku 2018 Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Druhý nasazený pár přehrál 7:6, 6:4 Belgičanku Kirsten Flipkensovou se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Nenasazené Němky Niemeierová a Mariaová se utkají o semifinále Wimbledonu

Nenasazené německé hráčky Jule Niemeierová a Tatjana Mariaová jsou po Bouzkové dalšími nečekanými čtvrtfinalistkami Wimbledonu. O vylepšení svých maxim na grandslamech se utkají na trávě v Londýně spolu.

Mariaová, 103. hráčka žebříčku, prožívá životní turnaj ve 34 letech a jako matka dvou dcer. V osmifinále odvrátila Jeleně Ostapenkové dva mečboly ve druhém setu a šampionku Roland Garros z roku 2017 porazila 5:7, 7:5 a 7:5.

Zatímco Mariaová hraje v All England Clubu už 35. grandslam, dvaadvacetiletá Niemeierová teprve druhý po letošním antukovém Roland Garros. Na centrálním dvorci po hodině a čtvrt porazila domácí tenistku Heather Watsonovou 6:2 a 6:4.

"Mrzí mě, že jsem vyřadila Britku. Ale jsem na sebe nesmírně hrdá," radovala se po nečekaném postupu Niemeierová, jíž patří ve světovém žebříčku 97. příčka.

Souboj mladíků a vítězů posledních dvou Turnajů mistrů pro hráče do 21 let zvládl lépe Jannik Sinner. Dvacetiletý Ital přehrál o rok mladšího Španěla Carlose Alcaraze 6:1, 6:4, 6:7 a 6:3. Ve čtvrtfinále narazí buď na šestinásobného šampiona Novaka Djokoviče, nebo na Tima van Rijthovena.

Dalším čtvrtfinalistou je po nejdelším zápase letošního Wimbledonu David Goffin, jenž až po čtyřech hodinách a 36 minutách zdolal Francese Tiafoea 7:5 v pátém setu. Domácí naděje dál drží devátý nasazený Cameron Norrie. S Američanem Tommym Paulem si poradil ve třech setech a těší se na první grandslamové čtvrtfinále.

Hvězdný mix Williamsová, Murray neproměnil pět mečbolů a ve Wimbledonu skončil

Cesta hvězdné deblové dvojice Venus Williamsová, Jamie Murray ve Wimbledonu skončila už ve druhém kole. Dvaačtyřicetiletá Američanka, jež rok nehrála, a šestatřicetiletý Brit neproměnili pět mečbolů a podlehli po více než dvouhodinové bitvě domácímu páru Jonny O'Mara, Alicia Barnettová 6:3, 4:6 a 6:7, v tie-breaku 16:18.

Williamsová a Murray jen v mixu mají dohromady sedm grandslamových titulů, přičemž lepší je specialista na čtyřhru s pěti včetně dvou trofejí z wimbledonské trávy. Oba bývali také světovými jedničkami.

Americká veteránka se nechala k návratu do All England Clubu inspirovat mladší sestrou Serenou, jež po roční absenci ve dvouhře vypadla v prvním kole.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Sinner (10-It.) - Alcaraz (5-Šp.) 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, Norrie (9-Brit.) - Paul (30-USA) 6:4, 7:5, 6:4, Goffin (Belg.) - Tiafoe (23-USA) 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Bouzková (ČR) - Garciaová (Fr.) 7:5, 6:2, Džabúrová (3-Tun.) - Mertensová (24-Belg.) 7:6 (11:9), 6:4, Mariaová (Něm.) - Ostapenková (12-Lot.) 5:7, 7:5, 7:5, Niemeierová (Něm.) - Watsonová (Brit.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Flipkensová, Sorribesová (Belg./Šp.) 7:6 (7:2), 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Vergara del Puerto (Parag.) - Nicod (16-ČR) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Išiiová (Jap.) - Valentová (12-ČR) 6:1, 6:3.