Bouzková dostala z Ósakaové maximum, lekla se ovací Tysonovi

Česká tenistka Marie Bouzková v 1. kole US Open. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Marie Bouzková si zamilovala atmosféru arény Arthura Ashe. Na největším tenisovém kurtu světa donutila obhájkyni titulu na US Open Naomi Ósakaovou hrát na maximální riziko a lekla se, když fanoušci tleskali boxeru Miku Tysonovi.

Už jen úvod večerního utkání byl po spektakulární. Před zápasem dělaly hráčky krátký rozhovor a u sítě se potkaly s legendární Billie Jean Kingovou. "Rozhovor mi přišel přirozený. Nebyla to ani minuta, takže v pohodě. Kingové jsem řekla, že ji ráda vidím. Ona taky a popřála nám hodně štěstí. Byl to zážitek být s ní na moment na kurtu," řekla třiadvacetiletá česká hráčka.

Bouzková pak favoritku Ósakaovou potrápila v úvodech setů. Ani jeden z osmi brejkbolů ale nevyužila. "Vždycky trefila servis nebo zahrála na lajnu. Donutila jsem ji zahrát na sto procent, na riziko. Mohlo jí to uletět, ale tentokrát zahrála hodně kvalitně," uvedla Bouzková po porážce 4:6, 1:6.

S Japonkou prohrála ve dvou setech stejně jako v prvním kole loni v Melbourne na Australian Open. "I když tomu výsledek nenapovídá, tak tentokrát jsem ji víc donutila, aby si míče uhrála. To se mi v Austrálii tolik nedařilo. Musela předvést svůj nejlepší tenis, to si musím zapamatovat," řekla Bouzková, juniorská vítězka US Open z roku 2014.

Na dvorci Arthura Ashe hrála poprvé a zažila poměrně zaplněné hlediště pro 23 tisíc fanoušků. "Atmosféra byla nádherná. Bylo jasné, že ona bude mít fanoušky na své straně, ale cítila jsem, že je hodně lidí i na mé straně. Zamilovala jsem si to a doufám, že se tam vrátím."

Během jedné pauzy mezi gamy kamery zabraly slavného boxera Tysona a obecenstvo pořádně zabouřilo. "Úplně jsem lekla, co to je," přiznala Bouzková a doplnila: "Atmosféra je tam jiná než na jakémkoli kurtu na světě. Lidi jsou hodně slyšet, je to zážitek."