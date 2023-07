Bouzková a Vondroušová se utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu

Londýn - České tenistky Marie Bouzková a Markéta Vondroušová se dnes utkají v osmifinále Wimbledonu. Jejich zápas zahájí program na kurtu číslo 2 v poledne SELČ.

Vzájemné bilanci na okruhu WTA vládne Vondroušová, která ve dvou zápasech proti Bouzkové ještě neztratila ani set. Letos v březnu ji v Indian Wells porazila dvakrát 6:1.

Bouzková by si postupem do čtvrtfinále vyrovnala své wimbledonské maximum z loňského roku. Pro Vondroušovou je už osmifinálová účast dosud nejlepším výsledkem v All England Clubu.