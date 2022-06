Bouřky zvedaly hladiny toků v okolí Prahy, hasiči měli 500 výjezdů

Praha - Při nočních bouřkách pršelo nejvíce v Praze, jižních a středních Čechách, dnes dopoledne pak hlavně na Litoměřicku. V Komořanech spadlo za uplynulých 24 hodin více než 100 milimetrů, tedy 100 litrů vody na metr čtvereční. Kolísaly tak hladiny malých toků, na druhém ze tří povodňových stupňů je po poledni ještě potok Botič v Průhonicích. Hasiči měli od pátku v Česku zhruba 500 výjezdů, z toho 300 dnes. Hlavně odčerpávali vodu a odstraňovali spadané stromy. Odpoledne by již měly srážky ustávat. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Hasičského záchranného sboru (HZS ČR).

První bouřky se v ČR objevily v pátek odpoledne. "Kolem 19:00 přešel přes Šumavu do Čech pás velmi intenzivních bouřek, ve kterých napršelo kolem 30 až 40 mm za velmi krátkou dobu," uvedla meteoroložka Petra Sýkorová. Například v Boubíně napršelo za půl hodiny více než 40 milimetrů, což byl nejintenzivnější déšť ze všech stanic v Česku. Přes 35 milimetrů za 30 minut se dostaly také stanice ve Strakonicích, Strážném, Sedlicích a Černé v Pošumaví.

Bouřky večer postupovaly směrem k severovýchodu a ve druhé polovině noci většinou přecházely do trvalejších srážek. Nejvíc se projevovaly v jižních a středních Čechách, kde do dnešních 5:00 v kombinaci nočních bouřek a ranního trvalého deště napršelo ojediněle kolem 70 milimetrů vody, tedy 70 litrů na metr čtvereční, v Komořanech to bylo přes 100 milimetrů.

Déšť zvedal hladiny řek zejména v povodí Vltavy. Na území Prahy a v jejím okolí vystoupaly hladiny většinou až nad úroveň některého ze tří povodňových stupňů. Na třetí stupeň se dostal Botič a také Pitkovický potok. Nyní by se ale podle meteorologů měla situace již stabilizovat.

Silničáři museli odstraňovat sesuvy půdy a kamení z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy, například u Vraného nad Vltavou. Omezený kvůli tomu byl provoz některých spojů Pražské integrované dopravy. Další sesuvy policie evidovala na silnici číslo 1157 v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Berounsku.

Hasiči měli kvůli bouřím stovky výjezdů. "Nejčastěji se jedná o čerpání zatopených prostor a odstraňování spadlých stromů. Nejvíce událostí evidujeme v kraji Středočeském, Plzeňském a v Praze," uvedli na svém twitteru.

Dnes odpoledne a k večeru už budou srážky ustávat, neděle a pondělí mají být jasné či polojasné. Nejvyšší teploty by se v obou dnech měly dostat nad tropických 30 stupňů Celsia.

Jihočeský kraj

Jihočeští hasiči vyjížděli od pátečního večera do dnešních 9:00 jedenaosmdesátkrát kvůli silným dešťům a bouřkám. Odklízeli popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených sklepů, čistili propusti na střechách panelových domů, kde voda protékala výtahovými šachtami. Na webu to uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. V Sedlici na Strakonicku napršelo 80 milimetrů, tedy 80 litrů na metr čtvereční. Místy foukal vítr rychlostí 70 kilometrů v hodině. Bouřky hrozí ještě dnes dopoledne. ČTK to dnes řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

Hasiči odklidili v kraji 32 popadaných stromů, nejvíc na Prachaticku, Českokrumlovsku a Strakonicku. Při 38 výjezdech odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, ucpaných kanálů nebo z budov. Zajistili také několik uvolněných kovových dvoumetrových zábran, které spadly v Českých Budějovicích na zem a ohrožovaly zaparkovaná auta. Čistili propustky na střechách panelových domů v Budějovicích a Strakonicích. V Kaplici se do jednoho domu valila voda a bylo nutné pytlovat. V Rožmitále na Šumavě či Jeníně museli čistit vpusti pod silnicí, protože hrozilo, že přeteče rybník.

V Sedlici na Strakonicku napršelo 80,3 milimetru, ve Strakonicích 77,7 milimetru, ve Vráži u Písku 75 milimetrů, což je 75 litrů na metr čtvereční. Na Boubíně napršelo v pátek kolem 20:00 za půlhodiny 42 milimetrů, v Černé v Pošumaví přes 45 milimetrů za 40 minut, uvedli meteorologové. "Bouřka může být i (dnes) dopoledne," řekla Plášilová.

V kraji bude dnes nejdřív zataženo až oblačno, místy déšť. Odpoledne bude postupně až polojasno, ojediněle přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Meteorologové vydali před víkendem výstrahu, že páteční bouřky mohou být ojediněle extrémně silné. Spojené s přívalovým deštěm, krupobitím a větrem s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině.

Středočeský kraj

Sesuvy půdy a kamení po nočních bouřkách odstraňují silničáři z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy, například u Vraného nad Vltavou. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Hasiči měli zvýšený počet výjezdů i kvůli popadaným stromům a zatopeným sklepům, informovala ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Ve Vraném nad Vltavou u Prahy je nános kamení a půdy na místní silnici. Omezený je proto provoz některých spojů Pražské integrované dopravy, a to na linkách číslo 314, 338, 360, 361, 390. Další sesuvy policie eviduje na silnici číslo 1157 v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Berounsku

Od pátečních 11:00 do dnešních 6:30 vyjížděli hasiči v regionu téměř ke 150 událostem, z toho ve 104 případech šlo o technickou pomoc. V rámci těchto výjezdů zatím evidují zhruba 40 výjezdů ke stromům padlým přes silnici a přibližně 50krát jeli pomoci s odčerpáním vody ze sklepů a níže položených míst. "Nejvíce událostí bylo v okrese Praha-západ," uvedla Sýkora Fliegerová.

Následky bouřek likvidovali hasiči i v Ústeckém a Libereckém kraji. Čerpali vodu vytékající z kanálů kolem nádraží v Litoměřicích a Lovosicích, odklízeli větve spadlé na koleje či silnice. ČTK to řekli mluvčí. V Doksanech na Litoměřicku napršelo přes 70 litrů na metr čtvereční, u Slaného a Kralup na Vltavou přes 40 litrů. Hladina toků na severu Čech se podle ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu nikde výrazně nezvedla.

Podle předpovědi meteorologů bude ve středních Čechách intenzivně pršet až do odpoledních hodin. Před víkendem vydali meteorologové výstrahu, že páteční bouřky mohou být ojediněle extrémně silné a spojené s přívalovým deštěm.