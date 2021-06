Bouřky způsobily výpadky proudu a omezení na železnici, rozvodnily se toky

Praha - Noční bouřky v Česku způsobily výpadky elektřiny, problémy na železnici a rozvodnily desítku menších toků. Zasáhly hlavně jižní a střední Čechy. Hasiči kvůli počasí vyjížděli ke stovkám zásahů, bez proudu bylo v distribuční síti ČEZ téměř 100.000 odběrných míst, firma eg.d ze skupiny E.ON evidovala skoro 10.000 domácností. Jaderná elektrárna Temelín kvůli spadlým stožárům vedení o týden dřív odstavila svůj druhý blok. Na třetí povodňový stupeň ohrožení přechodně vystoupaly Botič v Praze a Volyňka na Prachaticku. Na Strakonicku spadlo za 24 hodin téměř 100 milimetrů srážek. Další bouřky podle meteorologů Česko zasáhnou v noci na pátek.

Bouřky a vítr, který je doprovázel, zaměstnaly hasiče už v noci na pondělí a na úterý, tentokrát ale byly následky větší. Středočeští hasiči od středečních 23:00 do dnešních 06:00 vyjížděli k 279 případům technické pomoci, hlavně na Benešovsku a Příbramsku. V Praze s bouřkami souviselo šest desítek a v Královéhradeckém kraji 20 zásahů. Napilno měli také jihočeští hasiči. Odstraňovali spadlé stromy a větve a čerpali vodu ze sklepů a zaplavených komunikací.

Bez dodávek elektřiny bylo ještě po 10:00 téměř 22.000 odběrných míst, zhruba polovina ranního počtu. Z nich 15.000 evidovala společnost ČEZ Distribuce a 6500 dalších distribuční firma eg.d. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ještě ráno téměř 90, po 10:00 víc než 60. Během dne se podařilo energetikům dodávky postupně obnovovat, odpoledne bylo bez proudu už méně než 5000 míst. Během odpoledne energetici dál pracovali na obnovení dodávek hlavně na Benešovsku, kolem Prahy, na Táborsku a Českobudějovicku.

"Na Českobudějovicku jde zhruba o 1300 odběratelů v oblasti kolem Dřítně, Zahájí, Mydlovar a Olešníka. Na Táborsku jde o necelých 500 odběratelů na sever od Mladé Vožice," uvedl po 15:00 mluvčí eg.d Roman Šperňák. Energetiky ČEZ ještě zaměstnávaly opravy v Praze-západ, na Benešovsku, Mělnicku, Kolínsku a Příbramsku. "Obnovení dodávek předpokládáme během dnešního dne," dodala mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Jaderná elektrárna Temelín v noci odstavila svůj druhý blok poté, co spadly stožáry patřící firmě ČEPS, která zajišťuje provoz přenosové soustavy. "Vedení elektrárny se rozhodlo plánovanou odstávku zahájit o týden dříve. Bezpečnost temelínské elektrárny není ovlivněna. První temelínský blok pracuje na plném výkonu," uvedl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Na železnici spadlé stromy a výpadky napájení a zabezpečovacího zařízení po bouřkách v noci zastavily nebo omezily provoz asi na 40 místech. Problémy byly hlavně v jižních a středních Čechách, většinou na regionálních tratích. Většinu omezení se ještě ráno podařilo odstranit. U Vraného nad Vltavou je trať zaplavená vodou a bahnem. Kvůli následkům bouřek je rovněž omezen provoz na některých železničních tratích na jihu Čech. Porucha trakčního vedení vyřadila podle Správy železnic spoje na několika místech mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi.

Srážky podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nejvíce zasáhly oblast od Šumavy po Prahu, kde během noci spadlo v průměru od 45 do 55 milimetrů vody. Maximální úhrny do dnešního rána meteorologové zaznamenali ve stanici Nihošovice na Strakonicku, bylo to 97 litrů na metr čtvereční za 24 hodin.

Druhý stupeň povodňové aktivity překročily Otava, Kocába ve středních Čechách a Rokytka v Praze. Na třetí přechodně vystoupala Volyňka v Sudslavicích na Prachaticku a Botič v pražských Nuslích, na obou místech už se hladina vrátila do normálu. Na první povodňový stupeň bdělosti se v západních Čechách dostala také Křemelná, ve středních Čechách Litavka a na jižní Moravě Jevišovka. Během dneška meteorologové předpokládají kulminaci a následné poklesy hladin. Kolem 18:00 byly první povodňové stupně na čtyřech místech v Čechách, a to na Otavě, Kocábě a dvou místech na Úslavě.

Další bouřky ČHMÚ očekává na většině území Česka v noci na pátek. "Vzhledem k silnému nasycení půdy a předpokládaným silným srážkám mohou toky stoupat ke stupňům povodňové aktivity," uvedl. Jeho výstraha před vzestupem hladin menších toků platí do pátečního poledne v Plzeňském kraji, v západní části Jihočeského, v jihozápadní části Středočeského kraje a v Praze.