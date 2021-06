Bouřky si na jižní Moravě vyžádaly zatím pět obětí a desítky zraněných

Praha - Bouřky na Hodonínsku a Břeclavsku si v noci na dnešek vyžádaly zatím pět obětí. ČTK to řekl mluvčí policie Pavel Šváb. Záchranáři mají tři úmrtí, další ale byla například v nemocnici. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové záchranáři převezli do nemocnic desítky zraněných a další desítky ponechali na místě po ošetření.

Šváb blíže nesdělil, jak nebo kde lidé zemřeli. "Máme ale potvrzeno pět obětí," řekl. Bothová uvedla, že záchranáři měli přes 80 zraněných, stále ale zasahují. "Máme převážně pohmožděniny, oděrky. Lidé jsou ale také ve špatném psychickém stavu," řekla Bothová.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) řekl po jednání krajského krizového štábu, že hasiči už prošli bouřemi nejvíc postižené obce a nečeká, že by záchranáři našli další zraněné či mrtvé. "Lidé by už měli být zachráněni," řekl. Nyní je podle něj třeba odklidit věci naváté bouří na střechy nebo do korun stromů, které by mohly na někoho spadnout. Znovu apeloval, aby do postižených obcí zatím nejezdili dobrovolníci. Místa nyní procházejí statici.

Bouřky zasáhly jižní Moravu ve čtvrtek večer, objevilo se i tornádo. Nejvíce zasažené jsou obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Lužice a Mikulčice. V místě zasahují stovky policistů, záchranářů i hasičů. Bouřky zasáhly stovky domů a škody půjdou podle policie odhadem do desítek až stovek milionů. Český premiér Andrej Babiš požádal v Bruselu o pomoc pro zasažené oblasti z unijního fondu solidarity,

V nemocnicích v Hodoníně a Břeclavi ošetřili zatím po bouři přes 150 zraněných

V Nemocnici Hodonín po bouřce ošetřili dosud 83 lidí, kteří vyžadovali první pomoc či péči formou hospitalizace, počty ale ještě stoupají. Celkem 45 lidi bylo hospitalizováno, z toho tři děti, jejich zranění jsou méně závažná. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Antonín Tesařík. V Nemocnici v Břeclavi ošetřili po bouřce kolem 70 lidí, hospitalizovali 14 z nich, čtyři na jednotce intenzivní péče.

"Hospitalizovaných bylo 45, z toho byly tři děti, ty naštěstí měly méně závažná zranění. Z těch 45 celkem šest lidí bylo těžce zraněných osob a bohužel i s jedním tragickým stavem," uvedl ředitel. Cekem čtyři pacienti jsou na jednotce intenzivní péče, dva na jednotce ARO, většinou jde podle ředitele o poranění břicha nebo hlavy, také o zlomeniny obratle. Na oddělení chirurgie leží 23 nově přijatých pacientů. Zbývající jsou na oddělení interny nebo na dětském oddělení.

Nemocnice v noci aktivovala traumaplán, který stále platí. Traumaplán se vyhlašuje u událostí s větším počtem zraněných. Všichni, kdo v něm mají nějaké postavení, se musí dostavit do zaměstnání a plnit své úkoly.

V břeclavské nemocnici po bouřce ošetřili podle Tamary Drobíkové z vedení nemocnice kolem 70 lidí. Hospitalizovaných bylo 14, z nich čtyři leží na jednotce intenzívní péče, deset jich je na standardních odděleních. Nemocnice v noci také aktivovala traumaplán, ten už je ale odvolaný. "Další pacienti už nepřijíždějí," uvedla Drobíková.