Bouřky se přesunuly ze severu Čech na východ země

Praha/Plzeň - Silné noční deště dnes na několika místech zvedly hladiny řek, místy až na na nejvyšší povodňový stupeň. Nejpostiženější byl sever Čech. Na Českolipsku museli hasiči po deštích evakuovat obyvatele několika obcí a dětský tábor. V Čechách se už situace uklidňuje, bouřky se ale přesunuly na východ země. Na Jesenicku v Olomouckém kraji hasiči vyjížděli už k desítkám zásahů souvisejícím s počasím.

Podle údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil kolem dnešního poledne třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň už jen na Svitávce v Zákupech na Českolipsku. Dosažení dvou nižších povodňových stupňů hlásilo 16 měřicích stanic, zejména v Plzeňském a Libereckém kraji.

Zřejmě nejdramatičtější situace byla dnes po ránu na Českolipsku. Intenzivní noční deště zvedly hladiny Šporky a Dobranovského potoka, hasiči proto museli evakuovat obyvatele v Písečné a Dobranově. Z dětského tábora v Mařenicích hasiči dnes dopoledne odvezli do bezpečí 38 dětí a šest dospělých.

Chvíle obav z následku počasí prožili také obyvatelé Jablonného v Podještědí na Liberecku. Na Mlýnském rybníku se utrhlo jedno ze dvou stavidel. Závadu se už podařilo provizorně opravit. "Prolomila se jedna strana stavidel, před nimi jsou česla a na ta jsme nasázeli desky a vrátili jsme to do normálního průtoku," řekl ČTK starosta Jablonného Jiří Rýdl (NEZ).

Noční déšť zvedl hladiny také na jihu Čech. "Srážky byly výrazné především na Šumavě, kde například ve Filipově Huti spadlo téměř 70 litrů vody na metr čtvereční," řekl ČTK Daniel Maňhal z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň dopoledne překonala Teplá Vltava v Lenoře na Prachaticku a Černá v Ličově na Českokrumlovsku. Jde o místa v blízkosti Šumavy, respektive Novohradských hor. Proti tomu klesala hladina Volyňky v Sudslavicích na Prachaticku, která překonala hranici prvního povodňového stupně v ranních hodinách.

Voda postupně opadává v řekách a potocích na Děčínsku.. Někde ale stále zůstává voda i na silnicích, vozovky jsou místy poškozené. V Děčíně se utrhlo několik svahů, voda natekla i do jedné z budov magistrátu. Velké škody napáchala voda v Dolní Poustevně, poškozené jsou silnice i několik mostů, v domech tu měli i tři čtvrtě metru vody.

Správa železnic dnes dopoledne dokončila úklid povodněmi poškozené železniční trati z Děčína k hranici s Německem. Obnovení provozu vlaků závisí na zprovoznění trati v Německu, což by mohlo být dnes vpodvečer, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Bouřky se silným deštěm hrozí odpoledne v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na Jesenicku měli hasiči už desítky zásahů. Na ohrožená místa instalují pytle s pískem, čistí propustky i prostory pod mosty. Voda zaplavila na několika místech sklepy a garáže, řekla ČTK před polednem mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Podle policie je s obtížemi sjízdná silnice I/44 v Bělé pod Pradědem, kterou zaplavila voda a bláto.

Hladina řeky Bělé v Jeseníku klesla po 12:00 na první povodňový stupeň značící bdělost. Na třetím stupni, který znamená ohrožení, zůstávala v poledne v Mikulovicích.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech se zvedají hladiny řek. Prvního povodňového stupně dosáhla Teplá Vltava a Černá. Způsobily to noční intenzivní deště, které zasáhly hlavně Šumavu a Novohradské hory. ČTK to řekl Daniel Maňhal z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Nelze vyloučit, že hladiny řek se dnes zvýší i na jiných místech kraje, dodal.

"Srážky byly výrazné především na Šumavě, kde například ve Filipově Huti spadlo téměř 70 litrů vody na metr čtvereční. Jelikož je půda nasycená, voda po ní stéká a způsobuje to zvyšování hladin řek," uvedl Maňhal. Dodal, že o něco slabší srážkové úhrny byly u Dolního Dvořiště v Novohradských horách.

Podle něj by dnes už nemělo pršet tak intenzivně. "Přesto ještě někde srážky budou. Očekáváme je především v oblasti Novohradských hor," řekl.

Hydrologové proto předpokládají, že přes den ještě dosáhnou hladiny řek na jiných místech Jihočeského kraje prvního povodňového stupně. "A na Otavě můžeme očekávat i druhý stupeň," uvedl Maňhal. Kvůli silným nočním dešťům Otava v Rejštejně v Plzeňském kraji překonala dnes ráno hranici třetího povodňového stupně. Hladina pak bude podle odhadů stoupat níže po proudu směrem k jihočeským Strakonicím.

Královéhradecký kraj

Silné deště zvedly hladinu Úpy. Druhého povodňového stupně, tedy pohotovosti, dosáhla Úpa nakrátko dnes ráno v trutnovském Horním Starém Městě. V 07:50 Úpa v Trutnově klesla z druhého na první povodňový stupeň, vyplývá z dat státního podniku Povodí Labe. Hladina řeky dosáhla prvního stupně povodňové aktivity v 06:40 a druhého stupně v 07:00. Úpa pramení v Krkonoších.

Podle vodohospodářů mohou dnes stoupat hladiny řek odvodňující Orlické hory. Aktuálně prší v Orlických horách. " Na území Královéhradeckého a postupně i Pardubického kraje mohou během dne na zasažených vodních tocích stoupnout hladiny s dosažením SPA," uvedl dnes ráno Jiří Petr z Povodí Labe.

V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až zataženo, místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Během dne by srážky měly ustávat a také ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách do 19 stupňů, uvedli meteorologové.

Liberecký kraj

Intenzivní deště v noci na dnešek zvedly hladiny Šporky a Dobranovského potoka na Českolipsku, hasiči museli evakuovat obyvatele v Písečné a Dobranově. Už v noci evakuovali 28 lidí z kempu u Svitavy. V sobotu hasiči preventivně evakuovali dětský tábor v Mníšku na Liberecku, dnes dopoledne 38 dětí a šest dospělých z dalšího dětského tábora v Mařenicích na Českolipsku. ČTK to řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.

Vedoucí s dětmi z mařenického tábora se podle mluvčího už v noci preventivně přesunuli do nouzového ubytování, teď jim s dalším přesunem pomáhali hasiči. "Zpátky už se vrátit nemohou," řekl Přerovský. Část tábora podle něj zaplavila voda. V souvislosti s přívalovými dešti evidují hasiči v kraji od soboty na 200 událostí. Situace se už zklidnila, voda opadá, stále ale nějaké události přibývají. "Jde hlavně o čerpání vody, v tom budeme zřejmě pokračovat ještě v pondělí," dodal mluvčí hasičů.

Podle informací z krajského povodňového webu platí aktuálně stav ohrožení na Svitávce v Zákupech. Podle Přerovského je ale důvodem Mlýnský rybník v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Tam se dnes utrhlo jedno ze dvou stavidel. Hasiči zajistili provizorní opravu dřevěnými deskami, aby snížili průtočnost. "Už je to zabezpečné, prolomila se jedna strana stavidel, před nimi jsou česla a na ta jsme nasázeli desky a vrátili jsme to do normálního průtoku," řekl ČTK starosta Jablonného Jiří Rýdl (NEZ). Soukromého vlastníka rybníka informoval o situaci. "Počítá s tím, že bude ten rybník letos rekonstruovat a odbahňovat," dodal starosta.

Hladiny většiny potoků a řek už klesají, na druhém povodňovém stupni je Oleška v Dětřichově a Smědá v Černousích a také Dobranovský potok v České Lípě. V České Lípě se ráno vylily Dobranovský potok a Šporka z břehů. Podle českolipské starostky Jitky Volfové (ANO) hasiči ráno evakuovali obyvatele zhruba 20 domů podél potoka v Dobranově, z Písečné evakuovali hasiči 37 lidí, většina šla ke známým, pět jich ubytovali v ubytovně v Zákupech. "Obávali, jsme se, aby vydržela hráz ve Svojkově na Kachním rybníku, ale zdá se, že to bude dobré, voda už klesá," řekla ČTK.

Zatímco v sobotu působila voda největší problémy na Liberecku, v noci bylo postiženější Českolipsko. Hodinu před půlnocí zachraňovali hasiči v Kunraticích u Cvikova obyvatele zatopeného rodinného domu. V místě protéká Svitávka, na které byl v tu dobu stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň, teď už i tam voda klesla. "Už sčítáme škody, máme kolem 20 zatopených domů, poškozené jsou ploty, zahrady, čerpáme vodu ze sklepů," řekl ČTK starosta Kunratic Michal Iwanejko (Kunratice Všem).

Zhruba desítku zaplavených domů mají také v nedalekém Cvikově a Lindavě. Podle cvikovského starosty Jaroslava Švehly (ODS) jsou tam poškozené i silnice.

Olomoucký kraj

V souvislosti s dnešními vydatnými srážkami na Jesenicku mají hasiči desítky zásahů. Na ohrožená místa instalují pytle s pískem, čistí propustky i prostory pod mosty. Voda zaplavila na několika místech sklepy a garáže, řekla ČTK krátce před polednem mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Podle policie je s obtížemi sjízdná silnice I/44 v Bělé pod Pradědem, kterou zaplavila voda a bláto. Hladina řeky Bělé v Jeseníku klesla po 12:00 na první povodňový stupeň značící bdělost. Na třetím stupni, který znamená ohrožení, zůstávala v poledne v Mikulovicích, vyplývá z údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

První výjezdy v souvislosti se silným deštěm a stoupajícími hladinami vodních toků zaznamenali hasiči na Jesenicku podle Balážové okolo 09:00. "Máme na stanici v Jeseníku vytvořenou operační skupinu, která řeší zásahovou činnost. Řešíme hlavně čištění propustků, čištění pod mosty, pracujeme se stavidly, spolupracujeme s vodohospodáři. Čerpat se nyní příliš nedá, musí se počkat, až voda opadne. Na ohrožená místa instalujeme pytle s pískem," uvedla Balážová.

Zásahy podle ní nesouvisejí pouze se zvýšenými průtoky v korytech potoků a řek. "Voda stékala i z kopců. Řešili jsme zaplavené garáže, sklepy. Některé rodinné domy byly ohrožené, tam jsme se to snažili vyřešit pytli s pískem tak, aby voda nedoputovala do obytných částí," řekla Balážová.

S potížemi musejí řidiči počítat na silnici I/44 v Domašově, který je součástí Bělé pod Pradědem. "Ve zhruba kilometrovém úseku je silnice zaplavena vodou a na vozovce se mohou nacházet nánosy bahna," sdělila ČTK policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Policie vyzvala motoristy, aby při průjezdu úsekem dbali zvýšené opatrnosti.

Meteorologové v nejbližší době očekávají na řece Bělé v Jeseníku a Mikulovicích pokles hladin. Toky však podle nich vzhledem k očekávaným srážkám a nasycení území vodou mohou nadále kolísat kolem úrovně stupňů povodňové aktivity. Pro Olomoucký kraj platí do dnešního odpoledne varování ČHMÚ před velmi silnými bouřkami. V souvislosti s nimi může docházet k vzestupu hladin řek a potoků.

Pardubický kraj

Silný déšť a bouřky v sobotu večer zasáhly Pardubický kraj. Vítr lámal stromy, větve, voda zasáhla některé silnice, ojediněle také domy. Nejvíce výjezdů měli hasiči na Orlickoústecku a Svitavsku, vyplynulo z informací na jejich webu. Meteorologové na víkend vydali výstrahu před silnými bouřkami v pohraničních regionech, včetně Pardubického kraje.

"Od 18. hodiny do 22. hodiny evidujeme 32 výjezdů spojených s počasím. Odstraňovali jsme popadané stromy, větve a odčerpávali vodu. Například v Chocni byla vytopená nádražní budova, v Třebovicích na nádraží jsme odčerpávali vodu a čistili propustky," uvedli hasiči.

Hasiči zasahovali také v Litomyšli u hotelu, kde se vytvořila laguna, kterou museli odčerpat a vyčistit kanály. "V Opatově a v Radiměři se rozvodnil potok a v Mikulči se valila voda z polí na silnici. V Damníkově na žádost starosty jednotky monitorovaly vodní tok. V obci Karle padající strom strhl dva sloupy elektrického vedení a v Ústí nad Orlicí spadl strom na garáž," uvedli hasiči.

V Pardubickém kraji má být dnes oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Během dne bude déšť ustávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách do 20 stupňů.

Plzeňský kraj

Silné deště zvedly v kraji hladiny řek, Otava v šumavském Rejštejně je na nejvyšším, tedy třetím povodňovém stupni. Na druhém stupni jsou další řeky na Šumavě, na Rokycansku a Plzeňsku. Na některých místech Šumavy napršelo za dnešek kolem 60 litrů na metr čtvereční, uvádí na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

Druhých povodňových stupňů, tedy pohotovosti, dosáhla na Šumavě Vydra v Modravě, Křemelná ve Stodůlkách a Otava v Sušici. Druhý stupeň má i Klabava v Hrádku na Rokycansku a Bradava v Žákavě na Plzeňsku. Na prvním stupni je zatím Úslava v Prádle a Klabava v Rokycanech. Otava v Rejštejně ještě o půlnoci měla hladinu 76 centimetrů a průtok 8,98 metru krychlových za sekundu. K 7:00 se hladina zvýšila na 187 centimetrů a průtok stoupl na 126 metrů krychlových za sekundu. Téměř o metr se od půlnoci zvedla i hladina Křemelné, Vydry či Klabavy.

Podle meteorologů spadlo dnes v kraji nejvíce srážek na šumavském Březníku, 63,6 litru vody na metr čtvereční, v nedaleké Filipově Huti napršelo dnes 55,4 milimetru srážek, v Nepomuku na jižním Plzeňsku 58,4 milimetru, přičemž ale 48 milimetrů spadlo za jednu hodinu.

Hasiči podle svého webu, na němž zveřejňují svoje ukončené zásahy, nemají zatím dnes zvýšený počet výjezdů. Zásah v kategorii technické pomoc, kam spadá například čerpání vody a odstraňování nebezpečných stavů v souvislosti se záplavami, ukončili zatím dnes jen jeden. V Neurazech u Nepomuku odstraňovali strom.

Meteorologové na víkend vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami v pohraničí Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Ústecký kraj

Na Děčínsku se situace po sobotních deštích uklidnila, dnes přestalo pršet, hladiny potoků a řek opadly. Někde ale stále zůstává voda i na silnicích, některé vozovky jsou poškozené. V Děčíně se utrhlo několik svahů, voda natekla i do jedné z budov magistrátu. Velké škody napáchala voda v Dolní Poustevně, poškozené jsou silnice i několik mostů, v domech tu měli i tři čtvrtě metru vody. Některým mostům museli hasiči odřezat zábradlí, protože bránilo průtoku vody. ČTK to řekl starosta Dolní Poustevny Robert Holec (Město mého života).

"Máme poškozené tři mosty, jeden se nám zvedl, budeme je muset uzavřít a opravit," řekl starosta. Voda podle něj zaplavila domy kolem potoka, během hodiny se jeho hladina zvedla o tři metry. "Bylo to hrozně rychlé, začalo pršet v noci v jednu hodinu a v půl druhé už mi volali lidi, že se voda žene z polí, a ve tři už byla z koryta venku. Spláchlo to i auta zaparkovaná u vody, museli jsme je vytahovat z příkopů," popsal situaci Holec.

Voda v Poustevně už opadla a lidé začali uklízet. "Už ráno jsme to objeli, přistavujeme kontejnery na odpad, úředníci města a hasiči obcházejí lidi a pomáhají hlavně seniorům. Snažíme se sehnat pro postižené i nějakou finanční pomoc, protože domy v záplavové oblasti nejde pojistit, a lidi měli tři čtvrtě metru vody v domech," dodal starosta. Není to poprvé, co Poustevnu velká voda postihla, velké byly záplavy v roce 2010.

V Děčíně se dnes ráno sešla povodňová komise, i tam už začali uklízet a sčítat škody. "Máme poničené silnice, chodníky, silnice na Žleb je zavalená kameny, tam bude potřeba těžká technika na odstranění. Vytopenou máme budovu magistrátu A3, hasiči to jdou vyčistit, bylo tam asi pět centimetrů bláta. V části Bělá ještě stále teče voda po silnici a zůstaly tam laguny," řekl ČTK mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Jílovský potok, který v sobotu páchal největší škody, klesl zhruba o dva metry, lidé tv okolí začali vyklízet sklepy a garáže, které jim voda zaplavila.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) intenzivní deště zasáhly hlavně Šluknovský výběžek. Nejvíc v katastru Lobendavy, kde od pátku spadlo přes 130 litrů vody na metr čtvereční. Rozvodnily se potoky a řeky, kanalizace nezvládala přívaly vody odvádět. "V souvislosti s bouřkou evidujeme 150 událostí, po půlnoci se situace uklidnila, v současné době už probíhá jen odčerpávání sklepů a uklízení komunikací, a také stromů," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Tabi.

Železničáři opravili deštěm poškozenou trať z Děčína do Německa Správa železnic (SŽ) dokončila úklid posledního úseku železniční trati z Děčína k hranici s Německem. Trať poškodily záplavy vyvolané přívalovým deštěm v sobotu večer a v noci na dnešek. Obnovení provozu vlaků závisí na zprovoznění trati v Německu, což by mohlo být dnes vpodvečer, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Voda poškodila trať z Děčína do Německa u Dolního Žlebu. Dnes se tam železničářům podařilo zprůjezdnit jednu kolej. K obnovení dvoukolejného provozu mezi Děčínem a Bad Schandau bude muset Správa železnic v následujících dnech opravit podemletý pilíř mostu. Kdy se osobní vlaky na trať vedoucí po levém břehu Labe vrátí, zatím nikdo přesně neví. "Samotné obnovení dopravy závisí na zprovoznění trati v Německu, to se podle současných informací předpokládá ještě dnes v podvečerních hodinách," uvedl Gavenda.