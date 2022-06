Bouřky rozvodnily toky na jihu, spadlé stromy komplikují provoz na železnici

Praha - Bouřky a vydatné večerní deště dnes rozvodnily v Česku některé toky, poničily střechy a komplikovaly dopravu na železnici. V jižních Čechách vystoupaly dva potoky, Křemžský a Zlatý na 3. povodňový stupeň, tedy ohrožení. Obec Ktiš na Prachaticku voda odřízla od okolí, před 23:00 se ale situace uklidnila. Třetího stupně dosáhl večer také potok Botič v Jesenici u Prahy, v osadě Kocanda večer pytlovali.

Silné bouřky dnes přecházejí v pásu od východu Středočeského kraje přes Vysočinu do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Podle meteorologů při nich může napršet až 90 litrů na metr čtvereční a řeky odvodňující Šumavu a Novohradské hory mohou dosáhnout i na třetí povodňový stupeň.

Jihočeští hasiči měli od 17:30 do 21:00 téměř 120 výjezdů po kraji, odklízeli popadané stromy a odčerpávali vodu ze sklepů. V obci Brloh se preventivně pytlovalo, v Kolodějích nad Lužnicí stoupala voda z rozvodněného potoka, ve Vitějovicích se voda valila z rybníka. Vodu odčerpávali i z kulturního domu v Týdně nad Vltavou, uvedla na webu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Před 22:30 ČTK řekla, že zásahů výrazně ubylo, bouře se v kraji již přehnala. Prachatický starosta Martin Malý (Nezávislí) ČTK kolem 22:30 řekl, že v Prachaticích déšť ustal. "Nemám informace, že by ještě někde pršelo, že by se situace zhoršovala nebo že by se Husinecká přehrada přelila," řekl Malý.

V Prachaticích zasedl kvůli bouřím a dešti krizový štáb. Voda z nasycené půdy se rozlila kolem obcí jako Nebahovy, Lhenice či Vitějovice, uvedl Malý. Do Husinecké přehrady teklo vpodvečer 28 metrů krychlových vody, ven 20 metrů krychlových. Kvůli popadaným stromům nejezdily některé vlaky na trati z Prahy do Budějovic, hlavně na Táborsku. Před 23:00 platilo omezení mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Vyplývá to z informací Správy železnic a Českých drah.

Potok Botič u Kocandy v Jesenici u Prahy stoupl vlivem večerních bouří a dešťů na 3. povodňový stupeň. Starosta obce Pavel Smutný řekl po 22:00 ČTK, že kolem osady Kocanda budou pytlovat. Na místě stále prší, pomáhají dobrovolní hasiči, evakuace zatím podle něj nebyla nutná.

Hasiči v kraji odstraňovali také spadlé stromy a čerpali vodu ze sklepů. Problémy jsou i na železnici, kde například mezi Vlašimí a Postupicemi nebo Zbraslavicemi a Zručí nad Sázavou spadly stromy na trať.

Popadané stromy zastavily provoz vlaků rovněž na několika místech Vysočiny. Hasiči vyjížděli také k několika domům, do jejichž sklepů natekla voda.

V Moravském Berouně krupobití dnes odpoledne poničilo několik střech, hasiči je pomáhali majitelům provizorně opravit.

Hasiči v Praze vyjížděli k zatopeným suterénům, Botič byl krátce na 2. stupni

Hasiči v Praze vyjížděli v souvislosti s bouřkami do 22:45 asi ke 20 případům. Voda z vydatných dešťů mimo jiné zatopila sklady a suterény domů. Uvedli to na twitteru. Říčka Botič v Nuslích krátce vystoupala na druhý stupeň povodňové aktivity, poté klesla. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

"Aktuálně zasahujeme u několika případů, kdy dešťová voda zatopila prostory skladu nebo suterénu domu. Monitorujeme vodní toky a spolupracujeme s jednotlivými MČ (městskými částmi) v Praze. Pomáhají nám dobrovolní hasiči," uvedli před 23:00 hasiči. Vyjížděli také k popadaným větvím.

Říčka Botič v Nuslích kolem 21:40 vystoupala na druhý povodňový stupeň, po půlhodině ale klesla na první. Říčka, která přitéká ze středních Čech, na začátku svého toku u Jesenice u Prahy vystoupala na třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení.