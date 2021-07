Bouřky opět lámaly stromy a trhaly dráty, několik táborů se muselo evakuovat

Praha - Česko zasáhly ve středu večer opět silné bouřky. Hasiči kvůli nim vyjížděli k téměř 800 zásahů. Odstraňovali hlavně spadlé stromy, čerpali vodu ze zaplavených prostor a evakuovali několik dětských táborů. Dočasně se zvedly hladiny některých řek, do rána ale voda většinou opadla. Počasí také připravilo desetitisíce odběratelů o dodávky proudu.

Nejvíc pršelo na severu Čech v Jizerských horách, Krkonoších a jejich podhůří. Zasaženo tak bylo zejména povodí Lužické Nisy a Cidliny. Za šest hodin tam napršelo až 40 milimetrů. Vyšší srážkové úhrny zaznamenaly také Šumava, Plzeňská pahorkatina, Třeboňsko, střední Povltaví, hlavní město, Středočeský kraj na východ od Prahy a také Beskydy a jejich podhůří. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedli dnes meteorologové.

V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Týkalo se to Lužické Nisy v Proseči nad Nisou, Brziny v Hrachově nebo Úslavy v Prádle. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut, potom jejich hladiny rychle opadly. Kolem dnešních 09:00 byl první, tedy nejnižší povodňový stupeň už jen na Botiči v obci Kocanda u Prahy.

Energetici dnes ráno evidovali téměř 21.000 odběratelů, které bouřky připravily o dodávky proudu. V noci na dnešek bylo bez elektřiny kolem 45.000 odběrných míst. Distribuční společnosti ČEZ a EG.D předpokládají, že všechny poruchy na vedení odstraní ještě dnes.

Hasiči v souvislosti se středečními silnými bouřkami evidovali k dnešnímu ránu 788 zásahů. Odstraňovali hlavně spadlé stromy a čerpali vodu ze zaplavených prostor.

Na Trutnovsku hasiči v noci kvůli silné bouřce evakuovali dva tábory v okolí obce Nemojov mezi Dvorem Králové nad Labem a Hostinným. Děti z jednoho tábora se dostaly spolu s vedoucími do bezpečí blízké hospody. V případě druhého tábora to bylo složitější, protože přístupové cesty byly zapadané polámanými stromy. Cestu si proto hasiči museli prořezat. "Tři lehce zraněné děti si převzala do péče zdravotnická záchranná služba," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Čtyři letní tábory museli evakuovat také hasiči ve středních Čechách. Všechny děti jsou v pořádku. Od středečních 18:00 do dnešních 06:00 evidovalo operační středisko středočeských hasičů 169 zásahů, z toho se téměř ve 150 případech jednalo o technickou pomoc. "Oproti úterní bouřce jsme mnohem více pomáhali s čerpáním vody," uvedla mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Hasiči v Libereckém kraji řešili do rána v souvislosti s bouřkou téměř 140 událostí. Hlavně na Semilsku a Jablonecku odstraňovali popadané stromy, odčerpávali vodu. Řešili ale také tři požáry rozvoden a zajišťovali náhradní generátory pro dva pacienty na přístrojích v Semilech a Jilemnici. "Šlo o pacienty, kteří jsou v domácí péči," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Víc než 170 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami zaznamenali během středečního večera a noci na dnešek moravskoslezští hasiči. Zasahovali především u polámaných stromů, čerpali vodu za zaplavených sklepů. Zajišťovali i poškozené střechy. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp. Podle něj se všechny zásahy obešly bez zranění.

Silné bouřky zasáhly část Česka už v úterý večer a v noci na středu. Nejvíc práce s odstraňováním následků měli hasiči v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a také ve středních Čechách, včetně Prahy.

V Česku zůstává po středečních večerních bouřkách bez proudu ještě téměř 21.000 odběratelů. V noci bylo bez dodávek elektrické energie zhruba 45.000 odběrných míst, vyplývá z informací mluvčí distribučních společností ČEZ a EG.D. Energetici předpokládají, že poruchy odstraní přes den.

Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem 07:00 po středečních večerních bouřkách bez proudu 20.000 odběratelů. Nejvíce poruch technici řeší v Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském kraji. Nejčastější příčinou byl pád stromů a větví do vedení.

Nejhorší situace byla podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové kolem půlnoci, kdy bylo bez proudu 36.000 odběratelů. "Během noci a rána se nám podařilo připojit necelou polovinu odběratelů v postižených lokalitách. Jsme v terénu i nadále," uvedla Holingerová.

Distribuční společnost EG.D, která působí na jihu České republiky, evidovala dnes před 08:00 zhruba 800 domácností bez proudu. Polovina z nich byla na Znojemsku, zbytek na Táborsku a Pelhřimovsku, informovala mluvčí firmy Martina Slavíková. "Předpokládáme, že všechny poruchy se podaří během dneška odstranit," dodala. V noci bylo podle Slavíkové bez dodávek elektřiny až 9000 odběratelů EG.D.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji řešili do rána v souvislosti s bouřkou téměř 140 událostí. Hlavně na Semilsku a Jablonecku odstraňovali popadané stromy, odčerpávali vodu. Intenzivní déšť zvedl hladiny potoků a řek. Na třetí povodňový stupeň vystoupala Lužická Nisa v Proseči nad Nisou, druhého stupně dosáhla Nisa v Liberci. Bylo to velmi rychlé, stejně rychle řeky i opadly, žádné větší škody nenapáchaly, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Popadané stromy přerušily na některých místech i dodávky elektrické energie. "Bez elektřiny je v kraji po bouřce zhruba 4500 domácností hlavně na Semilsku, několik poruch je hlášeno také z Liberecka a Jablonecka," řekla severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Na opravách se podle ní intenzivně pracuje a postupně se dodávky daří obnovovat.

Nejvíc napršelo v Jablonci nad Nisou, kde během jediné hodiny spadlo 40 litrů vody na metr čtvereční. Voda zaplavila i kruhový objezd u Zeleného stromu, kde hasiči museli odčerpávat vodu nejen z komunikace, ale i ze sklepů okolních domů. Ve Vysokém nad Jizerou spadlo během hodiny 29 litrů vody na metr. Voda mimo jiné zatopila i celní sklad s ceninami a zabaveným alkoholem v Chuchelné na Semilsku.

Přes 90 událostí řešili hasiči na Semilsku, více než 40 na sousedním Jablonecku. Na Českolipsku byly jen dvě. Ve více než 80 případech hasiči odstraňovali popadané stromy, k několika podle Suchardy vyjížděli ještě teď ráno. Na více než 40 místech odčerpávali vodu, ze zaplavených sklepů a komunikací. Řešili také tři požáry rozvoden a zajišťovali náhradní generátory pro dva pacienty na přístrojích v Semilech a Jilemnici. "Šlo o pacienty, kteří jsou v domácí péči," doplnil Sucharda.

Na Semilsku bouřku provázel i silný vítr. "O střechu přišel hotel Vyhlídka v Jilemnici, provedli jsme tam provizorní zaplachtování. Vítr poškodil i střechu kostela v Lomnici nad Popelkou," řekl mluvčí. Popadané stromy a kamení zkomplikovaly i provoz na silnicích a železnici. Ještě ráno byl zastavený provoz na trati z Poniklé do Jablonce nad Jizerou. Jinak už ale byly všechny silnice i trati průjezdné.

V Ústeckém kraji byla situace klidnější, hasiči vyjeli k osmi spadlým stromům a na třech místech čerpali vodu.

Královéhradecký kraj

Hasiči na Trutnovsku v noci na dnešek kvůli silné bouři bouři evakuovali dva tábory. Tři děti byly lehce zraněny. Bouře v kraji hlavně lámala stromy, hasiči v noci do dnešních 02:00 měli 120 výjezdů. Bez elektřiny se v Královéhradeckém kraji ocitlo asi 10.000 domácností. ČTK to řekly mluvčí hasičů a energetiků Martina Götzová a Šárka Lapáčková Beránková.

Silné deště spojené s bouřkami v Královéhradeckém kraji také zvedly hladiny řek. Bystřice v Rohoznici na Jičínsku mezi dnešní 01:0 až 03:00 přesáhla první stupeň povodňové aktivity. Cidlina v Jičíně první povodňový stupeň překročila ve 02:00 a byla na něm do dnešních 08:00. V kraji v noci napršelo 20 až 40 litrů vody na metr čtverečný. "Nyní jsou vodní stavy v zasažených oblastech na poklesu," uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Evakuované tábory byly v okolí obce Nemojov mezi Dvorem Králové nad Labem a Hostinným. "I zde docházelo k pádům polámaných stromů, táborníci měli poškozené stany, navíc zcela promokli," uvedli hasiči. Hasiči z táborů odvezli 51 dětí a 13 dospělých.

Děti z jednoho tábora se dostaly spolu s vedoucími do bezpečí blízké hospody. V případě druhého tábora to bylo složitější, protože přístupové cesty byly zapadané polámanými stromy. Cestu do tábora si hasiči museli prořezat. "Tři lehce zraněné děti si převzala do péče zdravotnická záchranná služba," uvedla mluvčí hasičů.

Nakonec hasiči skauty z obou táborů odvezli autobusy do skautského centra v Hostinném. Do skautské ubytovny jim hasiči z trutnovské stanice dovezli spací pytle, protože většina vybavení dětem promokla.

Kvůli popadaným stromům a drátům elektrického vedení byla v noci uzavřena silnice u Nemojova mezi Dvorem Králové a Hostinným. Popadané stromy také zatarasily silnici u Horního Dehtova mezi Dvorem Králové a Hořicemi.

Bouře nejvíce zasáhla Jičínsko a Trutnovsko, kde měli hasiči po zhruba 40 výjezdech. Za nimi pak bylo Královéhradecko s téměř 30 zásahy hasičů. Nejčastěji hasiči likvidovali popadané stromy na silnice.

V několik případech stromy také spadly na střechy domů a na auta. "Dále jsme přijímali oznámení o poškozeném vedení elektrické energie, poničených střechách. Často také docházelo k zatopení prostor v domech," řekla mluvčí hasičů.

Energetici měli dnes ráno v Královéhradeckém kraji 16 poruch na vedeních vysokého napětí, zejména na Hradecku, Rychnovsku, Náchodsku a Trutnovsku. "Počty domácností bez energie ale stále klesají. V terénu máme pracovníky poruchových čet, kteří na odstranění poruch pracují již od nočních hodin. Na řadě míst jsou poškozené izolátory, přetrhané vodiče a leckdy se musíme k poruchám doslova prořezat přes vzrostlé stromy," uvedla Lapáčková Beránková.

Středočeský kraj

Středočeští hasiči v noci v souvislosti s bouřkou více vyjížděli k odčerpávání vody, kvůli zaplavení evakuovali v regionu čtyři dětské tábory, všichni jsou v pořádku. Nejčastěji hasiči vyjížděli na Příbramsku, Praze-východ, Kolínsku a Kutnohorsku, řekla dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Od středečních 18:00 do dnešních 6:00 evidovalo operační středisko 169 zásahů, z toho se téměř ve 150 případech jednalo o technickou pomoc. "Oproti úterní bouřce jsme mnohem více pomáhali z čerpáním vody," uvedla mluvčí.

Zatímco v úterý jednoznačně převažovalo odstraňování padlých stromů, ve středu večer výrazně stoupl podíl zásahů, při kterých hasiči odčerpávali vodu ze sklepů, níže položených míst či lokalit, kde aktuálně nestačila kapacita dešťové kanalizace. "Nejvíce výjezdů jsme zaznamenali mezi 20:00 a 22:00," doplnila Fliegerová.

Bouřka zkomplikovala i provoz na železnici. Do padlého stromu u Debře na Mladoboleslavsku narazil vlak a hasiči pomáhali evakuovat devět cestujících a průvodce. Mezi Mšenem na Mělnicku a Skalskem na Mladoboleslavsku nejezdí vlaky kvůli sesuvu půdy. Je zavedena náhradní autobusová doprava, provoz by měl být obnoven v poledne.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině byli ve středu večer a v noci na dnešek kvůli bouřkám u více než 40 událostí. Nejčastěji museli odstraňovat stromy a větve popadané na silnicích. Nejvíc událostí měli na Pelhřimovsku, nikomu se při nich nic nestalo, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Kromě popadaných stromů museli někde hasiči odčerpávat vodu. V Pelhřimově v Myslotínské ulici voda zatopila viadukt. Hasiči odtud museli pomoci několika uvízlým autům a pročistit propustek pod viaduktem. "Všechny události, u kterých jsme v souvislosti s počasím zasahovali, se obešly bez zranění osob," uvedla Musilová.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině většinou oblačno. Během dne mohou být místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou do 24 stupňů Celsia.