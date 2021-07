Bouřky hladiny řek výrazně nezvedly, problémy byly na železnici

Praha - Při bouřkách, které zasáhly zejména západ Čech, spadlo za 24 hodin až 75 litrů vody na metr čtvereční. Výraznější vzestup hladin řek meteorologové nezaznamenali. Dnes ráno prší na východě Česka, déšť by měl přes den ustávat. K večeru a v noci na čtvrtek meteorologové opět očekávají bouřky, a to v Čechách a v Moravskoslezském kraji. Bouřka připravila o proud tisíce odběratelů, problémy byly i na železnici.

Ve středu večer a v první polovině noci na dnešek spadlo na západě Čech většinou pět až 40 litrů vody na metr čtvereční. V povodí řeky Střely a Ohře ale meteorologové ojediněle zaznamenali i silný déšť, při kterém spadlo až 75 litrů vody. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedl ČHMÚ.

Hladiny vodních toků v zasažených oblastech přechodně vystoupaly na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Jeho dosažení vodohospodáři zaznamenali na Botiči v Praze, Střele v Čichořicích na Karlovarsku a na Odravě na Chebsku.

Nejvíce noční bouřky zasáhly západní polovinu Čech. V Ústeckém kraji měli hasiči kvůli bouřce přes 200 zásahů. Většinou vyjížděli k popadaným stromům a větvím. V obci Kytlice evakuovali 66 lidí z dětského tábora.

Středočeští hasiči měli za úterní večer a dnešní noc 259 výjezdů, převážně ke spadlým stromům a dalším následkům bouřky. Pomáhali také čerpat vodu ze sklepů a níže položených míst. Nejvyšší počet zásahů zaznamenali v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku.

Bouřka přidělala práci také pražským hasičům, i když v menší míře než před týdnem. Do dnešních 06:00 vyjížděli k 26 událostem, zejména popadaným stromům a větvím, uvedli na twitteru.

"Aktuálně se další srážkové pásmo pohybuje opět od jihu k severu a výraznější srážkové úhrny jsou zaznamenávány ve východní polovině území," uvedl dnes ráno ČHMÚ. Večer by ale opět mohly do Česka dorazit bouřky s intenzivnějšími srážkami, a to v Čechách a v Moravskoslezském kraji.

Kolem 9000 odběratelů bez proudu evidoval dnes ráno po nočních bouřkách distribuční společnost ČEZ. Je to necelá polovina ve srovnání se situací v úterý večer, kdy byla situace nejhorší. Firma předpokládá, že poruchy na vedení odstraní dnes. Počasí přidělalo práci i železničářům. Bouřky postupně přerušily provoz na 25 úsecích tratí v západních Čechách. Většinu problémů se podařilo vyřešit před půlnocí, informovala dnes ráno Správa železnic.

Nejvíc odběratelů bez elektřiny, přibližně 20.000, evidovala společnost ČEZ Distribuce v úterý kolem 22:00. Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory, a přetrhané vodiče.

Dnes po ránu bylo bez proudu zhruba 9000 odběrných míst, uvedla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. "Nejvíce poruch je ve středních Čechách na Kladensku a Mělnicku a v Ústeckém kraji na Ústecku a Litoměřicku," dodala.

Noční silné bouřky zkomplikovaly také provoz na 25 úsecích tratí v západní polovině Čech. "Vlaky se zastavily ve většině případů kvůli spadlým stromům, na Lounsku a Rakovnicku také kvůli bahnu naplavenému intenzivním deštěm na koleje," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nejvýraznější komplikace způsobila bouřka na trati u Karlštejna. "Před 21:00 byl provoz v místě zastaven kvůli polámaným větvím v trolejích, pád stromu však způsobil také přerušení trakčního vedení," popsal situaci Gavenda. Provoz po jedné koleji železničáři obnovili za necelé dvě hodiny a k plnému provozu se vrátil půl hodiny po půlnoci.

Dnes kolem 08:00 byl provoz vlaků kvůli následkům nočních bouřek přerušený pouze na trati mezi Zavidovem a Čistou na Rakovnicku. Na koleje tam spadl strom, uvádějí České dráhy na svém webu.