Bouřka v Lanžhotě poškodila ulice, podle starosty to vypadalo jako tornádo

Lanžhot/Brno - Obcí Lanžhot na Břeclavsku se v pondělí večer prohnala bouře a poškodila domy v několika ulicích. Starosta obce Ladislav Straka ČTK řekl, že bouře zasáhla celou čtvrť. Zmínil také, že lidé natočili mobilem vír, který se podobal menšímu tornádu nebo trombě. Vyjádření hydrometeorologů ČTK zjišťuje. Před rokem zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko tornádo, které si vyžádalo šest životů a poškodilo 1200 domů.

"Bylo to v rozsahu několika ulic. Byly poškozené střechy i vzrostlé stromy. Volně létaly předměty. Byl výpadek proudu, " popsal starosta.

Lidé podle něj zažili strach. "Za chvíli to bude roční výročí od loňského tornáda. V pondělí to taky vypadalo jako menší tornádo nebo tromba, ale nejsem na to odborník," řekl Straka.

Podle něj ale nebyly žádné ztráty na životech a nikdo neutrpěl újmu na zdraví. "Zatím dáváme dohromady škody," dodal starosta. Hasiči na jižní Moravě v pondělí večer zaznamenali v souvislosti s počasím téměř 60 výjezdů. Většina byly popadané stromy, řešili ale i uvolněné střechy nebo čerpání vody.

Většina poruch dodávek elektřiny na jižní Moravě a Vysočině je opravená

Společnost EG.D opravila většinu poruch na elektrickém vedení v Jihomoravském kraji a na Vysočině, které v pondělí večer způsobila bouřka. Bez elektřiny byly večer tisíce domácností. Dnes ráno přetrvává porucha zhruba u deseti, řekl ČTK mluvčí firmy Roman Šperňák. Jihomoravští hasiči kvůli počasí vyjížděli v pondělí večer téměř k 60 zásahům, z toho většina byla podle mluvčího Jaroslava Mikošky na Břeclavsku. Nejvíce zasažené byly podle něj Břeclav a Lanžhot.

Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko, Jihlavsko a Třebíčsko. "Už během večera jsme opravili většinu míst. Zbylo nám asi deset domácností. Stále na tom pracujeme," uvedl Šperňák.

Jihomoravští hasiči vyjížděli k 57 událostem. "Nejvíce v počtu 42 jich bylo na Břeclavsku, 13 na Znojemsku a dvě na jiných místech. Nejvíce jsme odstraňovali popadané stromy, ale v některých případech byly poškozené střechy a čerpali jsme i vodu," uvedl Mikoška.

"V Lanžhotě byla uvolněná střecha a byl to asi šestihodinový zásah. V Břeclavi se uvolnila střecha bytového domu," řekl Mikoška. Nikomu se nic nestalo.

Počasí v celé republice způsobilo v pondělí večer 12 mimořádných událostí na železnici, uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. "Všude se ale podařilo v průměru za hodinu obnovit provoz," řekla Friebová.