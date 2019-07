Bouře zabila v Řecku sedm lidí, včetně dvou Čechů

Atény - Silná bouře na řeckém poloostrově Chalkidiki si ve středu večer vyžádala sedm obětí, z toho šest osob byly zahraniční turisté. Mezi mrtvými jsou i dva Češi, potvrdilo dnes ČTK české ministerstvo zahraničí. Stovka lidí byla při bouři zraněna, asi tři desítky osob, včetně několika dětí, skončily v místních nemocnicích.

Vichr, lijáky a krupobití způsobily na Chalkidiki také vážné materiální škody, řecká vláda už slíbila na obnovu infrastruktury poskytnout 500.000 eur (asi 12,7 milionu Kč). Pomoci je připravena i EU, řekl evropský komisař pro humanitární pomoc Christos Stylianidis.

Český starší manželský pár zemřel na Chalkidiki poté, co se kvůli silnému větru převrátil jejich karavan na pobřeží v letovisku Sozopoli poblíž města Nea Propontida. Muž byl mrtvý na místě, žena zemřela při převozu do nemocnice, uvedla dnes řecká média. Podle nich byli v karavanu i syn a vnuk manželského páru, kteří utrpěli zranění.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová ČTK informovala, že jeden z pasažérů karavanu je v místní nemocnici. "České velvyslanectví v Aténách poskytuje na místě veškerou potřebnou pomoc," uvedla mluvčí. Informace o dalších zraněných Češích nyní ministerstvo nemá.

Kromě Čechů se oběťmi bouře na Chalkidiki stali Rus a jeho dvouletý syn, na něž u hotelu v letovisku Nea Potidea spadl strom, a rumunská žena s osmiletým synem, které zabila část padající střechy restaurace. Sedmou oběť našli dnes u letoviska Sozopoli, podle řecké televize jde patrně o dvaašedesátiletého rybáře, který byl od středečního odpoledne pohřešovaný.

"Pět minut to bylo hotové peklo," popsal agentuře AFP události Haris Lazaridis, majitel restaurace, v níž zemřela čtyřiapadesátiletá Rumunka a její syn, když na ně spadla střecha. Podle Lazaridise bylo pod střechou, když se zhroutila, schováno před bouří asi sto osob.

"Jen zázrakem nezemřelo více lidí," řekl AFP jeden z rekreantů. Podle něj byly skoro všechny restaurace u pláží plné. "Když mi začalo pršet na záda, vypadalo to, jako když mi na záda padají kameny," popsal řecké televizi Skai místní obyvatel. Vichr podle něj převracel plážové slunečníky, židle, stoly i auta a z některých balkonů trhal zábradlí.

Severní část Řecka, kde nyní tráví první část letních prázdnin u moře tisíce cizinců, zasáhl živel po několika dnech s tropickými teplotami blížícími se 40 stupňům. Ve středu večer začaly Chalkidiki a okolní oblasti bičovat prudké lijáky a krupobití. Vítr vyvracel stromy a ničil střechy budov. Postižené oblasti vypadají dnes podle místních médií jako po zemětřesení, na 80 procent území bylo ráno bez elektřiny.

"Něco takového jsem ve své 25leté kariéře zažil poprvé," řekl podle agentury Reuters lékař z nemocnice ve městě Nea Mudania Athanasios Kaltsas. V jeho nemocnici byli ošetřeni pacienti ve věku od osmi měsíců do 70 let, zvláště s rozličnými zlomeninami.

Místní úřady vyhlásily na Chalkidiki mimořádný stav. S likvidací škod pomůže armáda, řekl dnes místnímu rozhlasu řecký ministr obrany.

MZV nezpřísňuje po bouřích doporučení na cesty do Řecka

Ministerstvo zahraničí nezpřísňuje doporučení pro cesty do Řecka. Jde o živelní pohromu, nikoli o trvalé zhoršení situace, zdůvodnila ČTK tento krok mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Celkem zemřelo nejméně šest zahraničních turistů, zhruba stovka lidí byla zraněna. Velká část poloostrova je bez elektřiny, dodávky by podle řeckého deníku Kathimerini měly být obnoveny do dnešního večera.

České velvyslanectví poskytlo postiženým občanům základní potraviny a oblečení, asistuje i u překladatelských služeb. Diplomaté se snaží kontaktovat také české občany, jejichž příbuzní se obrátili na ministerstvo zahraničí s tím, že od nich nemají žádné zprávy.

Cestovní kanceláře, které ČTK oslovila, informace o zraněných lidech na místě nemají. "Přes Invii je na Chalkidiki cca 140 našich klientů a nevíme zatím o nikom zraněném," sdělila ČTK mluvčí firmy Andrea Řezníčková. Podle výkonné ředitelky CK Travel Family Blanky Hrubé na tzv. prstu Kassandra, kde kancelář působí, nejde internet a elektřina. "Stále je zataženo, ale už neprší. Silnice jsou již průjezdné. Z našich turistů jsou všichni v pořádku, nikdo nebyl zraněn, ani nedošlo k žádným majetkovým újmám. Situace v oblasti je úplně stabilizovaná," uvedla Hrubá.

Podle obchodní ředitelky kanceláře Travel Family Lucie Uskokovič je s touto kanceláří v oblasti 40 klientů, zatím nikdo nežádal o možnost dřívějšího odjezdu. "Zatím nemáme zprávu o tom, že by v naších ubytovacích kapacitách bylo něco poškozeno," dodala. Firma také neplánuje rušit další odlety na Chalkidiki.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež ČTK sdělil, že na poloostrově je s cestovními kancelářemi asi 7500 Čechů. Další tisíce lidí do oblasti jezdí samostatně, počet českých turistů na místě tak zřejmě bude vyšší než deset tisíc. Cestovní kanceláře nyní zjišťují případné poškození ubytovacích zařízení.