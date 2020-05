Bouře v noci na úterý přerušily dodávky proudu do 46.000 míst

Praha - Silné bouře v pondělí večer a v noci na dnešek přerušily dodávky proudu až do 46.000 odběrných míst v síti energetické firmy ČEZ. Dnes ráno se ještě objevovaly další poruchy kvůli pádům stromů poškozeným v noci bouřkami. Dnes k 10:00 tak bylo bez elektřiny 13.000 míst. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Obnovit dodávky proudu do všech zasažených míst se podle ní podaří ještě během dopoledne.

Bouře s krupobitím, přívalovými dešti i sněžením zasáhly v pondělí odpoledne a večer velkou část Česka. Na většině území republiky foukal také silný vítr, který podle meteorologů dosahoval místy v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Největší počet poruch na vedení elektřiny kvůli bouřkám byl podle mluvčí ČEZ v pondělí kolem 22:00, kdy energetici evidovali asi čtyři desítky poruch a 46.000 míst bez proudu. Nejhorší byla situace v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Během noci se pak podle Holingerové dařilo firmě poruchy rychle odstraňovat, takže k 07:00 jich už byly jen dvě desítky a bez elektřiny bylo 9500 odběratelů. Ráno se pak ale objevily ještě další nové poruchy, když vedení poškodily pády stromů poškozených v noci bouřkami. Počet míst bez proudu proto do 10:00 stoupl na zmíněných 13.000.