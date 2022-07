Bouře v hradeckém kraji lámala stromy, v Ostravě byl přerušený festival

Hradec Králové/Ostrava - Královéhradecký kraj odpoledne zasáhla silná bouřka s deštěm. Vítr lámal stromy a ničil střechy. Bez elektřiny bylo k 15:00 až 15.500 domácností. K 18:00 počet domácností bez proudu klesl asi na 7000 a ke 20:00 přibližně na 5500. ČTK to řekla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková a hasiči uvedli na twitteru. Pro dnešní odpoledne pro Královéhradecký kraj platí výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami.

Energetici v kraji v jednu chvíli evidovali až 16 poruch na vedení vysokého napětí. Nejvíce bylo zasaženo Hradecko, Jičínsko, Trutnovsko a Náchodsko. K 18:00 bylo na vedení vysokého napětí sedm poruch, ve 20:00 jich bylo pět. "Poruchy se daří opravovat, pracovat na tom budeme i v noci," uvedla mluvčí. Dodala, že po předchozích deštích je terén značně podmáčený a stromy se při silném větru snadněji vyvracejí.

Hasiči v kraji zhruba od 14:00 vyjížděli asi k 70 událostem. "Profesionální i dobrovolní hasiči uvolňují komunikace od popadaných stromů, na několika místech bylo hlášeno čerpání vody nebo zajištění poškozených střešních krytin," uvedli hasiči.

Moravskoslezští hasiči zasahovali po bouřkách, v Ostravě byl přerušený festival

Částí Moravskoslezského kraje se prohnal silný déšť spojený s krupobitím, větrem a místy i s bouřkami, které shazovaly stromy a zaplavovaly vodou sklepy. Vítr způsobil problémy například v Českém Těšíně na Karvinsku, kde strhl i jednu střechu, řekl ČTK mluvčí hasičů Jakub Kozák. V Ostravě byl zhruba na hodinu přerušený festival taneční hudby Beats for Love, z některých částí areálu v Dolních Vítkovicích museli návštěvníci odejít. Kvůli stromu, který spadl na železniční trať, byla přibližně na dvě hodiny přerušena doprava mezi stanicemi Pržno a Frýdlant nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku.

"Probíhá částečné uzavření areálu! Prosíme všechny návštěvníky, aby dočasně opustili prostor LOVE stage, techno stage, beefeater stage, reggae stage! Dbejte pokynů security a pořadatele," uvedli okolo 19:30 organizátoři Beats for Love na facebooku. Poté co se bouřka přehnala, pořadatelé produkci obnovili a začali znovu do areálu pouštět nové návštěvníky.

"Nemáme hlášená žádná zranění. Částečné vyklizení areálu a přerušení produkce bylo preventivní právě proto, abychom nějakým zraněním předešli," řekl mluvčí akce Matyáš Ožana. Voda při prudkém dešti ale způsobila na několika místech areálu problémy a některé scény tak ještě po 22:00 nefungovaly. "Jede většina stageí včetně hlavní stage, některé se ještě snažíme nahodit. Byly nějaké výpadky elektřiny a internetu, takže se nám kvůli tomu tvořily fronty, ale po nahození jsme je rychle odbavili," řekl Ožana.

Kozák řekl, že u žádné z událostí, u nichž zasahovali, neevidují hasiči žádné zranění. Od 17:00 do 22:00 ale řešili 58 událostí spojených s počasím. Například v Českém Těšíně zasahovali u více než deseti událostí současně. Situace se tam pak uklidnila, ale bouřky se přesunuly na Frýdecko-Místecko.

"V převážné většině případů se jednalo o pády stromů, čerpání vody ze sklepů, popřípadě úklid komunikací zaplavených bahnem. V Českém Těšíně poškodil padlý strom zaparkovaný osobní automobil, ve stejném městě pak vítr strhl střechu rodinného domu. Hasiči ji po dohodě s majitelem pomocí lan stáhli na zem," uvedl Kozák.

Nejvíce zásahů, 26, měli hasiči v okrese Frýdek-Místek. V okrese Ostrava-město zasahovali čtrnáctkrát, na Karvinsku třináctkrát, čtyřikrát na Opavsku a jednou v okrese Nový Jičín. Bez zásahu v souvislosti s počasím byli moravskoslezští hasiči jen v okrese Bruntál .

V některých tocích stouply hladiny. Na řece Lučině v Horních Domaslavicích na Frýdecko-Místecku byl krátce vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost.

Bouřky na jižní Moravě za sebou zanechávají polámané stromy i poškozené střechy

Bouřková fronta, která večer přešla přes jih Moravy, za sebou zanechala polámané stromy i poškozené střechy. Hasiči do 21:30 vyjížděli na více než 50 míst. Odstraňovali polámané stromy a větve, zajišťovali poškozené střechy a na šesti místech čerpali vodu. Přehled zásahů zpřístupnili na twitteru.

Podle zjištění zpravodaje ČTK bouřka působila škody například v okolí Valtic na Břeclavsku. Na silnici ležely větve a popadané dopravní značky. Na náměstí bouře polámala velký platan. Jiný strom spadl na střechu pošty.

Podle meteorologického radaru místy padaly kroupy. Na sociálních sítích jsou například četné fotografie krup z Dubňan nebo Moravského Písku na Hodonínsku.

Meteorologové pro dnešní večer v Jihomoravském kraji varovali před velmi silnými bouřkami s kroupami, přívalovými srážkami a nárazy větru.