Bouře v Evropě: zrušeny stovky letů, sedm obětí a řada zraněných

Berlín/Londýn/Paříž - Bouře, která se v neděli a v noci na dnešek prohnala Evropou, si vyžádala nejméně sedm lidských životů. Živlu je připisována smrt čtyř lidí, kteří ve Slovinsku, Anglii, Německu a Česku zahynuli při autonehodách, v Polsku přišli o život dva lidé a další člověk zemřel ve Švédsku. I dnes musely být kvůli smršti na severozápadě Evropy zrušeny stovky letů či vlakových spojení. Bez elektřiny se ocitly desítky tisíc domácností v Británii, Německu i ve Francii, v Česku to bylo přes 300.000 odběrných míst.

Kvůli orkánu, který Němci nazývají Sabine a jehož vítr místy dosahoval až 180 kilometrů za hodinu, dnes německá letiště zrušila přes 800 letů. Od nedělního večera byla v celé zemi zrušena také dálková železniční doprava. Tu začaly železnice postupně obnovovat, nejprve dopoledne na severu a odpoledne i na jihu včetně Bavorska. V Horním Bavorsku byla situace ještě odpoledne komplikovaná, neboť řadu úseků blokovaly vyvrácené stromy.

Letiště v Mnichově odvolalo na 420 letů, desítky letů zrušilo letiště ve Stuttgartu. Stovky odřeknutých spojů jsou také na západě a severu země. Největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem počítalo na dnešek se zrušením 140 letů, vzdušné přístavy v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem odřekly dohromady dalších 150 letů, Hamburk kolem 90. Dopady to mělo i na spojení s Prahou, odvoláno bylo několik spojů.

Stejným potížím v Německu čelila i automobilová doprava, neboť vyvrácené stromy zablokovaly dálnice i silnice. Padající stromy mají také na svědomí několik vážně zraněných. V Saarbrückenu na západě země strom těžce zranil dva lidi, z nichž jeden je v ohrožení života. Vážné zranění hlavy utrpěl také šestnáctiletý mladík, na kterého v lese u Paderbornu v Severním Porýní-Vestfálsku spadla větev.

Na Velkém Javoru na bavorské straně Šumavy nedaleko pohraniční Železné Rudy dosáhla rychlost větru 161 kilometrů v hodině. Na nejvyšší německé hoře Zugspitze, která leží na pomezí Bavorska a rakouské spolkové země Tyrolsko, bylo naměřeno 158 kilometrů v hodině.

Francouzská meteorologická služba již v neděli večer vydala oranžovou, tedy druhou nejvážnější výstrahu pro 42 departementů, bezmála polovinu, a varovala před vysokými "záplavovými vlnami" na pobřeží. Bez elektřiny se ocitlo na 130.000 domácností.

Zejména na severu Británie bouře, kterou Britové nazývají Ciara, způsobila rozsáhlé záplavy. Podle meteorologů dál hrozí zejména sněhové bouře, silný vítr a námraza, které by mohly Británii zasáhnout v příštích třech dnech. Bez proudu zde bylo přes 20.000 domácností.

V Belgii v noci na dnešek rychlost větru v nárazech přesahovala 120 kilometrů za hodinu, což je podle místních meteorologů nejvíce za posledních několik let. Místy kvůli popadaným stromům nabíraly velké zpoždění vlaky a v Bruselu v neděli večer i dnes ráno nejezdila část městské dopravy. V Zottegemu vichr zlomil kmen 150 let starého topolu.

Dvaapadesátiletá matka a její patnáctiletá dcera přišly o život lyžařském středisku Bukowina Tatrzańska na jihu Polska, když je na parkovišti zasáhla padající střecha, kterou poryv vichru strhl z půjčovny lyží. Další, jednadvacetiletá dcera byla podle televize TVN 24 hospitalizována v kritickém stavu. V nemocnici skončil i šestnáctiletý chlapec s úrazem hlavy a otec rodiny, který utrpěl psychický šok. Vichr dosahoval rychlosti až 120 kilometrů za hodinu a připravil o elektřinu 50.000 odběratelů.

Nejméně jednoho mrtvého si vyžádal živel ve Švédsku. V neděli večer se tam se dvěma rybáři převrátil na jezeře člun, jeden z mužů zahynul a po druhém záchranáři stále pátrají. Ve Švédsku a v Norsku bouře rovněž silně narušila dopravu, v neděli i dnes musela být zrušena řada letů a nevyjelo mnoho trajektových a vlakových spojů. Až do půlnoci byl kvůli vichru mimo provoz most přes úžinu Öresund spojující Dánsko se Švédskem.

V Estonsku se ocitlo bez elektřinu 2300 domácností, v Litvě asi 3000. Silný vítr ovlivnil i místní leteckou a lodní dopravu.

V Česku vítr dosáhl v noci na dnešek rychlosti až 180 kilometrů za hodinu a přerušil na mnoha místech dopravu i dodávky proudu. Vítr ovlivnil také leteckou dopravu. Preventivně byly uzavřeny některé parky, hřbitovy či zoologické zahrady.

Kvůli bouři Ciara musely být dnes na severozápadě Evropy zrušeny stovky letů i vlakových spojení. Bouře, která přinesla silný vítr, se v neděli přehnala mimo jiné přes Británii a Irsko, kde zanechala bez elektřiny desítky tisíc domácností, informovala agentura AFP.

Francouzská meteorologická služba již v neděli večer vydala oranžovou, tedy druhou nejvážnější výstrahu pro 42 departementů, tedy bezmála polovinu, a varovala před vysokými "záplavovými vlnami" na pobřeží. Dnes ráno výstraha stále platila pro 38 departementů na severu Francie. Bez elektřiny se ocitlo na 130.000 domácností. "Naše týmy jsou v terénu a snaží se situaci vyřešit," oznámil ve svém prohlášení provozovatel elektrické sítě Enedis.

Zejména na severu Británie bouře způsobila rozsáhlé záplavy a meteorologové dál varují před silným větrem, vydatným deštěm a sněhem. "I když bouře Ciara postupně odchází, neznamená to, že nás čeká klidnější počasí," uvedl meteorolog Alex Burkill. Počasí podle něj zůstane velmi nestálé. Meteorologové varovali zejména před hrozícími sněhovými bouřemi, stále silným větrem a námrazou, které by mohly Británii zasáhnout v příštích třech dnech. V některých oblastech by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu.

Kvůli bouři, které se v Německu říká Sabine a v Británii Ciara, byla přerušena doprava na celých Britských ostrovech, zrušení či odložení spojů zasáhlo leteckou, železniční i lodní přepravu. Dopravu na silnicích i železnicích zablokovaly zejména popadané stromy. Bouři doprovázely přívalové deště a vítr o síle podobné hurikánu. Největší rychlost větru - 150 kilometrů za hodinu - zaznamenali ve vesnici Aberdaron ve Walesu. I dnes stále platí přes 170 vydaných varování před záplavami, ohrožen je zejména sever Anglie i jižní pobřeží, nejvíce pak hrabství Yorkshire a Lincolnshire. V neděli večer zůstávalo bez elektřiny 62.000 domácností, v pondělí jejich počet podle BBC poklesl na více než 20.000.

V Belgii v noci na dnešek rychlost větru v nárazech přesahovala rychlost 120 kilometrů za hodinu, což je podle místních meteorologů nejvíce za posledních několik let. Na některých místech kvůli popadaným stromům nabíraly velké zpoždění vlaky, v Bruselu v neděli večer a dnes ráno nejezdila část městské dopravy.

V belgické metropoli měli hasiči v noci téměř 800 výjezdů. Museli se vypořádat se sedmi desítkami popadaných stromů a množstvím poničených přístřešků či částí budov. Zdravotníci ošetřili několik desítek lehčích zranění, žádná vážnější nejsou hlášena.

Výstraha před silným větrem platí v Belgii i pro dnešek, ačkoli jeho nárazy proti noci mírně polevily a obloha nad metropolí se vyjasnila.

Kvůli orkánu Sabine, který na jihu Německa provázel v nárazech na horách vítr o rychlosti téměř 180 kilometrů v hodině, dnes německá letiště zrušila přes 800 letů. Od nedělního večera byla v celé zemi zrušena také dálková železniční doprava. Tu začaly německé železnice dopoledne postupně obnovovat, celý den ale ještě musí cestující počítat se zpožděním, informovala agentura DPA. Živel si v Německu už vyžádal několik těžce zraněných.

Dopoledne začaly německé železnice postupně obnovovat dálkové spoje s výjimkou Bavorska a Bádenska-Württemberska, kde platí kvůli vichru až do úterního dopoledne nejvyšší stupeň varování. "I zde platí, že bezpečnost má absolutní přednost - bezpečnost cestujících i našich spolupracovníků," řekl DPA dnes v poledne mluvčí železniční společnosti Deutsche Bahn Achim Stauss.

Výpadky postihly i spoje mezi Berlínem a Prahou, na mnoha místech v Německu od nedělního večera nefungovala ani regionální železniční doprava.

V částech Německa dnes zůstaly kvůli vichru uzavřené školy, týká se to například celého Bavorska, kde zůstalo ráno na 60.000 domácností bez elektřiny.

Letiště v Mnichově dnes zrušilo na 420 letů, desítky letů zrušilo letiště ve Stuttgartu. Stovky odřeknutých spojů jsou také na západě a severu země. Největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem počítalo na dnešek se zrušením 140 letů, vzdušné přístavy v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem odřekly dohromady dalších 150 letů, Hamburk kolem 90. Dopady to má i na spojení s Prahou, odvoláno bylo několik letů.

Stejným potížím čelí i automobilová doprava. V některých částech Německa jsou kvůli vyvráceným stromům neprůjezdné úseky dálnic i dalších silnic.

Právě padající stromy si také vyžádaly několik vážně zraněných. V Saarbrückenu na západě země v neděli pozdě večer strom těžce zranil dva lidi, z nichž jeden je v ohrožení života. Vážné zranění hlavy utrpěl také šestnáctiletý mladík, na kterého v lese u Paderbornu v Severním Porýní-Vestfálsku spadla větev.

Poškozena byla i řada staveb, třebaže dopady bouře, které se Británii říká Ciara, zatím v Německu nebyly tak ničivé, jak se očekávalo. Ve Frankfurtu nad Mohanem rameno jeřábu v důsledku větru spadlo na tamní dóm, jemuž poškodilo střechu.

Nejméně jednoho mrtvého si vyžádala bouře Ciara ve Švédsku. V neděli večer se tam se dvěma rybáři převrátil na jezeře člun, jeden z mužů zahynul a po druhém záchranáři pátrají. Ve Švédsku a v Norsku bouře rovněž silně narušila dopravu, v neděli i dnes musela být zrušena řada letů a nevyjelo mnoho trajektových a vlakových spojů. Až do půlnoci byl kvůli silnému vichru mimo provoz most přes úžinu Öresund, který spojuje Dánsko e Švédskem.

K nehodě rybářského člunu s dvoučlennou posádkou došlo ve Švédsku v okrese Svenljunga na jihozápadě země. V noci záchranáři našli jednoho z pohřešovaných mužů ve věku mezi 30 a 40 lety na břehu jezera a převezli ho do nemocnice. Lékařům se ho ale již nepodařilo zachránit, informoval švédský deník Expressen. Naděje na přežití druhého z mužů jsou podle švédských úřadů mizivé.

Přes Švédsko se bouře Ciara přehnala v neděli večer a v noci na dnešek. Podle listu The Local zůstávalo dnes ráno v zemi na 16.000 lidí bez dodávek elektřiny. Některé silnice blokují spadlé stromy. Železniční doprava bude obnovována jen pomalu, na části tratí začnou vlaky jezdit až dnes odpoledne.

Na pobřeží Dánska a západního Norska nyní panují obavy z možných záplav. Dánský meteorologický ústav varoval, že dnes odpoledne by se hladina vody při přílivu mohla zvednout až o 3,5 metru nad normální stav. V neděli na dánském poloostrově Jutsko spláchla vlna do moře 41letou ženu a osmiletého chlapce, oba se ale podařilo z vody vytáhnout, uvedla dánská média.