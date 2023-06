Bouře poškodila střechy, zastavila vlaky, 18.000 domácností bez elektřiny

Praha - Kvůli silné bouři, postupující z Německa do Čech, absolvovali dnes hasiči v Plzeňském kraji desítky výjezdů. Neprůjezdná je komunikace ze Sušice na Tedražice na Klatovsku. Na Vysočině měli hasiči kvůli bouřkám přes 140 zásahů, hlavně kvůli úklidu stromů. V Oticích na Opavsku poškodil silný vítr desítku domů včetně jejich střech. Bez dodávek elektřiny je kvůli následkům bouřek asi 18.000 domácnosti, které zásobuje společnost EG.D. Nejvíc poruch je na jihu Čech a na západě Vysočiny. Kvůli následkům bouřek nejezdí vlaky z Českých Budějovic do Prahy a z Českých Budějovic do Plzně. Vítr poškodil trakční vedení nebo povalil stromy na trať. Vlaky stojí i na dalších tratích. Teplotní rekordy padly dnes v Česku na čtyřech místech, i na Labské boudě.

Bez elektřiny je 18.000 domácností na jihu Čech a na Vysočině

Bez dodávek elektřiny je kvůli následkům bouřek asi 18.000 domácnosti, které zásobuje společnost EG.D. Nejvíc poruch je na jihu Čech a na západě Vysočiny. Po 17:00 měla společnost 26 poruch na vysokém napětí. Poruchy způsobily spadlé stromy a větve. ČTK o tom informoval mluvčí EG.D Roman Šperňák.

"Zhruba 11.000 odběratelů je omezeno na jihu Čech a v západní části Vysočiny (Pelhřimovsko). Jedná se o čerstvé poruchy, pracujeme na vymezení a dá se předpokládat, že počet omezení bude rychle klesat. Nové poruchy už na jihu Čech nepřibývají," uvedl Šperňák.

Bouřky prošly regionem okolo 16:00. Na Vysočině kvůli nim na mnoha místech popadaly stromy. Spadlé větve zastavily i provoz na železnici.

První poruchy na vedení elektřiny začala EG.D evidovat kolem 16:30 na Prachaticku a Strakonicku. "A postupně přibývaly podle postupu bouřkového pásma. Po 17:00 se první poruchy objevovaly i ve východní části Vysočiny na Třebíčsku, Meziříčsku a v okolí Bystřice pod Pernštejnem a Velké Bíteše. Jedná se zhruba o 7000 odběratelů," uvedl Šperňák.

Nejezdí vlaky z Českých Budějovic do Prahy a do Plzně

Kvůli následkům bouřek nejezdí vlaky z Českých Budějovic do Prahy a z Českých Budějovic do Plzně. Vítr poškodil trakční vedení nebo povalil stromy na trať. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na trati z Plzně do Českých Budějovic je mimo provoz úsek mezi Zliví a Protivínem. Důvodem je porucha trakčního vedení. Na trati České Budějovice - Praha spadly mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí na železnici stromy. České dráhy zajišťují pro cestující náhradní dopravu.

Moravskoslezský kraj

Silný vítr poškodil dnes v Oticích na Opavsku desítku domů včetně jejich střech. Na místo vyjíždějí hasiči, kteří budou zajišťovat provizorní zastřešení. Událost se zatím obešla bez zranění. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp.

"Na místo vysíláme kontejnery s plachtami a materiálem na provizorní zastřešení," uvedl Popp. Bližší informace k následkům silného větru zatím nejsou k dispozici.

Před bouřkami dnes varovali meteorologové. Opavsko podle nich zasáhly velmi silné bouřky. "Na Opavsku se objevují velmi silné bouřky postupující k jihovýchodu doprovázené kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů, nárazy větru pravděpodobně kolem 80 kilometrů za hodinu a přívalovými srážkami," uvedl ve své výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové varovali, že lokálně lze očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů či rychlým rozvodněním malých toků. Hrozí také zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.

"Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami," doplnili meteorologové. Lidé by si měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Plzeňský kraj

Kvůli silné bouři, postupující z Německa do Čech, absolvovali dnes hasiči v Plzeňském kraji desítky výjezdů. Nejvíc zásahů mají především na Klatovsku a na Domažlicku. Od 14:00 do 15:40 to bylo přibližně 80 výjezdů, každou minutu přibývá jedna až dvě další události, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Neprůjezdná je komunikace ze Sušice na Tedražice na Klatovsku. Podle Českých drah se na Domažlicku a na Klatovsku na několika místech zastavil provoz na železnici kvůli stromům popadaným na koleje.

Více práce mají hasiči například v Sušici. Na náměstí Svobody spadl kus plechové střechy. Několik stromů nebo jejich větví ve městě popadalo na auta. Aktuálně vyjíždějí hasiči v Sušici k místní poliklinice, kde do dvora spadl velký kus střechy," uvedl Poncar. Do likvidace následků bouře se na Klatovsku zapojily jednotky dobrovolných hasičů.

České dráhy informují, že například mezi stanicemi Česká Kubice na Domažlicku a Furth im Wald v Německu najel vlak do spadlého stromu. Vlaky tam mohou mít až dvouhodinové zpoždění. Další stromy na kolejích jsou například mezi zastávkami Špičák – Hamry-Hojsova Stráž na Šumavě, Klatovy - Běšiny. nebo na Domažlicku mezi Domažlicemi a Kdyní. Kvůli pádu stromů a přerušenému trakčnímu vedení nebo zabezpečovacího zařízení stojí železniční doprava také mezi stanicemi Švihov a Přeštice či na trase z Horažďovic na Strakonice, potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Český hydrometeorologický ústav dnes uvedl, že linie bouřek byla při příchodu do ČR doprovázena nárazy větru pravděpodobně až kolem 90 kilometrů za hodinu, přívalovými srážkami a ojediněle i menšími kroupami. Pásmo postupuje k severovýchodu až východu.

Kraj Vysočina

Přes Vysočinu přešly dnes odpoledne bouřky, hasiči museli kvůli počasí zasahovat na více než 140 místech. Hlavně šlo o odstraňování stromů spadlých na silnice, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Události jsou podle ní bez zranění. Větve na trakčním vedení zastavily i provoz vlaků na Jihlavsku.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu začalo kolem 16:00 pršet na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na některých místech spadlo v krátké chvíli asi sedm litrů na čtvereční metr. Bouřky se později přesunuly i na Třebíčsko.

Provoz vlaků mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy je podle informací Českých drah zastavený od 16:25. Dopravce očekává, že trať bude zprovozněná v 18:00.

Teplotní rekordy padly dnes v Česku na čtyřech místech, i na Labské boudě

Meteorologové dnes v Česku zaznamenali teplotní rekordy na čtyřech místech, nejvyšší z nich byl v Dukovanech 32,9 stupně Celsia. Dosud nejvyšší teplotu pro 21. červen naměřili také třeba na krkonošské Labské boudě. Na jiných měřicích stanicích, které fungují alespoň 30 let, bylo i tepleji, rekordy tam ale nepadly. ČTK to řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Filip Smola.

Teploty byly celorepublikově do 34 nebo 35 stupňů Celsia, řekl Smola. Vůbec nejtepleji z dlouhodobě měřících stanic bylo v Doksanech na Litoměřicku, dnes zaznamenaných 34,4 stupně Celsia tam ale dosavadní maximum nepřepsalo. "V tuto dobu, koncem června, bývají teploty normálně i vyšší," podotkl meteorolog.

Dva z rekordů na dlouhodobě měřících stanicích jsou z Vysočiny. Spolu s Dukovany na Třebíčsku, kde dnešní teplota překonala dosavadní 23 let staré maximum 32,4 stupně Celsia, je dnešních 29,8 stupně novým rekordem také v Hubenově na Jihlavsku. Dlouhodobý rekord pro 21. červen mají po dnešku také v Rýmařově na Bruntálsku, kde teploměr ukázal 29,5 stupně Celsia, a na Labské boudě s 23,6 stupně.

Před vzestupem teplot v Čechách na 34 nebo 35 stupňů Celsia dnes a ve čtvrtek meteorologové varovali. Předpověděli také silné bouřky, které dnes odpoledne zasáhly zejména Plzeňský a Jihočeský kraj a Vysočinu. Bouřky se silným větrem a kroupami se podle výstrahy ČHMÚ mohou znovu objevit i ve čtvrtek a v noci na pátek.

Horké počasí panuje v Česku od neděle, kdy teploty poprvé v tomto roce vystoupaly k tropické třicítce. Zdravotníci ale zatím nezaregistrovali zvýšený počet výjezdů kvůli kolapsům a dalším problémům kvůli vedrům.

V horkých dnech obecně doporučují hodně pít, senioři by také neměli v poledních hodinách vycházet z domu, pokud to není nezbytně nutné. Zdravotníci doporučují nosit pokrývku hlavy, vzdušné oblečení, lidé by také neměli nechávat děti či zvířata v rozpálených vozech. "Obecně doporučujeme vyhýbat se přímému sluníčku, hodně pít a sportovat třeba až večer," řekla ČTK mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. V tropických dnech s teplotami nad 30 stupňů Celsia zdravotníci podle ní obvykle vyjíždějí ke starším či chronicky nemocným lidem.