Bouře poničila obec Stebno, odborníci se začínají přiklánět k tornádu

Stebno (Lounsko) - Bouře značně poničila obec Stebno u Kryr u Podbořan v lounském okrese. Meteorologové nevylučují, že místo zasáhlo tornádo. Meteorolog z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radek Tomšů, který se odvolává na informace od místních, dnes večer ČTK řekl, že se o tornádo jednat mohlo. Škody jsou v řádech desítek milionů korun. Na místě zasahovala stovka hasičů, dobrovolníků. Stále jsou ještě na místě a pomáhají odstranit největší škody, řekl dnes ČTK starosta Kryr Miroslav Brda. Ve Stebně žije zhruba 120 obyvatel, nikdo nebyl zraněn.

"V tuhle chvíli to zase vypadá, že to asi tornádo bylo, ale ještě potřebujeme nějaké další zkoumání na definitivní potvrzení," uvedl ve 20:40 Tomšů. Odpoledne se meteorologové přikláněli k verzi, že obci zasáhla extrémně silná bouře a krupobití.

Obec Stebno spadá pod město Kryry. Několik domů je bez střech, spadly stodoly, poničené jsou automobily. "Předběžná škoda je 80 až 100 milionů korun," řekl Brda. "Z jedné z nejkrásnějších vesnic na Podbořansku vznikla spoušť," dodal.

Na místě zůstávají hasiči, pomáhají s odstraňováním následků neštěstí. V sobotu dopoledne budou s úklidem ještě pomáhat zaměstnanci městského úřadu. Po neděli dorazí dendrolog, který podle starosty označí poškozené stromy k pokácení.

"Bohužel se nám stává to, že přijíždí cizí lidé, kteří tam nemají co dělat, pouze překáží záchranářům," zdůraznil starosta.

Voda z polí natekla do zahrad i v okolních obcích, nejvážnější situace je ale právě ve Stebně. Kryry nabídly občanům náhradní ubytování. Nikdo této možnosti podle starosty nevyužil. Zda se budou moct lidé, jejichž obydlí zasáhla bouře nejvíce, vrátit domů, starosta neví. Podle něj byl dnes v obci statik, posudky musí sepsat. Město nechalo do obce přivézt i základní potraviny, do večera by energetici mohli obnovit dodávky elektřiny.

Mikroregion Podbořansko vyhlásí sbírku na podporu zasažených obcí, finanční pomoc přislíbil také Ústecký kraj.