Bouře komplikuje místy dopravu na jihu Čech, muže v Beskydech zranil strom

Praha - Bouře na jihu Čech komplikuje na některých místech dopravu. V Českých Budějovicích a Českém Krumlově jsou kvůli vodě neprůjezdné některé silnice. Silný vítr a pád stromů omezil také provoz na železnici. Vyplývá to z informací ČTK. Muže v Beskydech na Frýdecko-Místecku vážně zranil při bouřce zlomený strom. Utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy, řekl mluvčí záchranářů.

V Českých Budějovicích se vytvořila vodní laguna pod viadukty na Rudolfovské třídě a Generála Píky. "Apelujeme na řidiče, aby místa nezkoušeli projet. Hrozí, že by tam mohli uvíznout," řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Podobná situace je v Českém Krumlově na Chvalšinské třídě.

Větev spadla na autobus v Loučovicích na Českokrumlovsku, nikdo nebyl zraněn. Kvůli následkům silného větru nejezdí vlaky na trasách České Budějovice - Zliv, České Budějovice - Rybník a České Budějovice - Veselí nad Lužnicí.

Muže v Beskydech zranil zlomený strom, je v kritickém stavu

Muže v Beskydech dnes krátce po poledni těžce zranil při bouřce zlomený strom. Utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy. Událost se stala nedaleko obce Bílá na Frýdecko-Místecku. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Vítr doprovázející bouřky působil škodu hlavně na Frýdecko-Místecku. Hasiči tam evidují šest desítek zásahů.

"Dosažení pacienta se ukázalo být značně komplikované pro všechny složky záchranného systému. V cestě jim ležely polámané stromy a celkově nepřístupný terén. Vrtulník nemohl zprvu doletět na místo události vzhledem k probíhajícím bouřkám. První proto dorazila Horská služba Beskydy a následně frýdecko-místecké týmy záchranné služby, a to poslední asi dva kilometry pěšky," uvedl Humpl.

Na místě záchranáři zjistili, že jednatřicetiletého muže zavalil strom zlomený při bouřce. "Utrpěl život ohrožující poranění hrudníku, páteře, dolní končetiny, značnou krevní ztrátu a nalézal se v šoku," uvedl s tím, že po ústupu bouřek mohl být na místo pomocí palubního jeřábu vysazen lékař letecké záchranné služby. "Pacienta jsme pak mohli v podtlakové matraci vyzvednut z nepřístupného terénu. Záchranáři jej vrtulníkem transportovali do ostravského traumatologického centra, a to v kritickém stavu," řekl Humpl.

Bouřky zasáhly region v čase od 11:00 do 13:00. Pak problémy s počasím ustaly. "V souvislosti s deštěm a bouřkou jsme do 17:00 hodiny řešili téměř 60 událostí, nejčastěji v okrese Frýdek-Místek. Většinou se jednalo o popadané stromy a polámané větve," řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Do ČR postupují z Bavorska velmi silné bouřky, zasáhnou většinu území

Do Česka z Bavorska postupují velmi silné bouřky, do oblasti Šumavy by měly dorazit mezi 19:00 a 20:00, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Postupovat pak budou dále, večer a v noci hrozí vyjma severozápadu postupně na celém území. Doprovázet je bude přívalový déšť, nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a kroupy nad tři centimetry. Kvůli srážkám hrozí lokální přívalové povodně. Hladiny mohou výrazněji stoupat hlavně v noci na neděli, a to zejména v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu po severní horské oblasti, vyplývá z výstrahy ČHMÚ.

"Vše se vyvíjí podle našeho odhadu a potenciál velmi nebezpečných bouří je dnes večer a v noci opravdu velmi vysoký. V Bavorsku se nachází již velmi silné supercely postupující k našemu území. Na hranice, cca. do oblasti jižních Čech/Pošumaví by měly dorazit cca kolem 19:00/20:00 a postupovat dále, patrně již v podobě kompaktnějšího systému na severovýchod," uvedli meteorologové. "Potenciál všech nebezpečných jevů, od velkých krup, přes intenzivní srážky až po nárazy větru - ty zejména pak v případě, že se systém zformuje do bow echa v pozdějších hodinách - je velmi vysoký," upozornili.

Ve většině zasažených regionů očekávají výskyt velmi silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, v opakovaných bouřkách i přes 70 milimetrů, kroupami i přes tři centimetry a nárazy větru kolem 90 km/h.

Po vydatnějších srážkách budou stoupat hladiny řek, v zasažené oblasti v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu po severní horské oblasti by mohly překročit první stupeň povodňové aktivity a na menších tocích především v Jeseníkách ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity.

Dopoledne postupovaly bouřky přes východní polovinu Moravy a Slezska. Hasiči na mnoha místech odstraňovali popadané stromy a silné větve ze silnic a chodníků. V některých případech se jednalo o uvolnění odtoku pro vodu a čerpání vody ze sklepů.