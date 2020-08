Bouře Isaias si na východě USA vyžádala čtyři oběti

Automobil zdemolovaný spadlým stromem během tropiké bouře Isaias ve městě New York, 4. srpna 2020.

Automobil zdemolovaný spadlým stromem během tropiké bouře Isaias ve městě New York, 4. srpna 2020. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Nejméně čtyři mrtvé si již vyžádala tropická bouře Isaias na východním pobřeží Spojených států. Živel, který na pevninu udeřil v noci na úterý ve státě Severní Karolína silou hurikánu, rovněž přerušil dodávky elektřiny pro více než 2,8 milionu lidí. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Bouři, která vyvolává tornáda a záplavové deště, provází vichr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Dva lidé přišli o život, když tornádo zasáhlo ve státě Severní Karolína jejich obytné přívěsy. Kromě nich zabily spadlé stromy ve státech New York a Maryland další dvě osoby.

V úterý bouře postupovala směrem na sever přes stát New York, kde vyvracela stromy, ničila domy a způsobila povodně a požáry. "Bouře ve městě poráží stromy a láme větve. Berte to vážně. Pokud nemusíte být venku, zůstaňte doma," vyzval na twitteru starosta města New York Bill de Blasio. Trajektová a vlaková doprava byla přerušena, uzavřeny byly i některé nadzemní úseky metra.