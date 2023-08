Bouře Idalia zesílila na hurikán, ve středu pravděpodobně zasáhne západ Floridy

Tampa (USA) - Tropická bouře Idalia dnes zesílila na hurikán nad jihovýchodní částí Mexického zálivu a blíží se k západnímu cípu Floridy. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na americké Národní hurikánové středisko (NHC), podle kterého živel pravděpodobně zasáhne floridské pobřeží ve středu.

"Očekáváme, že před středečním vstupem na pevninu rychle zesílí na extrémně nebezpečný velký hurikán," uvedlo středisko se sídlem v Miami. Hurikán se nyní nachází asi 600 kilometrů jihozápadně od floridské Tampy. Vítr, který jej doprovází, dosahuje rychlosti 120 kilometrů za hodinu.

Idalia poslední dva dny bičovala Kubu přívalovými dešti, zejména v nejzápadnější části ostrova, kde se tabáková provincie Pinar del Rio stále vzpamatovává z ničivých následků, které téměř před rokem způsobil hurikán Ian. Na ostrově kvůli vydatným srážkám hrozí záplavy a sesuvy půdy.

Bouře se nyní blíží k západnímu pobřeží Floridy, kde úřady nařídily evakuaci a vyzvaly obyvatele, aby se připravili na možný příchod hurikánu třetí kategorie z pěti. Hlavní nápor živlu s větrem přes 179 kilometrů v hodině se čeká ve středu. Obyvatelé Floridy se již od pondělí evakuovali z domů v nízko položených oblastech podél pobřeží Mexického zálivu. Úřady vydaly varování pro 14 milionů lidí, hlavní hrozbu pro lidské životy podle nich představují přívaly mořské vody, která bude silným větrem hnána do vnitrozemí a zaplaví nízko položené pobřežní oblasti.

"Připoutejte se," řekl v pondělí na tiskovém brífinku floridský guvernér Ron DeSantis. Preventivně vyhlásil stav nouze ve 46 okresech.

Jedná se o první bouři, která v této hurikánové sezóně zasáhne Floridu, a potenciálně představuje velkou ránu pro stát, který se stále potýká s přetrvávajícími škodami po loňském hurikánu Ian. Po Irmě v roce 2017, Michaelu v roce 2018 a Ianovi, který loni v září dosáhl nejvyšší páté kategorie, by to byl čtvrtý velký hurikán, který Floridu postihne za posledních sedm let.