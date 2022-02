Bouře Eunice potrápila západ Evropy, zabila devět lidí a žene se na Německo

Londýn/Amsterodam/Paříž/Berlín - Atlantická bouře Eunice dnes udeřila na západní Evropu s místy rekordními poryvy větru. U jižního pobřeží Anglie dosáhl vítr rychlosti bezmála 200 kilometrů za hodinu. V Anglii zahynuli tři lidé v automobilu, v Irsku jeden muž zemřel při odklízení následků bouře, když ho na něj spadl strom a v Nizozemsku zásah padajícími stromy nepřežili čtyři lidé. Jednu oběť má bouře i v Belgii. Vítr způsobil také značné komplikace ve všech druzích dopravy a materiální škody; v Haagu a Londýně strhl část střech místních stadionů. V noci na sobotu očekává hlavní úder orkánu sever Německa.

Rozsáhlá tlaková níže, která se vytvořila nad středním Atlantikem a momentálně se rozprostírá od Azorských ostrovů po západní Evropu, dosáhla pevniny dnes dopoledne v anglickém hrabství Cornwall. Podle britských úřadů představuje orkán smrtelné nebezpečí, v některých částech vyhlásily nejvyšší stupeň varování. V Londýně poryv větru roztrhl střechu obří O2 Areny a nedaleko metropole letící trosky střechy vážně zranily ženu. Na ostrově Wight u jižního pobřeží Anglie naměřili meteorologové vítr o rychlosti 196 kilometrů v hodině. Předběžně jde o nejsilnější vítr, jaký byl kdy zaznamenán na území Anglie.

V Anglii si větrná bouře vyžádala dvě oběti. Na severu Londýna zahynula mladá žena v automobilu, na který spadl strom, uvedla londýnská policie. Padesátiletý muž zemřel v Nethertonu poté, co létající trosky dopadly na čelní sklo automobilu, v němž seděl. Řidič vyvázl bez zranění. Další muž zemřel po srážce se spadlým stromem v jihoanglickém hrabství Hampshire.

Bez proudu bylo večer na 200.000 britských domácností. Mnoho škol v zasažených oblastech je uzavřených. V Irsku zůstaly zavřené všechny školy. Ve Walesu nevyjely vlaky ani autobusy. Podle údajů společnosti Cirium aerolinky v Británii kvůli bouři zrušily 436 letů, pětina z nich připadá na londýnské letiště Heathrow. Nevyplulo také několik trajektových spojů mezi Doverem a francouzským Calais.

Na severu Francie byla až na výjimky zrušena regionální vlaková doprava. Francouzská meteorologická služba Météo-France naměřila u města Calais vítr o rychlosti bezmála 140 kilometrů v hodině. U pobřeží Bretaně rovněž naměřili vlny vysoké 6,7 metru, nejvyšší zaznamenané vzedmutí oceánu měřilo přes devět metrů.

I v Nizozemsku, kde meteorologický úřad KNMI vyhlásil nejvyšší stupeň nebezpečí kvůli poryvům o rychlosti až 130 kilometrů za hodinu, se zastavila vlaková doprava a na silnicích bylo nebezpečno. Na dálnici A9 u Amsterodamu se zřítila část protihlukové bariéry. Lidé by podle meteorologů neměli chodit ven ani vyjíždět v autech kvůli nebezpečí létajících předmětů a padajících stromů. Ty v zemi připravily o život čtyři lidi.

Další oběť hlásí Belgie, kde 79letého Angličana ve městě Ieper smetla voda z jeho člunu. V belgickém městě Tournai se navíc zřítil jeřáb na střechu místní nemocnice, ale tento incident se obešel bez obětí. Několik lidí v nemocnici však bylo zraněno.

Letiště Schiphol u Amsterdamu zrušilo 390 letů a řadu jich posunulo na pozdější hodiny. Letadla na britských letištích zase musela často na poslední chvíli přerušovat přistávací manévry. Celkově byly zrušeny stovky letů, některé spoje byly odkloněny na bezpečnější letiště.

Němečtí meteorologové pro dnešní odpoledne vydali varování před větrem na pobřeží Severního moře o rychlosti až 160 kilometrů v hodině. Kolem půlnoci by měl orkán podle německé meteorologické služby (DWD) dorazit k německému pobřeží Severního moře a s bouří se má Německo potýkat nejméně do pondělí. Německé dráhy raději dopředu v částech severního a západního Německa přerušily regionální dopravu. Bouře Eunice, která v Německu nese název Zeynep, přichází jen den poté, co jiná tlaková níže Ylenia způsobila v severní části země smrt tří lidí i značné komplikace v dopravě.

Větrné bouře se ve čtvrtek nevyhnuly ani střední Evropě včetně České republiky. I přes postupné odstraňování poruch tu dnes dál byly bez proudu tisícovky odběratelů. Nejezdily vlaky mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Popadané větve a polámané stromy poškodily mnoho střech či automobilů.